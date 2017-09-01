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::. Сажаю лук на грядку, на которой он уже рос | Овощеводство / лук
Сажаю лук на грядку, на которой он уже рос
Я уже 7 лет занимаюсь огородничеством на своем участке в садоводстве Мшинского массива Лужского района Ленинградской области. За этот период многое пришлось опробовать и проверить, поэтому не могу не поделиться с такими же садоводами-любителями своим скромным опытом по выращиванию лука не совсем обычным способом.
В одной публикации я прочитал о том, что в старину лук по многу лет выращивали «по луку», то есть на тех же грядках. При этом почва не уставала и не истощалась. Но каким же образом? Потому что уже надоело читать о севообороте. Откровенно говоря, я его совершенно не признаю на малом участке, если только теоретически. На практике же мы приспосабливаемся выращивать овощные и другие растения кто как может. Выполнить севооборот по полной агропрограмме очень сложно. В прочитанной же статье предлагается не только сеять лук рядом, а в ту же грядку высаживать севок или сеять чернушку. Позвольте, а как же луковая муха, жук скрытнохоботник, ржавчина, пероноспороз, головня? Волков бояться - в лес не ходить - говорит русская пословица. Против каждого из этих вредителей есть меры борьбы, и они хорошо известны.
Я сажаю лук на грядку (на которой он уже рос), снимая верхний слой почвы на 5-10 см. Затем вношу туда новую землю (точнее, почвенную смесь с перегноем), т. е. получается грядка над грядкой. Посадка севка и высадка чернушки - общепринятые. Сроки посева и уборки - тоже.
Так как же поступали в старину? Землю обрабатывали с осени. Вносили перегной, а весной, «по усмотрению земли», как тогда выражались, обрабатывали почву по два, а то и три раза. В день посадки с восходом солнца делали гряды шириной 44-53 см и высотой 26-30 см. (У меня гряды для лука тоже узкие - 40 см, а высотой - 20-25 см). У севка и выборка перед посадкой срезали «верхушки». Сажали лук на 2-3 см в 3-4ряда в шахматном порядке на расстоянии 12-16 см (я сажаю на 10 см) и прикрывали землей, Высаженный лук не поливали и не утрамбовывали, а заделывали веником или обратной стороной граблей (уже современный прием). Дважды или трижды лук пололи, причем во второй раз головку почти оголяли, оставляя лук на корешках, а стрелки обрывали.
Метод выращивания лука сохранен и сейчас, но возможны небольшие изменения, вытекающие из необходимости экономить посадочную площадь. Так, например, в этом году уже в конце июля - начале августа убирали лук. У меня есть правило: грядки не должны оставаться на солнцепеке «голыми». Они должны быть сразу же обработаны, удобрены, увлажнены и засеяны. Поскольку на других грядках еще идет вегетация растений и урожай еще не собран, то после агроподготовки сею или сажаю лук. Я выращиваю сорт Одесский зимний. Сажаю этот многоярусный лук в конце августа - начале сентября прикорневыми луковицами или бульбочками. Растение очень морозостойкое, не вымерзает даже при небольшом снежном покрове. В год посадки растение формирует листья, которые глубокой осенью отмирают. Весной новые листья быстро идут в рост, причем молодые листья легко переносят заморозки до -5°С. При достижении высоты 35 см эти новые листья подлежат срезке. Через 30 дней они вновь отрастают, их опять можно срезать и употреблять в пищу. Используются также и прикорневые луковицы (для соления и маринования). Урожай -16-18 кг и более с 1 м кв.
И. Кривега
Газета «САДОВОД» 2002 г.
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