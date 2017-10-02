

::. Патисон (Cucurbita melopepo) | Овощеводство / патисон Патисон (Cucurbita melopepo)

Входит в группу плодовых овощей, относится к семейству тыквенных. Латинское название патиссона Cucurbita melopepo. РОДИНОЙ его является Америка. В нашем огородничестве

культура не имеет широкого распространения.

Патиссон отличается высокими требованиями к почвенному плодородию. Ему нужны участки, хорошо окультуренные, с высоким содержанием органических веществ, легко проницаемые для влаги и воздуха (рыхлые) и прогреваемые солнцем. Нередко его сажают на компостные и навозные кучи или гряды. Отзывчив на внесение в почву конского навоза.

В основную заправку растениям дают по 6-8 кг/м2 навоза, 15 г/м2 азотных, 40 г/м2 фосфорных и 20 г/м2 калийных удобрений, а также золу. В периодических подкормках органические удобрения чередуются с минеральными. Фосфор необходим с момента прорастания в течение всей вегетации для лучшего роста корневой системы и образования цветков. Особую требовательность патиссон проявляет и к калию из-за постоянного образования и налива завязей. В одну из подкормок перед плодоношением желательно дать магниевое удобрение. Избыток азота нежелателен, а внесение его в подкормках - только с калием или фосфором.

К теплу патиссон требователен более огурца и кабачка. Минимальная температура для прорастания семян - 13-14°С, оптимальная - 20-25°С. Для придания растениям относительной холодостойкости иногда делают закалку набухших семян перед высевом при -2,5°С. Минимальная температура для начала роста надземной части 15°С, а оптимальная 26-27°С. Любые заморозки в течение вегетации губительны, не переносит он и продолжительной температуры ниже +10°С.

Патиссон - растение влаголюбивое. Воды он потребляет больше, чем кабачок. Для него подходит полив редкий и обильный, но также приемлемы и частые поливы небольшими дозами, которые можно совмещать с подкормками слабой концентрации удобрений. Но даже более частые поливы должны быть реже, чем огуречные в теплицах (не через день). Постоянно хороший водный режим должен обеспечить промачивание почвы на всю глубину корневой зоны, которая бывает хорошо развитой (достаточно мощной).

Растениям патиссона нужна хорошая освещенность, без затенения. По отношению к свету они короткодневные.

В свежем известковании патиссон не нуждается. Почвы для него должны быть в отношении извести подготовлены предшествующими культурами, или известковые материалы должны быть в компосте.

Выращивают патиссоны с помощью рассады или прямым посевом в почву. Глубина посева - 3-5 см. Рассада должна быть примерно 25-дневной и иметь не менее трех листьев. В рассаде растения более сильнорослые, чем огурец, поэтому желательно рассадные емкости иметь более крупные. Высаживать рассаду рекомендуется по семядольные листья для образования дополнительных корней. При посеве всходы бывают через 5-8 дней.

Лучшими предшественниками для патиссона считаются картофель, капуста белокочанная, корнеплодные культуры, зеленные и бобовые. Совместимыми с ним культурами, а заодно и уплотнителями для первого месяца роста после высадки, являются укроп, салат, сельдерей.

Плоды патиссона обладают способностью к накоплению нитратов при избытке азота в почве. Предельно допустимой концентрацией нитратов для него является 400 мг/кг. Отмечены случаи превышения ее вдвое. Больше нитратов концентрируются около плодоножки.

Патиссон, как и кабачок, представляет из себя скороспелую форму тыквы. Он относится к виду твердокорой тыквы. Сорта его имеют формы кустовую и плетистую. У плодов сначала светло-зеленая или кремовая окраска, а затем (в зависимости от сорта) патиссоны белеют или желтеют. Начало съема плодов в зависимости от скороспелости - на 60-90-й день от всходов. Опыляются растения перекрестно, при отсутствии пчел роль опылителей хорошо выполняют шмели.

При неблагоприятной погоде после высадки рассады растения лучше держать под пленочными укрытиями, а также сажать в теплицу. Но под пленкой растения нужно постоянно хорошо проветривать. Это особенно важно в период плодоношения, чтобы избежать загнивания бутонов и завязей. Устойчивости к болезням нет.

Урожай повышается от своевременных сборов плодов. Снимают патиссоны через 1-2 дня, в возрасте 3-8 дней от начала отрастания плодов, диаметром 5-7 см (предельно 10 см), пока кожица не огрубела и семена недозрелые, срезая с частью плодоножки. Для консервирования плоды снимают раньше и более мелкие.

Мякоть плода имеет более плотную консистенцию, чем у кабачков, а вкусовые качества ее выше. Плоды потребляют в свежем виде, продлить сроки потребления можно только консервированием. Долго плоды не хранятся, от малейших повреждений кожицы они быстро начинают портиться.

Семена патиссона относятся к крупным, в 1 г их от 5 до 15 шт. Всхожесть семян - 80-85%, сохранность ее до 9 лет при собственной влажности семян 13%. Для получения семян растения патиссонов нельзя сажать в близости от тыквенных и кабачковых растений, чтобы не произошло переопыление. На семена оставляют плоды ранней спелости и со здоровых крепких растений. Для ускорения созревания плода стебли прищипывают в период бутонизации. Плоды убирают с твердой кожицей (корой), их дозаривают с сухом теплом месте в течение 2-3 недель. Выход семян может составлять до 15-20 г с плода.

Плоды патиссона накапливают сухие вещества (7,0-10,0%), сахара (2,0-5,0%), белки (0,6-0,8%); соли калия, фосфора, магния, кремний, бор; витамины С (15,0-30,0 мг%), А, В (0,03 мг%), В2 (0,04 мг%), В. (0,02 мг%), РР (0,25 мг%).

Патиссон обладает большими лечебно-профилактическими возможностями. Он улучшает аппетит, активизирует пищеварительные процессы, способствует лучшему усвоению белковой пищи, активизирует деятельность желудка и кишечника, благоприятно влияет на кроветворение, способствует образованию костной ткани, выводит излишки воды и солей натрия из организма, помогает при избыточном весе, препятствует развитию атеросклероза. Он полезен при обострении язвенной болезни, при заболеваниях почек и сердечно-сосудистой системы, а также при малокровии.

В пищу патиссон идет в отваренном, жаренном, запеченном, соленом, маринованном, фаршированном виде, в свежем виде используется в салатах, овощных рагу, гарнирах к мясным и рыбным блюдам, овощной икре. Годовая норма его потребления (вместе с кабачком) определена в 3-5 кг. Калорийность его ниже кабачковой в 1,5 раза и составляет 19 ккал/100 г.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 77 | автор: sadovod | Сегодня, 10:48 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.