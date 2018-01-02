

::. Петрушка: посадка и уход | Овощеводство / петрушка Петрушка: посадка и уход

Петрушка порадует особо щедрым урожаем на легкой окультуренной почве, богатой органическими соединениями. А при выращивании корневой разновидности важное значение имеет и глубокий пахотный слой грунта. Нельзя высаживать петрушку после кориандра, моркови, пастернака, сельдерея, тмина, аниса, фенхеля и укропа. Хорошо будет развиваться растение, будучи высажено после томатов, огурцов, капусты, картофеля и бобовых.

Грядку для петрушки стоит отвести на открытом солнечном месте, где не наблюдается скопления влаги после осадков или таяния снега. В тени листья петрушки бледнеют и вытягиваются, а также теряют весомую долю своих ароматических веществ. Петрушку можно высевать на грядки с другими овощами в качестве уплотнителя – при таких смешанных посадках она, являясь мощным репеллентом, будет отпугивать от своей соседствующей культуры вредителей.

Семена петрушки высевают на подготовленную грядку либо ранней весной, либо поздней осенью. Кроме того для получения дополнительного урожая молодой зелени сев можно проводить в несколько заходов до первой половины лета. Холодостойкость петрушки позволяет весной проводить посадку в самые ранние сроки – ее семена прорастают уже при температуре +2-3°С, а всходы без потерь выдерживают весенние заморозки. Поэтому грядку целесообразно подготовить с осени, чтобы весной посеять семена сразу после схода снега и оттаивания земли.

Для этого по поверхности почвы запланированного участка равномерным слоем раскладывают перегной (полведра на м?) и перекапывают на полный штык лопаты. Если почва бедная, то дополнительно стоит внести полный минеральный препарат и золу (1-2 ст.л. и 1-2 стакана на м? соответственно).

Весной почву перед посадкой разрыхляют, разравнивают и формируют борозды на расстоянии 20-30 см. Чтобы сократить период ожидания всходов семена петрушки перед посадкой подвергают обработке, в процессе которой из них вымываются эфирные масла, тормозящие прорастание. С этой целью посадочный материал намачивают в горячей воде в течение получаса, процеживают через сито и раскладывают на отрезке х/б ткани, смоченной в растворе «Энергена». Спустя 3-4 дня семена просушивают до сыпучести и высевают в борозды, присыпая слоем грунта около 1 см.

При подзимнем севе семена высевают на грядку сухими. Причем делают это уже по замерзшей почве, чтобы семечки не успели прорасти. Для этого нужно следить за прогнозом погоды и выбрать для посадки такой момент, когда уже не ожидается очередных осенних оттепелей. При подзимнем севе грядку нужно подготовить заблаговременно и запастись легким плодородным грунтом, который потребуется для засыпки семян (емкость с грунтом держат в помещении, чтобы он не замерз).

Когда молодые сеянцы сформируют по 1-2 настоящих листочка, их нужно проредить, оставив интервал между растениями не менее 20 см. Сеянцы петрушки в «младенчестве» развиваются медленно, поэтому им требуется защита от сорняков, которые могут заглушить молодые всходы. Помимо регулярного удаления сорной растительности, после каждого полива необходимо аккуратно рыхлить почву в междурядьях, не допуская образования на ней корки и обеспечивая корешки петрушки жизненно необходимым кислородом.

В течение сезона необходимо обеспечить эту влаголюбивую культуру регулярными поливами. Особенно важно это для корневых сортов, которые в пересохшем грунте будут формировать корявые волокнистые корнеплоды. Однако важно не переусердствовать с поливами и осуществлять их только нагретой на солнце водой. В холодной переувлажненной среде петрушка оказывается уязвима к грибковым заболеваниям – быстро повреждается мучнистой росой, пероноспорозом, альтернариозом, септориозом и др.

При первых признаках этих заболеваний на корневой петрушке можно провести несколько обработок фунгицидами с интервалом, указанным в инструкции к выбранному препарату. А вот для скороспелых листовых разновидностей целесообразно подбирать биопрепараты, отличающиеся меньшим периодом ожидания после проведенного опрыскивания.

Для нормального плодоношения при достаточной заправленности грядки удобрениями петрушке будет достаточно 2 подкормок за сезон. Листовые сорта можно подкормить раствором навозной жижи (1:10) спустя 10-14 дней после появления всходов, а через 2-3 недели провести подкормку настоем сброженной травы (1:10). Корневые сорта весной подкармливают тем же раствором коровяка, а в середине лета проводят подкорму суперфосфатом и сульфатом калия либо заменяют их настоем древесной золы.

После уборки урожая можно оставить на грядке по 2-3 растения понравившихся сортов для получения дополнительного посадочного материала. Для этого перед заморозками и у листовых, и корневых сортов нужно обрезать все листья и укрыть слоем мульчи. Весной мульчу убирают и продолжают выращивать растения обычным способом, дожидаясь появления на них цветоносов. Вызревшие на них семена собирают и используют для посадки на протяжении последующих 3 лет.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 44 | автор: sadovod | Сегодня, 10:59 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.