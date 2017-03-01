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Первое - не переращивать и не давать ей вытягиваться, для этого надо сеять томаты на рассаду за 60 - 75 дней до высадки рассады в теплицу или грунт. Если сделать утепленный грунт в обычной пленочной теплице и накрыть рассаду сверху двойным лутрасилом, то она сможет перенести ночные кратковременные заморозки, а потому ее можно высадить в теплицу уже 12-15 мая, что очень существенно, поскольку растение может сформировать мощную корневую систему только в теплице или открытом грунте, но не в маленьком объеме. Либо надо делать специальные, ухищрения (самое простое - пересадить рассаду в большие горшки, емкостью не менее двух литров, когда у нее будет 5-6 настоящих листьев и раздвинуть растения так, чтобы их листья не перекрывали друг друга).

Для того чтобы рассада томатов не вытягивалась, надо обеспечить ей хорошее освещение, держать в помещении не слишком высокую температуру (днем 18-20°С, ночью 14-16°С) не перекармливать азотом, который вызывает бурный рост надземной части и снижает хладостойкость растения, усилить дозы фосфора, который притормозит рост надземной части, к тому же томаты относятся к группе растений, нуждающихся в повышенном количестве фосфора в почве, поэтому и при пересадке рассады на постоянное место не забудьте внести по столовой ложке суперфосфата в каждую лунку. Чтобы не обжечь корни удобрением, смешайте его с грунтом и налейте полную лунку воды, лишь после этого сажайте растение.

Но, если рассада томатов все-таки переросла, то лучше срезать у нее верхушку с 4-5 листьями, поставить ее в майонезную стеклянную баночку, наполовину залитую водой (можно подержать перед этим 2-3 часа в растворе гетероауксина) и дать образоваться корневой системе. Л. Н. Климцева так и держит рассаду до самой перевозки на участок. Я пересаживаю в большие горшки, как только образуется корневая система, поскольку сажаю высокорослые и крупноплодные сорта и мне очень важно, для того, чтобы успеть получить большой урожай, вовремя вырастить большую биомассу, причем сбалансированную между надземной частью и корневой системой.

Второе. Почва для рассады должна быть без инфекции, для этого ссыпьте ее в пакет, поставьте прямо в пакете в ведро и налейте по краю ведра очень горячую воду. Накройте крышкой и держите так, пока вода не остынет. Причем этот прием необходим одинаково, как для

покупного грунта, так и привезенного со своего участка, чтобы предотвратить возможное заражение рассады.

Третье. Если вы в качестве семян уверены, то ничего с ними не делайте, потому что природой не предусмотрены те мероприятия, которые мы так любим с семенами производить, ею предусмотрено попадание сухих ничем не обработанных семян во влажный грунт, в котором они должны медленно набухнуть, прорасти и взойти. Но вот если вы боитесь, что на семенах есть возбудители болезней, то в течение 20 минут прогрейте семена при температуре 53 градуса, возбудители болезней погибнут. Следует знать, что фитофтора не переносится с семенами, поскольку, если уж она попадает на семена, то сразу же их погубит и они вообще не взойдут. Семена, пораженные фитофторой сразу видны - на них черное пятнышко. Прогретые семена надо высевать сразу, иначе инфекция может снова на них поселиться.

Если вы любитель закаливания, можете положить семена на влажную тряпочку на блюдце, накрыть их влажной тряпочкой и поставить в морозильную камеру холодильника на двое суток, затем их вынуть и посеять. Если хотите, то предварительно можете семена замочить на сутки, и лишь потом поместить их в холодильник, но если семена проклюнулись, то их лучше на ночь из холодильника вынимать и оставлять при комнатной температуре, а на день снова помещать в холодильник. Развлекайтесь так дня три - четыре, не более недели, затем высевайте. Лично я следую природе и ничего со своими семенами не делаю, а просто сразу же высеваю сухими во влажную почву. Нежизнеспособные не взойдут, ослабленные растения при первой пересадке я отбракую и оставлю только лучшие.

