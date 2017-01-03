

::. Выращивание рассады перцев в домашних условиях | Овощеводство / перец Выращивание рассады перцев в домашних условиях

Подготовка семян. Семена сортируют - отбирают самые крупные, правильной формы и без механических повреждений.

Если используются свои собственные или отечественные семена, то их необходимо на 20 минут опустить в 1%-ный раствор марганцовки, после чего промыть 20 минут в проточной холодной воде.

Проращивают семена в неглубоких сосудах: их кладут на влажную хлопчато-бумажную тряпочку, накрывают тканью, поливают теплой водой и держат при температуре +23-27°С до начала наклевывания. Следят, чтобы они не пересыхали.

Для уменьшения испарения влаги сосуд можно накрыть так, чтобы оставались небольшие отверстия для поступления воздуха.

Тряпочка должна быть все время влажной. Хорошо проращивать семена во мху (сфагнуме).

Почва. Реакция почвы должна быть близкой к нейтральной (рН около 6,5). Поэтому используют перегной и дерновую землю (1:1), торф и перегной (1:1) или перегной, торф и дерновую землю(1:1:1 или 2:6:1).

На 10 кг почвенного субстрата можно добавить столовую ложку суперфосфата и 0,5 столовой ложки калийной соли. Хорошо добавить 1 стакан (100 г) древесной золы.

Поскольку перец плохо переносит пересадку, то его лучше выращивать в горшочках.

Горшочки диаметром 7-8 см заполняют почвенной смесью, оставляя 1,5-2 см до бортиков, мульчируют речным песком или чайной заваркой против черной ножки.

В каждый горшочек сажают по одному проклюнувшемуся семечку, которое заделывают на глубину 0,5-0,8 см. Почву поливают теплой водой +20-22°С, слегка уплотняют, и горшочки помещают в теплое место (около батареи), но не на батарею.

До появления всходов температура должна быть +24-26°С, а почва - все время умеренно влажной. Полив проводят теплой водой - +20-22°С. При этих условиях всходы появляются через 8-10 дней.

После появления всходов температуру на 3-4 дня снижают до +13-15°С, а рассаду выставляют на светлое место чтобы сеянцы окрепли и не вытягивались. Продолжительность светового дня для рассады перцев должна составлять 9-10 часов. Если света недостаточно, то рассаду досвечивают люминесцентными лампами или специальными осветительными приборами. В дальнейшем температуру воздуха поддерживают днем в пасмурную погоду +20-22°С, в солнечную - +24-27°С, ночью +18-19°С

При возрасте рассады в 30-35 дней (образовался четвертый листочек) растения переваливают в горшочки диаметром около 12 см. Вызвано это тем, что до образования 5-6 листочков рассада перца растет медленно, и в большом горшочке по его краям начинаются закисные процессы, которые угнетают корневую систему. Если почва для рассады заправлена питательными элементами, то подкормки не обязательны, но если почва бедная, то рассаду подкармливают минеральными удобрениями - 2,5 г суперфосфата, 1 г аммиачной селитры, 1,5 г калийной соли или 4 г полного минерального удобрения на 1 л воды.

Первую подкормку проводят через 25-30 дней после появления всходов, последующие - через каждые 20 дней.

Поливают рассаду по мере надобности. Недопустимо подсушивание почвы, так как это замедляет рост перца, стебель преждевременно древеснеет, а это ведет к снижению урожая. Вредно и переувлажнение почвы - это может привести к заболеванию черной ножкой.

Против черной ножки землю опудривают золой, подсыпают подсушенную чайную заварку или речной песок к основанию рассады толщиной до 1 см для подсушивания верхнего слоя почвы, поливают розовым раствором марганцовокислого калия.

За 2-3 недели до высадки на постоянное место рассаду начинают закаливать: температуру постепенно снижают до + 14°С ночью и +18°С днем. Следят за тем, чтобы корневая система не охлаждалась, иначе развитие растений замедлится.

Сроки посева определяются длительностью вегетационного периода (от момента появления всходов до биологической спелости), выбранного сорта или гибрида и возможностями создания необходимых условий для выращивания рассады - температурой, освещенностью, влажностью. Сеять перец можно с 10 февраля по 20 марта и даже позднее. Следует помнить, что переросшая рассада хуже переносит посадку в теплицу .

На постоянное место, в теплицу, рассаду следует высаживать в возрасте 65-90 дней.

А. Смирнов

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 416 | автор: sadovod | 5 января 2017 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.