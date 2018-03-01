Что делать с яровым чесноком и луком-севком перед посевом?

Если вы хранили яровой чеснок при комнатной температуре, то за месяц до посадки (в начале - середине марта) его надо перенести в подвал или поместить в холодильник для прохождения стадии яровизации. Тогда он закончит свою вегетацию в срок, набрав хорошую луковицу.

Если вы хранили лук-севок в подвале при низкой температуре, принесите его в тепло и подвесьте в сеточке на кухне. Тогда он не застрелкуется. Одновременно удалите подсохшие луковички. Лук-севок достаточно прогреть при комнатной температуре (18...20 0 С).

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