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::. Тыква: в чем отличие видов | Овощеводство / тыква
Тыква: в чем отличие видов
Мы уже достаточно много рассказывали о диетических свойствах тыквы, о том, что можно приготовить из этого овоща. Но, на мой взгляд, недостаточно материала публиковалось о том, чем отличаются виды тыквы.
Тыква крупноплодная - очень пластичный, высокоурожайный вид. Растения длинноплетистые, листья овальные, цельнокрайние. Плоды крупные, могут достигать массы 20-40 кг (в этом году этот рубеж мною перейден - 52 кг). А в Смоленске выращена тыква массой более 120 кг. Обычно плоды уплощенные или слабоуплощенные, гладкие или слабосегментированные, серого цвета. Иногда с розовыми пятнами. Мякоть толстая, оранжевого или светло-оранжевого цвета. Чем ярче окрашена мякоть, тем больше в ней каротина. Сорта средне- и позднеспелые. В нашем Северо-Западном регионе успевает созреть только при выращивании через рассаду. В процессе созревания окраска плода практически не меняется, только ее тон становится более матовым. Основной признак, свидетельствующий о том, что плод созрел - одревесневшая плодоножка. Плоды дозревают и при хранении, при этом у них увеличивается содержание каротина и сухих веществ. Тыква Лечебная имеет вид огромной дыни, с такой же сеткой, но плоды у нее не вытянутые, как у дыни, а более слабоуплощенные и слабосегментированные. Семена у этого вида тыквы крупные, белые, иногда "панцирные" - очень твердые, кожистые, золотистого цвета. Панцирные семена иногда при сушке могут лопаться, а при выращивании таких семян могут возникать загнивания растений.
Наибольшее распространение в Северо-Западном регионе получили столовые сорта этого вида; среднеспелые - Волжская серая 92 и Рекорд, позднеспелый - Грибовская зимняя, кормовые среднеспелые сорта - Крупноплодная 1, Стофунтовая.
Твердокорая тыква - наиболее разнообразный по хозяйственно ценным признакам вид. Он представлен наиболее скороспелыми и холодостойкими сортами. Растения могут быть длинноплетистыми или кустовыми. Плоды длинные, овальные или уплощенные, но все они имеют сильно рассеченные листья, при созревании у плодов твердеет кора, а у пареной тыквы мякоть можно "выгребать" из нее как из миски. Окраска плодов колеблется от белой светло-желтой до оранжевой и желтой с ярко-оранжевыми разорванными полосами. Семена серые, мельче, чем у крупноплодной тыквы.
Сорта твердокорой тыквы наиболее широко распространены в России, некоторые из них, даже в Северо-За-падном регионе можно выращивать безрассадным способом. Наиболее распространены скороспелые - Алтайская 47, Бирючекутская 27; среднеспелые - Миндальная 35, Мозолевская.
Тыква Мускатная - наиболее позднеспелый вид, очень теплолюбивый, поэтому выращивается только на юге. Это длинноплетистые растения. Отличительными чертами этого вида тыкв являются пятилопастный лист и белые пятна в уголках жилок на листьях. Это воздушные полости. Плоды удлиненно-овальные или длинные, часто зауженные в середине (перехваты). Мякоть очень яркая, оранжевая, содержание каротина до 16-17 мг в 100 г. Поверхность плода желто-коричневая с оранжевыми разорванными полосами. Вид представляют сорта Витаминная, Мускатная, Перехватка и др. В нашем регионе сорта этого вида, к сожалению, растут плохо, поскольку им не хватает тепла и вегетационного периода.
В. Бражников, садовод-любитель

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::. прочитало: 44 | автор: sadovod | Сегодня, 11:20 | Комментариев 0 |
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