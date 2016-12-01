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::. "Всё для сада и огорода - 2017" | Выставки для садоводов / Выставки в России
"Всё для сада и огорода - 2017""Всё для сада и огорода - 2017" 11-я Специализированная выставка-ярмарка
Дата проведения:13-15 мая 2017г
Место проведения: Россия, г. Чита, ул. Ленина, 1.
Организатор(ы): Выставочный центр "Забайкальский"
Телефон:
+73022334602
E-mail:
vcenter@yandex.ru

Основные тематические разделы:
- Семена
- Рассада
- Саженцы
- Удобрения
- Средства защиты растений от вредителей
- Садовая техника
- Оборудование и инвентарь
- Парники
- Теплицы
- Дачная мебель
- Садовый инвентарь
- Тележки
- Шланги
- Бассейны
- Ландшафтный дизайн
Календарь выставок для садоводов 2017 г
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::. прочитало: 67 | автор: sadovod | 17 декабря 2016 | Комментариев 0 |
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