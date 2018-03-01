



::. Как ускорить прорастание семян моркови | Овощеводство / морковь Как ускорить прорастание семян моркови

Морковь на своих участках выращивают все огородники, и каждый знает, как долго порой приходится ждать ее всходов. Посеянные на грядку сухие семена прорастают до 3 недель, к тому же долгожданные всходы зачастую оказываются неравномерными.

Семена моркови тяжело прорастают, поскольку имеют довольно прочную оболочку и содержат большое количество эфирных масел. К тому же на зонтичном соцветии материнского растения семечки созревают неравномерно – жизнеспособными оказываются лишь те, что расположены в центре. Отсюда и низкая всхожесть посадочного материала, приобретенного в магазине. Если правильно собрать свои семена моркови и в дальнейшем использовать их для посадки, можно в разы повысить скорость получения всходов. Кроме того, ускорить прорастание семян, можно одним из следующих способов.

Как известно, морковь является холодостойким растением и позволяет осуществлять сев в самые ранние сроки. Поэтому можно заняться подготовкой посадочного материала, когда на огороде еще местами лежит снег – примерно за 2 недели до предполагаемой посадки. Для этого семечки нужно завернуть в тканевый мешочек и прикопать в землю на глубину штыка лопаты, а перед посадкой выкопать, немного подсушить и посеять на грядку. За это время семена набухают и затем прорастают гораздо быстрее.

Отличный эффект на семена оказывает барботирование – обработка их кислородом или воздухом. Эта процедура запускает в них ростовые процессы, повышая энергию прорастания и всхожесть. В домашних условиях барботированием можно осуществить с помощью аквариумного аэратора. Для этого его погружают в стеклянную емкость с водой комнатной температуры, куда уже насыпаны семена, и оставляют на 1-2 суток. Причем воду в емкости меняют на свежую каждые 12 часов. После этой процедуры семена процеживают через сито или марлю, подсушивают и высевают в открытый грунт. Гораздо лучшего эффекта можно достичь, если для барботирования использовать не обычную воду, а раствор микроэлементов.

Семена этой овощной культуры намного быстрее прорастут, если перед посадкой провести их замачивание в питательном растворе, а затем закаливание. Для приготовления раствора подойдут такие препараты, как «Эффектон-О», «Энерген», «Биогумус», гумат калия, гумат натрия или же раствор обыкновенной древесной золы. Препараты разводят в воде по инструкции, а для приготовления зольного раствора берут 2 ст.л. просеянной золы на 1 л воды. Посадочный материал на 1-2 суток оставляют в ткани, обильно смоченной в питательном растворе, а затем на 3-4 суток помещают на нижнюю полку холодильника. После этого семечки просушивают до сыпучего состояния и высевают.

Избавиться от эфирных масел, тормозящих прорастание семян моркови, позволяет прогревание их в горячей воде перед посадкой. Для этого лучше всего воспользоваться термосом, который позволит поддерживать постоянную температуру нужный промежуток времени. В него помещают посадочный материал моркови, заливают горячей водой (+45-50°С), закрывают крышку и оставляют на 30-40 минут. При этом нужно периодически взбалтывать содержимое. После процедуры семечки процеживают, подсушивают и сразу высевают на подготовленную грядку.

Эти несложные приемы значительно сократят период прорастания семян моркови и помогут получить крепкие дружные всходы в самые ранние сроки. А чтобы к следующему сезону получить свои семена этой культуры, качество которых при правильном подходе окажется гораздо выше покупного посадочного материала, можно весной высадить на грядку несколько корнеплодов. Однако стоит помнить, что для этой цели подходят только сорта, а не гибриды. Поэтому если в вашем погребе остались качественные корнеплоды сортовых разновидностей моркови, выберите из них самые лучшие экземпляры и приберегите для посадки.

На второй год вегетации морковь выпускает длинный цветоносный побег, на котором к концу сезона вызревают многочисленные семена. Однако стоит помнить, что посадка корнеплодов в грунт должна осуществляться весной только после того, как в вашем регионе полностью минует угроза возвратных заморозков – на второй год жизни эта культура теряет свою холодостойкость.

Здоровые корнеплоды, которые перед посадкой стоит дополнительно выдержать в течение 0,5 ч. в крепком растворе перманганата калия, высаживают на удобренную грядку с интервалом 40-50 см и засыпают слоем земли 2-3 см.

Растения обеспечивают своевременным поливом, 2 раза за сезон подкармливают раствором любого комплексного препарата и подвязывают ломкие цветоносные побеги по мере роста к кольям.

После образования соцветий на каждом растении нужно удалить все боковые ответвления и оставить только один зонтик – самый крупный, расположенный на главном стебле. Когда в конце лета на нем вызреют семена, аккуратно срежьте его, удалите примерно треть семян, расположенных по его краям, а остальные соберите и отправьте на хранение в сухое прохладное место. Такой посадочный материал в следующем дачном сезоне порадует не только отличной всхожестью, но и отменным урожаем.

Ирина Кудрина



Смотрите также наше видео "Подготовка семян моркови к посеву"





Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: ЯНВАРЬ - время проверки качества семян

Как ускорить прорастание семян пряных трав

Посеем морковь правильно и в срок

Почему семена становятся невсхожими

Посев семян на рассаду

::. прочитало: 132 | автор: sadovod | Вчера, 10:42 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.