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::. Оптимальные условия для огурцов | Овощеводство / огурец
Оптимальные условия для огурцовОптимальные условия для огурцов
Чтобы растения огурца в теплице развивались нормально, необходимо поддерживать нужную температуру, правильно проводить полив и подкормку растений.
Температурный режим. В солнечную погоду температура воздуха в теплице должна составлять +25. . .29°С, в пасмурную - +20...22°С, ночью - не ниже
При температуре выше +30°С цветки огурца не оплодотворяются, поскольку оптимальной для прорастания пыльцы считается температура +21...25°С.
Если температура воздуха ниже + 15°С, то растения цветут, но не образуют завязей.
Температура же +13°С является критической - при этой температуре все процессы в растении затухают, и растение замирает. Если такая температура продержится 2-5 дней, то растение будет жить и плодоносить, но урожайность значительно снизится. При более длительном периоде пониженных температур и повышенной влажности растение заболевает и в дальнейшем может погибнуть.
В период ослабления роста (после первой волны плодоношения) и при плохом ветвлении растений температуру воздуха стоит снизить на 1-2°С: оптимальная температура почвы для этого периода развития растения +20-22°С.
От температуры воздуха (особенно в ночное время) зависит рост плодов и стеблей. Если ночная температура на 2-4°С выше оптимальной (около +20°С), то ускоряется рост плодов. Если же температура на 2-3°С ниже, то рост плодов замедляется, но усиливается рост растения в целом и появление боковых побегов.
Оптимальный температурный режим в теплице можно создать проветриванием. Двери и форточки открывают утром, когда температура воздуха в теплице еще не очень высокая. Закрывают вентиляционные отверстия вечером, но не поздно, чтобы теплый воздух в теплице сохранился. Таким образом, избегают воздействия больших перепадов температуры на растения. Время открытия и закрытия вентиляционных отверстий определяется погодными условиями.
Необходимо следить, чтобы при проветривании теплицы не было сквозняков.
Полив. В сухую, жаркую погоду регулярно (через 3-5 дней) проводят полив растений теплой водой, предварительно нагретой до +20-25°С. Полив проводят под корень. Количество воды должно быть таким, чтобы после полива при сжатии горсти земли из нее капала вода.
В сырую погоду полив не проводят, а следят за тем, чтобы в теплице не было сыро - влажность и низкая температура (+15°С и ниже) приводят к заболеванию огурцов.
В начале цветения, чтобы увеличить количество завязей, огурцы не поливают 3-5 дней (иногда до недели), но при этом следят, чтобы земля не очень пересыхала.
Оптимальные условия для огурцовПОДКОРМКИ. Первые 2-3 недели после посадки растения огурца не нуждаются в дополнительном питании. Когда же растения тронутся в рост, их подкармливают малыми дозами удобрений через 10-12 дней.
До цветения растения подкармливают раствором коровяка (1:10) или раствором птичьего помета (1:20). Состав минеральных подкормок следующий: 10 г аммиачной селитры, 5 г сульфата аммония, 30 г суперфосфата, 1 г сернокислого магния, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. В период цветения и массового плодоношения проводят подкормки коровяком (1:6) или птичьим пометом (1:15). Меняется и состав минеральных подкормок: 30 г аммиачной селитры, 10 г сульфата аммония, 30 г сернокислого калия, 6 г суперфосфата и 2 г сернокислого магния на 10 л воды.
Можно вместо минеральных подкормок проводить подкормку золой с поливом на следующий день розовым раствором марганцовки.
При длительной пасмурной погоде проводят 3 внекорневые подкормки через 3-4 дня: 10 г нитроаммофоски и 5 г мочевины на 10 л воды или 10 г мочевины, 6 г суперфосфата и 6 г сернокислого калия на 10 л воды.
В хорошую погоду корневые и внекорневые подкормки чередуют.
Ю. Смирнов
Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 370 | автор: sadovod | 17 июля 2017 | Комментариев 0 |
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