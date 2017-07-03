

::. Народные средства от фитофтороза томатов | томаты / Здоровье дачного участка Народные средства от фитофтороза томатов

Фунгициды, предназначенные для обработки томатов против фитофтороза, недешевы и с целью экономии многие огородники стараются защитить растения от этого заболевания так называемыми народными средствами – настоями, отварами и растворами, приготовленными из подручных продуктов, трав либо копеечных бактерицидных препаратов из аптеки. При применении химических препаратов также настораживает и их небезопасность для здоровья и окружающей среды: при приготовлении рабочего раствора для опрыскивания необходимо строго учитывать дозы любого фунгицида, соблюдать кратность обработок и обязательно после их проведения выжидать определенный период, в течение которого нельзя употреблять плоды в пищу. По этой причине при массовом созревании помидоров, которое приходится на вторую половину лета, когда необходимо усиленно заниматься профилактикой фитофтороза, использование фунгицидов оказывается невозможным.

Для того чтобы свести к минимуму использование химии на своем огороде я стала экспериментировать и оценивать эффект от обработок томатов народными средствами. Некоторые рецепты меня разочаровали, а другие показали отличный эффект и я взяла их на вооружение. Главным недостатком народных рецептов является более короткий период их воздействия на патогенную микрофлору, возбуждающую фитофтороз. Поэтому опрыскивание посадок приходится проводить чаще, чем фунгицидами, - каждые 5-7 дней. Однако если неустанно обрабатывать помидорную грядку теми средствами, которые я опишу ниже, можно полностью исключить из применения химические препараты, а в сезоны с особо неблагоприятными погодными условиями свести их использование к минимуму.

В этом деле отлично зарекомендовал себя настой чеснока. Для этого готовлю суточный настой из 10 л воды и 1 ст. зубков чеснока, пропущенных через пресс. В период кода на грядке с чесноком массово появляются стрелки, использую для приготовления лечебного снадобья эти цветоносы, которые оказываются не менее эффективными. С этой целью 1 кг измельченных чесночных стрелок (а лучше пропущенных через мясорубку) настаиваю сутки в ведре воды, процеживаю настой и опрыскиваю посадки.

Для борьбы против фитофтороза использую ярко-малиновый раствор перманганата калия, который эффективно избавляет посадки от нежелательных возбудителей болезни.

Не менее эффективен раствор молочной сыворотки, который готовлю из расчета 1 л сыворотки на 9 л воды. Вместо сыворотки также использую нежирный кефир и молоко, готовя рабочий раствор в тех же соотношениях.

Хороший эффект дает обработка томатов дрожжевым раствором. С этой целью растворяю в теплой воде палочку свежих прессованных дрожжей (100 г), довожу объем раствора до 10 л и провожу опрыскивание кустов.

Благодаря своим антисептическим и бактерицидным свойствам для подавления патогенных микроорганизмов отлично подходит обыкновенный аптечный йод. Йодный раствор готовлю из расчета 10 мл препарата на 10 л воды. Такое же соотношение учитываю, используя для этих целей и зеленку, которая не менее эффективно борется со спорами фитофторозных грибков.

Также могу порекомендовать для профилактики фитофтороза периодически опрыскивать растения настоем древесной золы. Его готовлю из 1 л банки просеянной золы и 10 л воды, настаивая содержимое в течение 3 суток.

Непременно стоит упомянуть о содовом растворе, который эффективно защищает томаты от фитофтороза. Для его приготовления в 10 л теплой воды растворяю стакан пищевой соды и обильно смачиваю растения из опрыскивателя данным средством.

Для профилактики данного заболевания периодически использую настой чистотела. Для его приготовления 1 кг свежесорванной и измельченной травы этого лекарственного растения заливаю ведром теплой воды и настаиваю 2 суток, периодически помешивая содержимое. После этого настой процеживаю и провожу обработку.

Ценный химический состав наземной части такого сорного растения как хвощ полевой позволяет с успехом использовать ее для профилактики и лечения любых грибковых заболеваний на растениях, в том числе фитофтороза. Для этого я заполняю эмалированное ведро на четверть свежесорванной и измельченной травой, заливаю 3-4 л воды и кипячу содержимое 0,5 ч на медленном огне под крышкой. После остывания отвар процеживаю, довожу его объем до 10 л и использую по назначению.

Если в моем распоряжении оказывается прелое сено или солома, то непременно готовлю лечебное средство из расчета 1 кг сена (или соломы) на 10 л воды. Содержимое настаиваю 2 суток, процеживаю и использую для обработки.

Обработку этими средствами начинаю проводить спустя 10-14 дней после высадки рассады в грунт или теплицу, чередую рецепты между собой и стараюсь проводить процедуру в ранние утренние или вечерние часы, чтобы лечебное снадобье успело впитаться в листья, а не высохло моментально под солнечными лучами. А для того чтобы снадобье оседало на листве и не стекало на землю, перед опрыскиванием в рабочую жидкость добавляю натертое на терке хозяйственное мыло (40-50 г) либо пару столовых ложек жидкого мыла и тщательно перемешиваю содержимое.

Кудрина Ирина

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» Подписаться 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Раствор и настой – не одно и то же

Пищевая сода для сада и огорода

Полезное применение чесночных стрелок

Народные методы борьбы с тлей

Народные средства защиты растений

::. прочитало: 454 | автор: sadovod | Вчера, 09:55 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.