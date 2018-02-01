

::. Щавель: посадка и уход | Овощеводство / щавель Щавель: посадка и уход

Справиться с весенним авитаминозом как нельзя лучше помогает щавель, сочные листочки которого начинают отрастать сразу после схода снега. Поэтому каждый огородник непременно высаживает это многолетнее растение на своем участке. Добавляет ему достоинств невероятная неприхотливость в уходе и высокая урожайность, ведь после каждой срезки растение очень быстро наращивает новую листовую розетку и позволяет проводить сбор урожая на протяжении всего дачного сезона. А чтобы была возможность укрепить иммунитет в холодное время года, можно поздней осенью пересадить пару кустиков щавеля в цветочные горшки и продолжить выращивать это удивительное растение зимой на подоконнике.

Щавель – одна из немногих зеленных культур, которая хорошо растет на кислом грунте. Нетребователен он и к составу почвы на участке. Однако если вы хотите на протяжении тех нескольких лет, в течение которых щавель будет расти на выбранном месте, получать пышные кустики с крупными листьями, грядку перед посадкой этой культуры все же стоит снабдить впрок питательными веществами.

Место лучше под щавель лучше выбрать слегка притененное – например, в пустующем уголке сада. Если щавелевая плантация по утрам и вечерам будет освещаться солнцем, а в полуденный летний зной окажется в рассеянной тени деревьев или высокорослых кустарников, то кустики будут развиваться гораздо активнее, нежели на открытом солнцепеке.

В отличие от большинства огородных культур, которым присущи строгие биоритмы развития, щавель можно сажать на протяжении всего дачного сезона. Но поскольку весна и осень более щедра на осадки, которые позволяют сократить число поливов и снизить трудозатраты по уходу за молодыми растениями, огородники предпочитают проводить посадки именно в эти периоды. Для этого можно воспользоваться как вегетативным, так и семенным способом размножения щавеля.

Приобретенные семена понравившегося сорта высевают на заранее подготовленную грядку ранней весной сразу после схода снега, либо проводят посадку под зиму с наступлением устойчивого похолоданию по уже промерзшей земле (чтобы семена не успели во влажно среде наклюнуться и вымерзнуть с последующими заморозками). Грядку заправляют органикой и минеральными удобрениями (полведра перегноя, 2 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. хлористого калия) и перекапывают на штык лопаты. И для подзимней, и для весенней посадки щавеля грядку готовят с осени. А если сев проводится весной, перед непосредственной посадкой удобренную с осени плантацию дополнительно сдабривают азотными удобрениями (1 ст.л. мочевины на м2). Семена сеют в неглубокие борозды и присыпают рыхлым грунтом толщиной 1-1,5 см. Если грядка будет находиться все время в умеренно влажном состоянии, всходы появятся через 12-14 дней.

После появления всходов с интервалом в пару недель проводят прореживания, оставляя на грядке самые сильные растения на расстоянии 25-30 см друг от друг. Поскольку один куст щавеля за сезон дает довольно большое количество зелени, не имеет смысла отводить под эту культуру большую территорию. С небольшой грядочки площадью 2 м2 при каждой срезке в среднем получается собрать около 4-5 кг «живых витаминов». Срезку листьев в течение сезона проводят каждые 15-20 дней по мере их отрастания, а также выламывают появляющиеся цветоносы, чтобы они не оттягивали соки у куста.

Еще проще размножить щавель вегетативным способом. Для этого весной или осенью (а если вы имеете возможность регулярно поливать посадки, то и летом) можно выкопать крепкий 2-летний куст щавеля (желательно после очередной срезки) разделить его на несколько частей и высадить полученные деленки на новое место. Важно, чтобы отростки имели хорошо развитую корневую систему и не менее 2-3 почек возобновления. Единственный недостаток, этого метода размножения – более быстрое старение новых кустов (урожайность щавеля резко снижается в 5 летнем возрасте, и он становится более уязвим к болезням и вредителям).

В течение сезона эта культура потребует от вас регулярного полива – при недостатке влаги листочки грубеют, накапливают избыточное количество щавелевой кислоты и оказываются чересчур кислыми. После поливов необходимо неглубоко рыхлить междурядья, удалять сорняки. Для получения богатого урожая достаточно раз в месяц давать растения раствор коровяка (1:10) с добавлением 1 стакана просеянной золы или готовить раствор любого комплексного препарата с преобладанием азота. Осенью азотные подкормки сокращают, давая кустам возможность подготовиться к зимовке, и последнюю срезку проводят не позднее первой декады октября. После последней срезки в междурядья вносят 2 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. сульфата калия (на каждый м2) и мульчируют поверхность почвы перегноем толщиной 3-4 см.

Щавель отличается завидной зимостойкостью и прекрасно зимует под слоем снегом. Однако если в вашем регионе часто бывают бесснежные зимы, имеет смысл перед наступлением устойчивых заморозков прикрыть щавель опавшими листьями или соломой, которые убирают весной с началом таяния снега.

Кудрина Ирина

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» Подписаться 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Щавель. Уход за щавелем весной

Щавель, запеченный с яичницей­глазуньей

Щавель с орехами

Засолка щавеля

ХОЛОДНЫЙ БОРЩ «КИЕВСКАЯ РУСЬ»

::. прочитало: 33 | автор: sadovod | Сегодня, 14:26 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.