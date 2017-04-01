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::. Как вырастить морковь: актуальные советы | Овощеводство / морковь
Как вырастить морковь: актуальные советыКак вырастить морковь: актуальные советы
Для рыхления почвы и уничтожения сорняков в зависимости от погодных условий необходимо провести 2-3 раза мотыжение и прополку сорняков в рядках. После смыкания рядков моркови мотыжение растений прекращают. Для получения нормальных корнеплодов необходимо в фазе 3-4 листьев провести прореживание растений с таким расчетом, чтобы расстояние между ними составляло не менее 3 см, а на 1 м² было оставлено не более 100 растений. Необходимо помнить, что более позднее прореживание моркови нежелательно, поскольку каждое выдергивание нарушает рост и развитие оставшихся растений вследствие их расшатывания. Поэтому после прореживания растений гребни надо обязательно обильно полить водой.
В целом, в росте и развитии моркови можно выделить несколько периодов, во время которых необходимо проведение определенного комплекса мероприятий по уходу. Так, в первый период (от посева до появления всходов) необходимо поддерживать высокую влажность почвы. При появлении корки до появления всходов необходимо рыхлить междурядья легкими граблями.
После появления всходов большое внимание уделяют подкормкам. В этот период молодые растения моркови особенно нуждаются в азоте и фосфоре. При первой подкормке (в фазе 3-4 листьев) проводят внекорневую обработку растений нитроаммофоской или азофоской (30-40 г/10 л воды). Вторую подкормку (после прореживания растений) проводят одним из этих удобрений (30-40 г/10 л воды) с добавлением сернокислого магния и борной кислоты (соответственно, 3 и 2 г/10 л воды). Для этого используют ранцевый опрыскиватель или обычную лейку с ситечком. Использовать в этот период аммиачную селитру нецелесообразно, поскольку эта форма азотного удобрения снижает устойчивость растений к вредителям, а в дальнейшем также ухудшает товарные качества корнеплодов.
Второй период (после фазы 5-6 листьев) характеризуется интенсивным нарастанием вегетативной массы и началом формирования корнеплода. К этому времени следует закончить прореживание и прополку. При прореживании в первую очередь удаляют растения, поврежденные морковной листоблошкой (с курчавыми листьями) и морковной мухой (с сизоватыми нижними листьями). Нельзя допускать в этот период пересыхания почвы и при потемнении окраски листьев или их подвядании проводят полив растений.
Третий период характеризуется замедлением роста вегетативной массы. В этот период происходит интенсивный отток продуктов фотосинтеза в корнеплоды. Для ускорения этого процесса проводят внекорневые обработки растений таким же способом, как было уже сказано выше, одним из калийных удобрений: калийной солью, сернокислым калием и др. из расчета 30-40 г/10 л воды.
К уборке моркови приступают до начала устойчивых заморозков. Признаком биологической спелости является пожелтение и отмирание физиологически старых листьев. У некоторых сортов кончики листьев в этот период приобретают буроватый оттенок.
Б. Асякин, кандидат
биологических наук, ведущий
научный сотрудник ВИЗР

Газета «САДОВОД» 2001г.

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::. прочитало: 65 | автор: sadovod | Сегодня, 11:36 | Комментариев 0 |
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