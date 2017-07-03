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::. ПЕРОНОСПОРОЗ огурцов (ложная мучнистая роса) | огурец / Здоровье дачного участка
ПЕРОНОСПОРОЗ огурцов (ложная мучнистая роса)ПЕРОНОСПОРОЗ огурцов (ложная мучнистая роса)
С 90-х годов прошлого столетия грибное заболевание огурцов - пероноспороз (ложная мучнистая роса) листьев - приобрело постоянную прописку в теплицах и парниках северо-западных областей России. Проявляясь чаще во второй половину лета (чаще к концу июля), оно нередко принимает эпифитотийную форму (вспышку), в результате чего теряется значительная часть урожая огурцов.
Патоген поражает листья на всех этапах развития растений, начиная с фазы семядольных листочков, но наиболее активное проявление болезни - в период образования зеленцов. Первоначальные ее признаки появляются на верхней стороне листьев (ближе к их краям) в виде желтовато-зеленых маслянистых пятен угловатой или округлой формы. Эти симптомы лучше фиксируются ранним утром в момент выпадения росы или во влажную погоду: пятна как бы просвечивающиеся на зеленом фоне листа. С возрастом эти пятна буреют, увеличиваются в размерах и сливаются. С нижней стороны листьев в зоне пятен хорошо различим обильный серовато-фиолетовый налет (мицелий гриба со спорами, которые являются источником инфекции и могут заражать соседние здоровые растения). Пораженные листья сморщиваются (иногда отмечают закручивание их краев вверх), полностью засыхают, приобретают коричневую окраску, становятся ломкими пергаментными, легко крошатся и часто опадают, оставляя черешок. Нередко из-за сильного поражения пероноспорозом или при благоприятных для патогена условиях растение погибает (во втором случае - за 3-6 дней).
Черешки, стебли и плоды патогеном не поражаются. Но, если растение поражено даже относительно слабо, отрицательное действие заболевания все равно сказывается: образование зеленцов задерживается, урожай и его качество снижаются. Для зрелых огурцов с больных растений свойственна нехарактерная светлая окраска, а также они абсолютно безвкусные.
Активное проявление заболевания наблюдают при повышенной влажности воздуха, которая чаще бывает после дождей, во время туманов и росах, и при температуре воздуха +15..20°С, особенно на слабо проветриваемых и затемненных сырых участках. Успешному развитию пероноспороза благоприятствуют чередование высоких дневных (25-27°С) и низких ночных (10-15°С) температур воздуха.
Патоген зимует на растительных остатках. Его зимующие споры очень стойки и могут сохраняться в почве жизнеспособными до 5-6 лет, так как он очень устойчив к низким отрицательным температурам и неблагоприятному воздействию внешней среды. Если весной наступают для развития патогена благоприятные условия (высокая относительная влажность, 90-95 %, и температура выше 10°С), споры прорастают и заражают растения. Кроме огурцов, патоген поражает и кабачок.
Что же делать, чтобы избежать пероноспороза?
Важно соблюдение севооборота: не следует размешать огурцы по тыквенным культурам и высаживать их на том же участке раньше, чем через 2-3 года. Чтобы уничтожить источники инфекции в открытом грунте, следует тщательно убрать растительные остатки; осенью перекопать почву участков из-под огурцов, а в теплице - заменить или продезинфицировать грунт.
Желательно для посева использовать семена, обеззараженные (протравленные) 1%-ным раствором марганцово-кислого калия (в течение 20 мин). Лучше высаживать растения уже рассадой (если семенами, то при температуре почвы не ниже 16-18°С).
Теплицу или парник размещают на освещенном месте, почву используют достаточно удобренную. В течение вегетации важно соблюдать в этих помещениях оптимальный для растений микроклимат: не допускать слишком низких (ниже 18-19°С) температур; днем теплицы необходимо проветривать, чтобы температура не превышала 20-25°С, а на ночь - обязательно закрывать. Растения огурца желательно поливать под корень не холодной водой; это мероприятие при жаркой солнечной погоде до начала плодоношения проводить утром или днем - 2-3 раза, а при жаркой пасмурной погоде - раз в неделю.
При первых симптомах болезни опрыскивать растения одним из следующих растворов: бордоской жидкостью (1%), хлорокисью меди (0,3-0,4%), байлетоном (0,06%), картоцидом (0,3%), оксихомом (0,2%), купроксатом (0,5%) или другими рекомендованными для этой цели препаратами.
После уборки урожая необходимо проводить сжигание остатков растений и глубокую перекопку участка, на котором выращивали огурцы.
А. Лазарев, с.н.с. ВНИИ защиты растений
Газета "САДОВОД" 2001г.
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::. прочитало: 419 | автор: sadovod | Вчера, 10:04 | Комментариев 0 |
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