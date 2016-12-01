

::. Кресс-салат (Lepidium sativum) | Овощеводство / салат Кресс-салат (Lepidium sativum)

Входит в группу зеленных овощных культур; иногда его относят к пряновкусовым овощам. Относится к семейству капустных. Латинское название кресс-салата Lepidium sativum. РОДИНОЙ его считают несколько регионов: Средиземноморье, Переднюю Азию, Иран и Индию.

В нашей стране он появился во второй половине XVII века. А в 1817 г. русский агроном В. А. Левшин предложил оригинальный способ зимнего выращивания кресс-салата в домашних условиях. Он состоял в следующем: в неглубокий металлический противень клали кусок смоченного водой войлока и втирали в него семена кресс-салата; противень помещали в теплое и светлое место, и через 10 дней зелень была готова к потреблению. Такой способ можно считать прообразом современной малообъемной культуры на минеральной вате. В 50-х годах XX века было доказано, что зимний кресс-салат может накапливать каротина и витамина С в 10-12 раз больше, чем кочанный салат летом в открытом грунте.

Кресс-салат будет лучше расти на старых огородных почвах, легкого механического состава и высокого плодородия, заправляемых навозом под предшествующие культуры. Кислотность почвы может быть от слабокислой до нейтральной. Подкормок растениям не требуется.

Культура является холодостойкой. Всходы начинают появляться при 4-5°С, около 15°С - активно на третий день, но оптимум для прорастания составляет 20°С. Всходы выдерживают заморозки до -3-5°С. Наилучшие температуры для роста - 15-18°С. При температуре 10°С и ниже рост сильно замедляется. В жаркую погоду без полива кресс-салат быстро образует цветочный стебель, а листья становятся грубыми и мелкими.

Кресс-салат - растение длинного дня, зелени дает больше в ранневесенний (до жары) и осенний периоды. Любит свет, но вместе с тем переносит и легкое затенение. При укрытии растений пленкой необходимо хорошее проветривание. Излишек влаги часто приводит к началу различных заболеваний. Лучше всего для него умеренные поливы через три дня. Обильное увлажнение почвы необходимо перед посевом и после него. Последний полив проводят за день до сбора, выращивают кресс-салат в открытом грунте, теплицах и под временными пленочными укрытиями. Посев осуществляют сухими семенами на глубину 0,5-1 см или предварительно пророщенными при температуре 15-20°С. Растения длительное время используют запасные вещества семян, а листья работают слабо. При появлении третьего листа растения в грядках прореживают до расстояния в 7 см. Сеять можно и без прореживания, вразброс, с засыпкой семян торфом или просеянной огородной почвой. Желательно один раз в течение вегетации почву прорыхлить, правда, в теплице этого не делают. Для продления срока получения продукции делают повторные посевы (конвейер) через 7-10 дней. От всходов до уборки проходит 20-30 дней. Хозяйственная годность наступает с двух недель после всходов. Кресс-салат является самой скороспелой зеленной культурой. Кроме самостоятельных посевов его можно сеять в качестве уплотнителя к другим овощам. Особенно хорошо он сочетается с редисом, на который оказывает благотворное воздействие. В свою очередь при посеве со шпинатом предохраняется последним от возможного поражения крестоцветной блошкой. Специальных средств защиты для кресс-салата не требуется. Общий режим выращивания сходен с листовыми салатами.

Существует две формы кресс-салата: с цельной и перисторассеченной листовой пластинкой; у зарубежных сортов известна и курчавая форма листьев.

кресс-салат способен к накоплению нитратов в любых условиях выращивания, превышая предельно допустимую концентрацию, установленную для него (2000 мг/кг), в полтора раза.

Семена кресс-салата относятся к очень мелким, масса 1000 шт. составляет 1,62 г, всхожесть равна 75-90%, она сохраняется 4 года.

В пищу салат идет в свежем виде, целиком, кроме корней. Он обладает острым и приятным вкусом, напоминающим горчицу и хрен. Непродолжительное время растения кресс-салата можно хранить в холодильнике в полиэтиленовой таре. Калорийность составляет около 26 ккал/100 г, суточная норма потребления для взрослого человека - не более 50 г.

Листья и побеги идут в салаты, приправы, гарниры к мясу и рыбе, в супы и зеленые щи, подливки, на бутерброды с колбасой, рыбой, сыром и к шашлыкам.

Еще в средние века кресс-салат использовали в Европе для лечебных целей: против выпадения волос, как средство от перхоти, против зубной боли. Он улучшает пищеварение, поднимает общий тонус организма, является желчегонным, снижает давление, улучшает сон, служит хорошим противоцинговым средством. Сок употребляют при малокровии. Порошок из толченых семян заменяет горчичники и входит в состав мазей для гнойных ран. Растения кресс-салата декоративны и могут украсить любой сад.

Э. Феофилов, засл. агроном России

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::. прочитало: 207 | автор: sadovod | 20 декабря 2016 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.