|Проветривание томатов
Известно, что томаты плохо реагируют на повышенную влажность и любят сквозняки. Если этого нет, то по своему опыту знаю, что для томатов возможны следующие последствия:
- влажная пыльца будет плохо разлетаться, вследствие чего цветки будут плохо или вовсе не будут опыляться;
- в плодах, полученных при повышенной влажности воздуха, снизится количество сухих веществ и сахара и они будут водянистыми, кислыми и менее мясистыми;
- возрастет вероятность заболевания бурой пятнистостью (листовая плесень), переходящая постепенно с нижней стороны листьев на плоды в виде буро-коричневого налета с бархатистым сероватым оттенком, различимым визуально.
Все это в той или иной степени снижает урожаи томатов и ухудшает их качество.
Для того, чтобы избежать повышенной влажности воздуха, для усиления вентилирования и создания не только продольных, но и поперечных сквозняков в период цветения томатов в теплицах следует открывать не только двери и форточку, как это обычно рекомендуется, но и продухи между крышей и боковыми стенками, а также у конька крыши, причем с июля делать это и на ночь с тем, чтобы не появлялось конденсата (капель воды) и вся излишняя влага улетучивалась. Для тех, кто бывает на участке редко (в выходные дни или даже реже), хорошие результаты дает применение авторегулятора воздушной среды в теплицах при неустойчивой погоде и при похолоданиях ночью. Содержащееся в цилиндре прибора масло вечером сжимается, а утром расширяется и форточки, соединенные со штоком, соответственно, закрываются или открываются. По имеющимся в печати сведениям прибор не только спасает растения от «невзгод», но и гарантирует устойчивые урожаи.
В дополнение к сказанному хочу поделиться следующими приемами, существенно улучшающими воздушную среду в теплицах для томатов:
- поливать растения не чаще 1-2 раз в неделю, но обильно (8-16 л/м кв.) и лучше до 12-13 часов дня;
- встряхивать растения перед поливом для удаления с листьев случайных капель и лучшего опыления цветков;
- мульчировать почву после поливов.
А. Веселов, садовод-любитель
Газета "САДОВОД"
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