Петрушка: виды и сорта

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Петрушка пришла к нам из Средиземноморья и завоевала огромную популярность благодаря своим высоким пряно-вкусовым качествам и богатому комплексу полезных веществ. Широкое распространение эта культура получила и среди дачников, поскольку проста в выращивании, неприхотлива и высокоурожайна.

Среди большого сортового разнообразия этой культуры, относящейся к семейству Сельдерейные, можно встретить две разновидности петрушки – листовую и корневую. Корневая разновидность в первый год выращивания формирует листовую розетку и ароматный мясистый корнеплод, похожий по внешнему виду на морковь, но окрашенный в молочно-белый оттенок. Если оставить такие корнеплоды под зиму, на следующий год они выбросят высокие цветоносы и позволят в конце лета собрать с них семена. Мясистые корнеплоды петрушки очень полезны и ароматны – это отменная пряность для приготовления супов, вторых блюд и, несомненно, маринадов для зимних солений. Корнеплоды петрушки при оптимальных условиях отлично сохраняются до следующего сезона (так же, как морковь), поэтому у дачника, занимающегося выращиванием этого растения, появляется возможность использовать их в свежем виде для своих кулинарных изысков на протяжении всего года. А если хранить свежие корнеплоды негде, их можно заготовить впрок в другом виде – заморозить или высушить.

Среди корневых разновидностей стоит выделить сорт «Альба», плоды которого достигают длины 20-25 см и диаметра 6-8 см. Сорт готов к уборке спустя 170-180 дней после появления всходов и отличается прекрасным качеством корнеплодов средней массой 200-300 г.

Заслуживает внимания среднеспелый сорт «Игл» с выровненными белыми корнеплодами длиной 25-30 см и средней массой 130-150 г. Сорт выделяется высокой болезнеустойчивостью, жаростойкостью и терпимостью к низким температурам.

Отличается отменными вкусовыми качествами сорт корневой петрушки «Сахарная», который позволяет проводить сбор урожая уже через 93-95 дней после появления всходов. Сорт ценится за раннеспелость и предназначается для летнего и раннеосеннего потребления.

Порадует выровненными белоснежными плодами массой 150-170 г среднеранний сорт «Орбис». Сорт выделяется болезнеустойчивостью, отличной лежкостью и отменными вкусовыми качествами.

У листовой петрушки корневище тоже мощное, но корнеплода оно не образует – эта разновидность отдает свой урожай в виде ароматных листочков, срезку которых можно проводить несколько раз за сезон. В следующем году листовая петрушка тоже формирует цветоносы, которые после отцветания дают многочисленные семена для размножения. Листья петрушки используются для приготовления самых разнообразных блюд в качестве бесподобной ароматной зелени, придающей яствам особую пикантность. Их можно употреблять в свежем виде, сушить и замораживать, причем после сушки и заморозки листья сохраняют практически все свои полезные соединения.

Среди многочисленных сортов листовой петрушки выделяется сорт «Белладонна», отличающийся приятными пикантными нотками и сильной ароматичностью. Сорт раннеспелый, с пышной розеткой высотой до 30 см, составленной из крупных сочных листьев интенсивной темно-зеленой окраски.

Не менее хорош позднеспелый сорт «Листовая Богатырь», который проявляет завидную холодостойкость и жароустойчивость. Прекрасно развивается в полутени, быстро наращивает новую зелень после срезки, обладает сильным ароматом.

Отлично зарекомендовал себя раннеспелый сорт «Карнавал», позволяющий получить до 3 кг ароматной зелени с м?. Сорт образует хорошо облиственную розетку с крупными сочными листьями на длинных черешках.

Стоит обратить внимание на сорт «Титан» среднего срока созревания. Сорт выделяется не только высококачественной зеленью с ярко выраженным ароматом, но и высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям, стойко переносит засуху и морозы.

К листовой разновидности петрушки стоит также отнести петрушку кудрявую, которую нередко выделяют в отдельную группу. В отличие от обыкновенной петрушки с гладкими рассеченными листовыми пластинами, она имеет гофрированные листочки, которые выглядят очень декоративно и служат прекрасным украшением стола.

Среди них выделяется урожайный раннеспелый сорт «Астра», дающий до 5 кг красивой кудрявой зелени с каждого м?. После появления всходов сбор урожая можно проводить через 1,5-2 месяца. Листья этого сорта отличаются приятным ароматом, прекрасно подходят для употребления в свежем виде, сушки и заморозки.

Непременно стоит отметить раннеспелый сорт «Миланская кудрявая» с курчавыми темно-зелеными листочками, образующими плотную пышную розетку. Сорт проявляет отличную устойчивость к низким температурам, готов к уборке через 2-2,5 месяца после появления всходов, имеет прекрасные вкусовые и пряно-ароматические характеристики.

Невероятно декоративен раннеспелый сорт «Москраузе», дающий ароматные курчавые листья через 70-80 дней после появления всходов. Сорт быстро наращивает листовую розетку после срезки, не теряет ароматичности после сушки, отличается высокой устойчивостью к холоду и засухе.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 58 | автор: sadovod | Сегодня, 10:49 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.