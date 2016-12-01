"Всё для сада и огорода - 2017" 11-я Специализированная выставка-ярмарка

Дата проведения:13-15 мая 2017г

Место проведения: Россия, г. Чита, ул. Ленина, 1.

Организатор(ы): Выставочный центр "Забайкальский"

Телефон:

+73022334602

E-mail:

vcenter@yandex.ru



Основные тематические разделы:

- Семена

- Рассада

- Саженцы

- Удобрения

- Средства защиты растений от вредителей

- Садовая техника

- Оборудование и инвентарь

- Парники

- Теплицы

- Дачная мебель

- Садовый инвентарь

- Тележки

- Шланги

- Бассейны

- Ландшафтный дизайн

Календарь выставок для садоводов 2017 г

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