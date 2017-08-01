Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
ИП Гогаладзе Ия Гиевна
Кадастровый инженер
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus Гладиолус Годеция НВ Помидоры в открытом грунте анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция пион розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Проветривание томатов | Овощеводство / томаты
Проветривание томатов
Известно, что томаты плохо реагируют на повышенную влажность и любят сквозняки. Если этого нет, то по своему опыту знаю, что для томатов возможны следующие последствия:
- влажная пыльца будет плохо разлетаться, вследствие чего цветки будут плохо или вовсе не будут опыляться;
- в плодах, полученных при повышенной влажности воздуха, снизится количество сухих веществ и сахара и они будут водянистыми, кислыми и менее мясистыми;
- возрастет вероятность заболевания бурой пятнистостью (листовая плесень), переходящая постепенно с нижней стороны листьев на плоды в виде буро-коричневого налета с бархатистым сероватым оттенком, различимым визуально.
Все это в той или иной степени снижает урожаи томатов и ухудшает их качество.
Для того, чтобы избежать повышенной влажности воздуха, для усиления вентилирования и создания не только продольных, но и поперечных сквозняков в период цветения томатов в теплицах следует открывать не только двери и форточку, как это обычно рекомендуется, но и продухи между крышей и боковыми стенками, а также у конька крыши, причем с июля делать это и на ночь с тем, чтобы не появлялось конденсата (капель воды) и вся излишняя влага улетучивалась. Для тех, кто бывает на участке редко (в выходные дни или даже реже), хорошие результаты дает применение авторегулятора воздушной среды в теплицах при неустойчивой погоде и при похолоданиях ночью. Содержащееся в цилиндре прибора масло вечером сжимается, а утром расширяется и форточки, соединенные со штоком, соответственно, закрываются или открываются. По имеющимся в печати сведениям прибор не только спасает растения от «невзгод», но и гарантирует устойчивые урожаи.
В дополнение к сказанному хочу поделиться следующими приемами, существенно улучшающими воздушную среду в теплицах для томатов:
- поливать растения не чаще 1-2 раз в неделю, но обильно (8-16 л/м кв.) и лучше до 12-13 часов дня;
- встряхивать растения перед поливом для удаления с листьев случайных капель и лучшего опыления цветков;
- мульчировать почву после поливов.
А. Веселов, садовод-любитель
Газета "САДОВОД"
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 82 | автор: sadovod | Сегодня, 10:08 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама











календарь
«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Август 2017 (21)
Июль 2017 (23)
Июнь 2017 (29)
Май 2017 (23)
Апрель 2017 (29)
Март 2017 (29)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"