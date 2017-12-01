

::. Свекла. Обычный и рассадный методы выращивания | Овощеводство / свекла Свекла. Обычный и рассадный методы выращивания

Ни один овощ не дает так много и не требует так мало, как свекла! Для свеклы подходит такая же почва, как и для моркови: рыхлая и суглинистая. На легких суглинках получают ранние урожаи мелких корнеплодов, на тяжелых - более крупные.

Лучшими предшественниками для свеклы являются морковь, лук, капуста и картофель.

Свекла не любит уплотненной и плохо дренированной почвы, поэтому под нее делают высокую грядку. Почву готовят с осени: вносят 30-35 г суперфосфата, 8-10 г хлористого калия и 80-90 г золы на м: и глубоко перекапывают. Весной - 20-25 г сульфата аммония и 40-50 г золы на м2. Если осенью почву не заправили, то весной под разделку граблями на поверхность гряды вносят слой компоста толщиной 1,5-2,5 см с добавлением сульфата аммония (20-25 г/м2) и золы (40-50 г/м2). Компост удобряет почву, рыхлит ее и балансирует уровень кислотности рН. Вместо компоста можно использовать хорошо перепревший навоз.

Семена свеклы начинают прорастать при температуре почвы +5°С, поэтому нет необходимости выращивать рассаду. Посев можно проводить уже в первой декаде мая сухими семенами. Сеют свеклу рядами, с расстоянием 30-45 см между рядами и 3-4 см в ряду, на глубину 2-3 см.

После посева и заделки семян землю прикатывают.

Семена свеклы являются плодиками, внутри каждого из которых содержится несколько семян. Прорастая, каждый плодик дает несколько растений, поэтому при посеве прямо в грунт важно не допустить загущенности.

Возможен посев и наклюнувшимися семенами: перед посевом отбирают крупные семена, намачивают их 1-2 суток в чистой воде, меняя ее 3-4 раза в день, затем выкладывают на тарелку, укрывают влажной тканью и держат в теплом помещении. Когда семена частично наклюнутся, их высевают. Для ускорения появления всходов грядку с посеянными семенами укрывают спанбондом или старой полиэтиленовой пленкой. Когда семена прорастут, то лишние растения, появившиеся из каждого плодика, срезают ножницами, а через две-три недели проводят прореживание оставшихся растений так, чтобы расстояние между ними в ряду было не менее 7,5 см.

Если вы хотите получить урожай свеклы на 2 недели раньше обычного срока, то стоит вырастить рассаду.

Пересадка растений из горшочков или ящиков в грунт не замедляет их рост. Применение рассадного способа позволяет не проводить прореживание растений, поскольку при высадке рассады на гряды соблюдается правильное расстояние между растениями.

Посев семян на рассаду проводят за месяц до последнего предполагаемого заморозка - 10 июня, а затем высаживают двухнедельную рассаду в грунт. При выращивании рассады нельзя д пускать ее перерастания: если корешки рассады начнут упираться в дно горшочка или ящика и изогнутся, то впоследствии сформируется корнеплод неправильной формы. Для формирования корнеплодов нормальной величины и формы им должно быть отведено достаточно места на грядке: расстояние между растениями в ряду должно быть 7-8 см, а между рядами 30-45 см.

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::. прочитало: 62 | автор: sadovod | Сегодня, 14:38 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.