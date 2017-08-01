

::. Проветривание томатов | Овощеводство / томаты Проветривание томатов

Известно, что томаты плохо реагируют на повышенную влажность и любят сквозняки. Если этого нет, то по своему опыту знаю, что для томатов возможны следующие последствия:

- влажная пыльца будет плохо разлетаться, вследствие чего цветки будут плохо или вовсе не будут опыляться;

- в плодах, полученных при повышенной влажности воздуха, снизится количество сухих веществ и сахара и они будут водянистыми, кислыми и менее мясистыми;

- возрастет вероятность заболевания бурой пятнистостью (листовая плесень), переходящая постепенно с нижней стороны листьев на плоды в виде буро-коричневого налета с бархатистым сероватым оттенком, различимым визуально.

Все это в той или иной степени снижает урожаи томатов и ухудшает их качество.

Для того, чтобы избежать повышенной влажности воздуха, для усиления вентилирования и создания не только продольных, но и поперечных сквозняков в период цветения томатов в теплицах следует открывать не только двери и форточку, как это обычно рекомендуется, но и продухи между крышей и боковыми стенками, а также у конька крыши, причем с июля делать это и на ночь с тем, чтобы не появлялось конденсата (капель воды) и вся излишняя влага улетучивалась. Для тех, кто бывает на участке редко (в выходные дни или даже реже), хорошие результаты дает применение авторегулятора воздушной среды в теплицах при неустойчивой погоде и при похолоданиях ночью. Содержащееся в цилиндре прибора масло вечером сжимается, а утром расширяется и форточки, соединенные со штоком, соответственно, закрываются или открываются. По имеющимся в печати сведениям прибор не только спасает растения от «невзгод», но и гарантирует устойчивые урожаи.

В дополнение к сказанному хочу поделиться следующими приемами, существенно улучшающими воздушную среду в теплицах для томатов:

- поливать растения не чаще 1-2 раз в неделю, но обильно (8-16 л/м кв.) и лучше до 12-13 часов дня;

- встряхивать растения перед поливом для удаления с листьев случайных капель и лучшего опыления цветков;

- мульчировать почву после поливов.

А. Веселов, садовод-любитель

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 82 | автор: sadovod | Сегодня, 10:08 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.