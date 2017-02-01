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::. Время выращивать рассаду | перец / томаты
Время выращивать рассадуВремя выращивать рассаду
Время отдыха у садоводов-огородников закончилось. Передышка была недолгой, всего лишь три месяца. Главная забота сегодняшнего дня - это, какие и где купить семена помидоров, перца, баклажанов, семенного лука, петрушки и сельдерея, чтобы немедля начать выращивать рассаду. Главными культурами, которые выращивают садоводы, были и остаются томаты и перец. Проводя беседы во многих коллективах, я сделал вывод, что раньше садовод тянулся к гигантомании, а теперь - к "килограммомании". Не нужно, - говорят, - мне тридцать крупных помидоров и перцев, а лучше средненьких, но побольше и поразнообразнее, как по цвету, так и по форме.
Главное стремление людей - вырастить за лето побольше овощей для консервирования. Видимо, люди не ждут райской жизни и в следующую зиму. Дорого и хлопотно, но садоводческое движение развивается бурно. У людей появилось стремление к экологически чистой пище. При такой цене на лекарства люди болеть не желают. Прошел бум "дайте мне все из-за бугра". Теперь говорят: дайте мне все наше, (крестьянское. И платят, подчас, вдвое дороже. Что будет дальше, время покажет, а пока будем учиться правильно выращивать рассаду перца и помидоров. Штук по пятьдесят на семью. Берем с участка два ведра земли, размораживаем ее. Добавляем два пакета магазинной землицы. Перемешиваем, добавив стакан или два золы. Рассыпаем приготовленную земляную смесь по баночкам. Я лично противник выращивания рассады в ящиках, так как при пикировке в другую тару повреждается корневая система. Сразу высаживаю семена в баночки. Для перца нужна емкость 10x10x10 см, так как подсыпать землю по мере вырастания рассады не следует. А для томата нужна емкость приблизительно 10x10x20 см, ориентировочно это банки из-под сметаны, кефира или стаканчики из-под разливного пива, а также немного укороченные бутылки из-под минеральной воды. По мере отрастания рассады томата землю надо подсыпать для лучшего развития корневой системы. Баночки-тару надо обозначить фломастером с несмываемым красителем. Например: Н - низкорослые, В - высокорослые, Р - раннеспелые, С - среднеспелые, П - поздние. Эти обозначения понадобятся садоводу при посадке рассады в парники, ибо высокорослые сажают ближе к северной стороне, а низкорослые - к южной, чтобы первые не затеняли вторые. Ранние - с одной стороны, поздние - с другой.
Рассыпав приготовленную землю в тару (приблизительно по стакану), обливаем ее горячей водой, но, конечно, не кипятком. В каждую баночку приблизительно 100 граммов горячей воды. Пинцетом, на глубину 1 см, вертикально, вставляем семя в землю, предположительно будущим корешком вниз. Засыпаем сухой землей на 1 см. Покрываем все банки полиэтиленовой пленкой и ставим на табуретку у батареи парового отопления. Затем все баночки сверху покрываем газетами так, чтобы часть их оказалась над батареей. Создается тепловой эффект с температурой приблизительно 27-33 градуса. Это то, что надо для быстрого прорастания семян. Но через 5-7 дней, если появились петельки семян, рассаду переставляем на подоконник, как можно дальше от окна. Если же семена не проросли, то в баночки надо подлить по столовой ложке воды. И через день всходы поливать. Рассаду на подоконнике надо от стекла отделить газетой, чтобы грунт не был холодным. То есть по принципу: голова в холоде, а ноги в тепле. Через месяц после всходов желательно поставить рассаду между окон на 5-10 дней. Затем ее вернуть на подоконник. Подкормка и полив 1 раз в неделю, желательно с раствором «Идеала». Рассада вырастает высокой и коренастой. Лучше выращивать рассаду на южном или западном окне. Если будете ее выращивать в затененном месте или очень близко друг к другу будут стоять баночки, то последняя вытянется. Если у вас в комнате лампы дневного света, то рассада будет расти очень высокой. Самое удачное место для выращивания рассады помидоров, перца и баклажанов - это утепленная лоджия. Баночки с растениями ставят так, чтобы листья их не касались друг друга.
По общепринятым нормам в северо-западной зоне рассаду перца начинают выращивать с первой декады февраля; помидоров - с первой декады марта. Но можно и в другие сроки. Прежде всего, это зависит от того, какие сорта вы купили. Если от всходов от плодоношения (это пишется на конверте с семенами) 110-120 дней, то сажать семена надо не позже первой-второй декады февраля. Если же 90-95 дней, то можно начать выращивать рассаду и в третьей декаде марта.
Г. Лебедев, садовод-любитель, лаур. и диплом. Всемирной ярмарки
"Российский фермер"
Газета «САДОВОД» 2001г.
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::. прочитало: 555 | автор: sadovod | Вчера, 10:51 | Комментариев 0 |
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