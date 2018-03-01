Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
ИП Гогаладзе Ия Гиевна
Кадастровый инженер
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus Гладиолус Годеция НВ Помидоры в открытом грунте анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция пион розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Как правильно вырастить рассаду сельдерей | Овощеводство / сельдерей
Как правильно вырастить рассаду сельдерей
На рассаду корневой сельдерей высевают в последнюю декаду февраля - не позднее середины марта. Листовые сорта можно и позже. Семена сельдерея очень мелкие (в 1 г содержится 1250-2500 штук) и содержат эфирные масла. Оба эти обстоятельства являются причиной неудач многих огородников, которые часто жалуются, что всходы сельдерея не появляются в течение 1-1,5 месяцев. Эфирные масла затрудняют доступ кислорода к семенам, что замедляет их прорастание. Доступ кислорода осложняется и при глубокой заделке семян сельдерея в почву.
Перед посевом семена надо на 2 дня замочить в воде для удаления эфирных масел, воду менять 3-4 раза в сутки. Подсушенные семена смешивают со спитым измельченным сухим чаем (1:4) и высевают прямо на поверхность почвы, затем поливают теплой водой из чайной ложечки с высоты 1,5-2 см. Под силой тяжести воды семена заглубятся на минимальную глубину. После полива коробочку с посеянными семенами помещают в полиэтиленовый мешочек и ставят в теплое место.
Приемлем и другой способ. Семена сельдерея перед посевом смешивают с песком в соотношении 1:3. Перед посевом почву в ящичке или коробочке поливают, а через 1,5-2 часа делают бороздки глубиной 1 см, оставляя расстояние между рядочками 3 см. Семена не засыпают, а обрабатывают из ручного опрыскивателя раствором марганцовки слаборозового цвета. После этого ящик (коробочку) прикрывают бумагой или газетой.
Температура воздуха может быть 18...24°С, но нежелательны резкие перепады. Через 5 дней семена сельдерея наклюнутся и появятся белые корешки, а еще через неделю вырастают листочки. Бумагу убирают, а растения поливают раствором триходермина (препарат от корневых гнилей). Почву рыхлят, слегка присыпая бороздки, но не засыпая сеянцев.
Всходы поливают первое время из ручного опрыскивателя, чтобы не прибить сеянцы к земле, или с поддона. Недели через 3-4 после посева появится первый настоящий лист, и растения рассаживают в стаканчики, сделанные из бумаги, в виде сигареты диаметром 2-3 см. Сеянцы с плохо развитыми корешками выбраковывают. Корешок можно немного прищипнуть, но корни оголять нельзя. Надо следить, чтобы после пикировки точки роста не засыпались почвой.
После пикировки рассаду поливают из лейки и притеняют газетой на сутки. Уже через неделю сеянцы укоренятся и начнут расти. В это время их необходимо подкормить Кемирой-универсал (1,5 г на 1 л воды). После подкормки рассаду поливают чистой водой. Подкормки повторяют через 2 недели. В открытый грунт рассаду высаживают в последней декаде мая. Растения к этому времени имеют 5-7 настоящих темно-зеленых листьев и хорошую корневую мочку.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 93 | автор: sadovod | Сегодня, 10:39 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Март 2018 (3)
Февраль 2018 (20)
Январь 2018 (21)
Декабрь 2017 (23)
Ноябрь 2017 (25)
Октябрь 2017 (26)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"