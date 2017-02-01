

::. Сельдерей: виды, сорта | Овощеводство / сельдерей Сельдерей: виды, сорта

Посещая дачные интернет-форумы нередко встречаю вопросы огородников: «На что похож по вкусу сельдерей и стоит ли его сажать?» И при ответе на данный вопрос огородники разделяются ровно на два «фронта»: одни просто обожают сельдерей, а другие терпеть его не могут. И никто не может толком рассказать о вкусе этой культуры. Сельдерей, действительно, имеет специфический вкус и аромат, которые вряд ли можно сравнить с каким-либо другим растением. И чтобы понять, что же такое на самом деле сельдерей, его нужно хотя бы раз в жизни посадить и вырастить самостоятельно и определиться, к какому «фронту» вы впоследствии примкнете.

У нас в семье такая ситуация сложилась по отношению к кинзе. Мой муж может за обедом съесть огромный пучок этой зелени, а я не могу вынести присутствия даже маленького ее листика в своей тарелке. А вот вкус и аромат сельдерея я и все мои домочадцы полюбили с первого кусочка – если так можно выразиться.

Для разнообразия я выращиваю все три разновидности сельдерея – листовой, черешковый и корневой, которые отдают урожай в разные сроки. Листовой сельдерей летом использую в кулинарии в свежем виде, а также сушу, смешиваю с другими пряностями и заготавливаю на зиму прекрасную приправу для первых и вторых блюд. Мясистые стебли черешкового сельдерея бесподобны в свежих салатах, а также в тушеном виде с другими овощами или мясом. Часть урожая я использую в свежем виде, а остальной замораживаю и использую по мере необходимости. Особенно черешковая разновидность приходится кстати в период консервирования – ее добавляю в банки к различным соленьям для придания им особого пикантного вкуса и аромата. А вот корневой сельдерей является нашим любимцем. Особенно вкусны сочные хрустящие ломтики этого корнеплода в свежем салате. Корень сельдерея я также мариную, отвариваю, жарю и тушу – отдельно либо с другими овощами, мясом или рыбой.

Сейчас в садовых магазинах можно найти много сортов той или иной разновидности сельдерея. Я много экспериментировала, но впоследствии остановила свой выбор на нескольких сортах, семена которых теперь покупаю ежегодно.

Из листовых разновидностей понравился среднеспелый сорт «Спартанец», первую срезку зелени на котором провожу через 2,5 месяца после появления всходов. У этого сорта очень ароматные крупные листья темно-зеленого цвета, которые довольно быстро отрастают после каждой срезки, а листовая розетка при должном уходе вырастает до 70 см в высоту. «Спартанец» так назван не зря – он, действительно, отлично переносит любые неблагоприятные погодные условия и ежегодно одаривает меня щедрым урожаем.

Сорт листового сельдерея «Бодрость» хоть и имеет не спартанское название, но не уступает своему «брату» по засухо- и холодоустойчивости. А вот для первой срезки он наращивает пышную розетку листьев на пару недель раньше. Листочки этого сорта очень красивые – сильнорассеченные, с гладкой глянцевой поверхностью и очень приятным ароматом. «Бодрость» позволяет провести несколько срезок за сезон и так же, как «Спартанец», отлично сохраняет свой аромат даже в сушеном виде.

Ежегодно радует высокой урожайностью среднеспелый сорт черешкового сельдерея «Юта», который позволяет приступить к уборке урожая через 160-180 дней после появления всходов. Розетка листьев этого сорта вертикальная, достигает в высоту 60-65 см. «Юта» дает длинные, мясистые стебли зеленого цвета, которые полностью лишены волокон и отличаются превосходным вкусом и ароматом.

На пару недель раньше поспевает черешковый сельдерей сорта «Королевский», который формирует довольно мощную листовую розетку, имеющую толстые, мясистые и очень сочные черешки привлекательного золотисто-салатового оттенка. Средняя масса одного растения «Королевского» сельдерея достигает 0,7-0,8 кг.

Отличные результаты показывает корневой сельдерей «Пражский гигант», дающий ровные гладкие корнеплоды средней массой 200-250 г. Этот сорт является среднеранним и позволяет получать плоды уже через 140-150 дней от момента появления всходов. Ценю «Пражский гигант» за высокую засухоустойчивость – он неизменно дает корнеплоды с нежной сочной мякотью.

Особую любовь питаю к корневому сельдерею сорта «Русский размер». Самые маленькие корнеплоды этого сорта у меня вырастали весом 0,7 кг, а некоторые достигали массы 1,8-2,2 кг. Сорт отдает урожай в поздние сроки – через 180-190 дней после появления всходов. Корнеплоды отличаются не только особо крупными размерами, но и выровненной округлой формой. К тому же вкус «Русского размера» бесподобен – сочная ароматная мякоть имеет слегка уловимый ореховый привкус, который придает этому овощу особую пикантность.

Тем дачникам, которые до сих пор задаются вопросом «Что же такое сельдерей?», советую в грядущем сезоне обязательно посадить эту культуру. Если вам понравится ее вкус и аромат, то вы сможете не только разнообразить свой стол, но и наилучшим образом укрепить свое здоровье, ведь любая разновидность сельдерея – настоящая кладезь витаминов, минералов и микроэлементов.

Кудрина Ирина

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Новые сорта сладкого перца

Лучшие сорта патиссонов

Сельдерей выращиваю так

ВЫБИРАЕМ СОРТА СЕЛЬДЕРЕЯ

ЗАПРАВКА ДЛЯ СУПА ИЗ ПЕРЦА, ТОМАТОВ И СЕЛЬДЕРЕЯ

::. прочитало: 136 | автор: sadovod | Вчера, 11:44 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.