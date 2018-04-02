



::. Способы формирования кроны яблони | --- Способы формирования кроны яблони

В предыдущий статье мы рассмотрели пример формирование простой округлой или широкопирамидальной кроны.

Второй вариант более радикальный, создан, скорее, для удобства садовода и для улучшения и увеличения урожая. В этом случае штамб яблони не превышает 30 см, а высота ствола - 1-1,5 м. Первые два яруса выращивают как обычно, а затем побег продолжения удаляют и все ветви двух ярусов (их может быть до 10, не больше) обрезают на одинаковой высоте по кругу. Такая обрезка не только стимулирует ветвление побегов, но и позволяет им всем находиться на периферии и быть хорошо освещенными. При ветвлении ветвей ярусов их концы срезают над последним разветвлением. В дальнейшем обрезку сформированной «чаши» может заменить прищипывание (пинцировка). Такая крона очень удобна для садоводов: светлая, продуваемая и плодовитая, так как стимулирует образование плодовых веточек. И последнее в списке, но не последнее по значению: выбор формы кроны зависит от степени интенсивности вашего хозяйства. Несмотря на то, что слово «прибыль» уже в зубах навязло, следует учитывать отдачу вашего сада с метра площади. Наиболее выгодной в этом смысле формой кроны для небольших приусадебных участков считается полууплощенная крона. Она подходит как для высокорослых, так и среднерослых яблонь, а также для привитых на парадизку полукарликов. Выгода полууплощенных крон в том, что можно уменьшить междурядья, а также, размещая деревья в шахматном порядке в соседних рядах, почти в четыре раза уменьшить площадь сада без потери в урожайности. Для создания полууплощенной кроны первым делом определяют направление размещения ветвей. Удобнее всего располагать их вдоль ряда деревьев. Пока саженец молодой, нужное направление его ветвям можно придать с помощью веревки и колышка. Весной ветку аккуратно отгибают в нужном направлении и фиксируют. Часто уже в первый же год она принимает заданное направление. Только самые «упрямые» веточки придется удалить. Всю обрезку кроны проводят на почки, ведущие в стороны ряда, тогда междурядье остается свободным и хорошо освещается солнцем. Основное плодоношение выносится на периферию кроны в междурядья, собирать плоды удобно.

Заговорив об уплощении кроны яблони, нельзя не упомянуть о так называемых плоских кронах: кордонах и пальметтах. Отличие плоских крон от объемных в том, что на них ветви располагаются в вертикальной плоскости. Плоские кроны используются в основном при ведении интенсивного садоводства либо для декоративных целей. Классический вертикальный кордон представляет собой посадку колонновидных яблонь рядами, расстояние в ряду 50-60 см, между рядами 1 -2 м. Естественно, что урожайность яблок в таком саду на 1 м2 площади будет очень высокой. Плоские пальметты представляют собой плотные посадки в 1 -2 ряда, кроны у них формируются наподобие плоских чаш.

Прежде чем привести примеры формирования плоских крон, хочу напомнить некоторые законы роста и плодоношения яблони. Какая ветка у яблони самая сильная? - Та, которая растет. Она забирает часть силы у уже выросших ветвей и всю силу у еще не выросших побегов (пока кроны дерева минимально, создание плоских крон требует радикальных действий, процесс этот длится долгие годы. Но результат стоит затраченных усилий. Не всякий сорт годится для создания пальметт или кордона, и, конечно же, не на любом подвое. Для «плоских» садов используются яблони на карликовых подвоях, в крайнем случае - полукарлики.

Для получения большого количества плодов необходимо формировать горизонтальные ярусы ветвей вдоль ряда. В этом случае штамб опускают почти до земли, а чтобы не допустить оголения нижней части растения и перемещения плодовых почек к верхушке, следует ежегодно обрезать побег продолжения на треть или даже наполовину его прироста. В отличие от классической посадки, на месте будущего ряда деревьев для плоских садов копают не ямки, а траншеи. Саженцы предпочтительны однолетние, на карликовом подвое. При однорядной посадке расстояние между деревьями от 50 см до 1,5 м. Все почки на стволиках, которые смотрят в проход (а не в сторону ряда будущего кордона), можно ослепить. Из оставшихся на стволике, не считая штамб, отсчитать 10-15 шт. и выше них стволик срезать. Так вы уже в первый год получите ветвление в заданном направлении. Верхняя почка даст побег продолжения, из которого можно формировать следующие ярусы, а по достижении яблоней нужной высоты, побег продолжения вырезают на кольцо над последней сильной ветвью. Делая обрезку ветвей ярусов, следует помнить, что нижние ветви обрезают или прищипывают слабее верхних. При таком формировании кордона и хорошем уходе ваши и «плоские» яблоньки могут дать первые цветы и плоды уже на второй год после посадки.

Формирующей обрезки не надо бояться, это действительно удобный и удачный прием не только для самих садоводов, но и для яблонь, крона которых будет здоровой и гармоничной.

А. Кремнева



волчки - побеги, развивающиеся из спящих почек на многолетней древесине (на стволе или у основания крупных ветвей). Развитие волчков приводит к ускоренному старению основных ветвей.

вырезка на кольцо - полная вырезка ветви без оставления пенька, с минимальным размером раны.

Камбий - образовательная ткань, расположенная между корой и древесиной.

Конкурент - побег, растущий с той же скоростью и в том же направлении, что и основной побег продолжения. Обычно растет под острым углом к стволу и со временем легко обламывается под тяжестью плодов.

Крона - совокупность всех ветвей дерева,

Лидер (центральный проводник) - часть ствола, расположенная выше штамба,

Побег - у плодовых деревьев побегом принято считать однолетний прирост (однолетние веточки).

Побег продолжения - верхушка лидера, расположенная над последним разветвлением.

Пинцировка (прищипывание) - укорачивание побега с целью остановки его роста. Проводится после летнего сокодвижения для лучшего вызревания побегов и с целью формирования кроны молодого дерева.

Сокодвижение - различают два наиболее активных периода сокодвижения: весеннее (конец апреля - начало мая) и летнее (конец июля - начало августа).

Черенок - короткий (20-25см) отрезок однолетнего побега, обычно без верхушки. Для прививки берут черенок с 2-3 почками, для окоренения - с 3-6 почками.

Штамб - часть ствола от поверхности земли до первой скелетной ветви.

Ярусы кродо - группы основных (скелетных) ветвей, отходящих от ствола дерева на одном уровне.

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::. прочитало: 98 | автор: sadovod | Сегодня, 09:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.