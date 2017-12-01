Мята. От биологии к агротехнике

Латинское название мяты перечной Mentha piperita.

Часто можно встретить это растение в диком виде. Мята требовательна к плодородию почвы. Требования к кислотности почвы от 5 до 7 pH..

Свежий навоз перед высадкой нежелателен, так как растения при этом сильно разрастаются, а содержание эфирного масла снижается.

Затенение снижает массу зелени и количество эфирного масла. Меньше аромата и при избытке азота.

Сажать мяту лучше весной, потому что осенью растения укореняются медленно и плохо зимуют.

После срезок зелени и вырезок лишних отростков дают подкормки полным удобрением.

Мята предъявляет высокие требования к влажности почвы из-за неглубокой корневой системы. После образования корневищ растения способны выносить кратковременную засуху.

Э. Феофилов, засл. агроном России

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