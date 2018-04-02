Уход за плодовыми в апреле

В средней полосе в начале и даже в середине апреля садоводы могут продолжить обрезку плодовых деревьев. Однако ее не следует проводить в сырую погоду из-за высокой опасности заражения цитоспорозом, черным раком и др. Считается, что яблоню можно обрезать вплоть до самого цветения, а, по мнению некоторых специалистов, - и летом. Но лучше все же работу закончить до раздвигания почечных чешуи. Проводя агротехническую обрезку, не забывайте и о санитарной. В любом случае необходимо сразу же замазывать срезы ветвей и зачищенные язвы на штамбах и скелетных сучьях. Наклонные деревья выравнивают, снимают камедь с косточковых растений. Старые деревья, зараженные лишайником и мхами, опрыскивают железным купоросом (0,2-0,3%). Если осенью обрезали ягодники, сейчас требуется только подправить кусты. Устанавливают опоры под малину, а при необходимости - и под карликовые деревья. Вокруг кустов смородины, крыжовника и айвы лучше соорудить ограду.

При перекопке земли под деревьями (предварительно вносят удобрение) стараются не повредить корневую систему, копая по радиусу от ствола дерева или кустарника. Безопаснее использовать садовые вилы (особенно на ягодниках). Комки разбивают, поверхность разравнивают граблями, выбирают корни и корневища многолетних сорняков.

А. Михайлов, канд. биол. наук

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