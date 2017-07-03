Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
ИП Гогаладзе Ия Гиевна
Кадастровый инженер
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus, анютины глазки, баклажан, биокомплекс, виола, георгины, Гладиолус, Годеция, иберис, инструмент, кабачки, капуста декоративная, картофель, клематис, колокольчик, крокус, лилия, маргаритка, многолетник, нарцисс, настурция, НВ, пион, Помидоры в открытом грунте, розы, сорта баклажана, супер-лопата, титан, томаты, фиалка Витрокка, флокс, хоста, хризантема, цветоводство, черенки
 
левый угол

::. Урожай томатов в зоне рискового земледелия | Овощеводство / томаты
Урожай томатов в зоне рискового земледелияУрожай томатов в зоне рискового земледелия
О том, что пределов в выращивании томатов нет, доказывает то, что в Оклахоме в 1986 г. был выращен плод весом 3,51 кг, что было занесено в книгу рекордов Гиннесса. А как же с хорошим урожаем обстоят дела у нас, в зоне рискованного земледелия? Понятно, как урожай, так и его качество здесь ниже.
На своем участке в Лужском районе я выращиваю, в основном, районированные сорта как в теплице, так и под простыми пленочными укрытиями. В отдельные годы урожаи были вполне приличными. Предпочтение (для простых пленочных укрытий) я отдавал ранним сортам. Очень ранний сорт Невский (95-100 дней) имеет массу плодов 55 г, урожайность - 1,5 кг с одного куста. Сорт Балтийский (90-100 дней) имеет плоды массой до 90 г, урожайность 2 кг с куста. Фонтанка (106 дней) имеет плоды массой 60 г, урожайность - 5,5 кг/ м². Плоды овальные, малосемянные, отличаются высокими вкусовыми качествами и длительным сроком хранения. Собираюсь приобрести появившуюся новинку Инкас F1. Это сверхранний, одновременно созревающий, высокопродуктивный гибрид универсального назначения (как для любых способов консервирования, так и для потребления в свежем виде).
Перспективен ультраскороспелый, фитофтороустойчивый сорт Солнечный, селекции Орловского НИИСХ. Кусты невысокие, очень компактные. Урожайность - 3 кг с куста. Полное созревание - в первой половине августа.
А теперь об урожаях томатов, выращиваемых мной в пленочной теплице. Сорт Таллалихин-186 обеспечивает урожай до 8-12 кг/ м². Плоды сочные, красные, вкусные, массой до 120 г. Дозаривание снятых плодов произвожу на чердаке. Сорт Черный принц дает 6 кг с куста. Вкусовые качества хорошие, плод сладкий. Сорт Морковные обеспечивает урожай 4 кг с куста. Созревание плодов можно ускорить добавлением к 10 л раствора основных удобрений следующих микроэлементов: 1 г борной кислоты, 3 г марганцовокислого калия, 0,5 г сернокислой меди и 1 г сернокислого калия. Одновременно повышается сахаристость плодов. Качество урожая повышается также, если фосфорные и калийные удобрения преобладают над азотными.
Я считаю, что высокорослые, лиановидные сорта томатов весьма перспективны в плане получения хороших и суперхороших урожаев, но требуют особой, тщательно выполняемой агротехники. И тогда суперурожаи продвинутся широким фронтом с южных регионов страны в нашу зону рискованного земледелия.
И. Кривега, садовод-любитель
Газета «САДОВОД» 2001г.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 150 | автор: sadovod | 4 июля 2017 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама











календарь
«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Июль 2017 (3)
Июнь 2017 (29)
Май 2017 (23)
Апрель 2017 (29)
Март 2017 (29)
Февраль 2017 (28)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"