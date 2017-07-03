

::. Урожай томатов в зоне рискового земледелия | Овощеводство / томаты Урожай томатов в зоне рискового земледелия

О том, что пределов в выращивании томатов нет, доказывает то, что в Оклахоме в 1986 г. был выращен плод весом 3,51 кг, что было занесено в книгу рекордов Гиннесса. А как же с хорошим урожаем обстоят дела у нас, в зоне рискованного земледелия? Понятно, как урожай, так и его качество здесь ниже.

На своем участке в Лужском районе я выращиваю, в основном, районированные сорта как в теплице, так и под простыми пленочными укрытиями. В отдельные годы урожаи были вполне приличными. Предпочтение (для простых пленочных укрытий) я отдавал ранним сортам. Очень ранний сорт Невский (95-100 дней) имеет массу плодов 55 г, урожайность - 1,5 кг с одного куста. Сорт Балтийский (90-100 дней) имеет плоды массой до 90 г, урожайность 2 кг с куста. Фонтанка (106 дней) имеет плоды массой 60 г, урожайность - 5,5 кг/ м². Плоды овальные, малосемянные, отличаются высокими вкусовыми качествами и длительным сроком хранения. Собираюсь приобрести появившуюся новинку Инкас F1. Это сверхранний, одновременно созревающий, высокопродуктивный гибрид универсального назначения (как для любых способов консервирования, так и для потребления в свежем виде).

Перспективен ультраскороспелый, фитофтороустойчивый сорт Солнечный, селекции Орловского НИИСХ. Кусты невысокие, очень компактные. Урожайность - 3 кг с куста. Полное созревание - в первой половине августа.

А теперь об урожаях томатов, выращиваемых мной в пленочной теплице. Сорт Таллалихин-186 обеспечивает урожай до 8-12 кг/ м². Плоды сочные, красные, вкусные, массой до 120 г. Дозаривание снятых плодов произвожу на чердаке. Сорт Черный принц дает 6 кг с куста. Вкусовые качества хорошие, плод сладкий. Сорт Морковные обеспечивает урожай 4 кг с куста. Созревание плодов можно ускорить добавлением к 10 л раствора основных удобрений следующих микроэлементов: 1 г борной кислоты, 3 г марганцовокислого калия, 0,5 г сернокислой меди и 1 г сернокислого калия. Одновременно повышается сахаристость плодов. Качество урожая повышается также, если фосфорные и калийные удобрения преобладают над азотными.

Я считаю, что высокорослые, лиановидные сорта томатов весьма перспективны в плане получения хороших и суперхороших урожаев, но требуют особой, тщательно выполняемой агротехники. И тогда суперурожаи продвинутся широким фронтом с южных регионов страны в нашу зону рискованного земледелия.

И. Кривега, садовод-любитель

Газета «САДОВОД» 2001г.

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::. прочитало: 150 | автор: sadovod | 4 июля 2017 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.