Четвертое. Есть в жизни рассады томатов два очень ответственных момента. Первый в момент разворачивания семядолей, когда растение использовало весь запас питательных веществ из семени и переходит на самостоятельное питание до появления первого настоящего листа. В этот момент маленькому растеньицу необходимы азот и фосфор, а корневая система еще не развита и растение может захватить азот и фосфор только из ограниченного пространства вокруг корней, поэтому их надо обеспечить этими элементами. Я советую начинать подкормку как только появляется петелька всходов постоянно поливая растения не водой, а слабым раствором удобрений (по чайной ложке мочевины и суперфосфата на три литра воды). В дальнейшем при появлении первого настоящего листа добавить в питательный раствор еще и чайную ложку калия. Либо можно сразу растворять в трех литрах воды столовую ложку азофоски. Удобнее всего воспользоваться полным удобрением, содержащим кроме азота, фосфора, калия еще и микроэлементы в хелатной форме. Достаточно растворить одну чайную ложку этого удобрения в трех литрах воды.

Второй важный момент состоит в достаточном освещении всходов в самый ранний момент, поскольку в точке роста закладывается вся программа развития растения. Так, если данный сорт должен закладывать первую цветочную кисть после 5-6 листа, а освещенность недостаточна, то вместо цветочной кисти будет заложен лист, и так будет продолжаться до тех пор, пока не будет достаточно света для закладки цветочной кисти. Естественно плодоношение задерживается, что в условиях нашего короткого лета приводит к потере урожая. Именно поэтому рекомендуется рассаду сразу после появления всходов выставлять на самое светлое место.

Пятое. Прежде, чем посеять семена, почву надо хорошо полить водой, почву уплотнить столовой ложкой, разложить на поверхности семена на расстоянии одного сантиметра друг от друга и сверху присыпать почвой, толщиной примерно 1,5 - 2 см. Почву снова уплотнить столовой ложкой и, не поливая, закрыть стеклом или пленкой, чтобы почва сверху не пересохла. Теперь весь вопрос в температуре почвы. Для всходов томату требуется температура 22-28 °С, при этом, чем температура выше, тем всходы появляются раньше, но при температуре 16 градусов семена не прорастут, а при температуре 35°С они потеряют всходы. Обычно для появления всходов требуется 7-10 дней. Те растения, которые взойдут раньше других, обладают большой энергией прорастания, из них обычно вырастает наиболее хорошая рассада, если конечно все семена были посеяны на одинаковую глубину. Те же, которые взойдут с опозданием, можно сразу выбраковать. Иногда растения всходят, не сбросив семенную оболочку. Причин может быть несколько, либо недостаточная глубина заделки, либо не уплотнена почва, но может быть и ослабленное растение. Если вы первых две причины устранили, то ослабленное растение надо, конечно же, отбраковать. После появления первой же петельки всходов, не дожидаясь появления остальных, сразу надо снять стекло или пленку и выставить рассаду на свет, создав прохладную температуру, днем около 16, ночью около 12°С. Это делается для того, чтобы не вытянулось подсемядольное колено, что может в дальнейшем привести к вытягиванию рассады. Через неделю температуру можно повысить.

Шестое. Самое опасное и широко распространенное заболевание томатов в нашем регионе это фитофтора . Обычно споры фитофторы живут в почве, содержащей недостаточное количество меди. Поэтому очень полезно 2-3 раза за время роста рассады опрыскать ее 0,1 % раствором любого содержащего медь, препарата. Кроме того, при пересадке рассады в теплицу почву перед пересадкой надо полить из лейки 3% раствором медного купороса, либо другого содержащего медь препарата (хом, полихом, оксихом, бордосская жидкость ).

Если рассада приобретает фиолетовый оттенок, она испытывает фосфорное голодание , что часто происходит при слишком низкой температуре почвы. Прежде всего, уберите рассаду подальше от оконного стекла. Температура почвы повысится, и фосфор начнет растением усваиваться. В противном случае потребуется дать дополнительную подкормку суперфосфатом. Если листья слишком светлые, надо усилить азотную подкормку, но обязательно при этом надо давать калийную подкормку, лучше всего для этого подойдет калийная селитра, содержащая 13,5% азота и 38% калия.

Г. Кизима, садовод-любитель

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::. прочитало: 59 | автор: sadovod | Сегодня, 09:53 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.