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::. Кипяток для дружных всходов | ---
Кипяток для дружных всходов
Каждый огородник знает, как порой бывает сложно добиться всходов от некоторых растений. Особой туговсхожестью отличаются семена пряно-ароматических культур и душистых цветов. Такие пахучие культуры наделяют сильным ароматом и свои семена, т.е. вкладывают в них значительную долю своих эфирных масел, которые как раз и мешают их быстрому прорастанию. Примером могут служить туговсхожие семена кориандра, петрушки, сельдерея, розмарина, лаванды, декоративного тысячелистника и т.д. У многих опытных дачников есть свои способы, как побыстрее «расшевелить» такие семена и заставить их скорее дать всходы. Таких методов немало и все направлены лишь на одно – освободить семечки от эфирных масел. Среди таких способов мне больше всего импонирует использование обыкновенного кипятка при посадке туговсхожих семян – быстро, легко и эффективно.
Если высаживаю «упрямые» семена» на рассаду, то поступаю следующим образом. Беру небольшой пластиковый контейнер с крышкой (в такой таре сегодня продаются различные продукты – мороженое, печенье и т.д.), наполняю плодородным грунтом, а затем обильно проливаю грунт крутым кипятком – прямо с плиты. После этого сразу высеваю семена, слегка прижимаю их к земле рукой (в плотной перчатке, чтобы не обжечься) и присыпаю слоем почвы. Затем незамедлительно покрываю почву куском плотной пленки, предварительно вырезанной по размеру контейнера, и закрываю крышку такой посадочной емкости. Закрытый контейнер на час ставлю на горячую батарею, после чего переношу в теплое место (+27-30°) и держу его там в течение двух суток. После такого прогревания убираю пленку, покрывающую грунт в рассадной таре, и переставляю емкость на подоконник – всходы появляются очень быстро.
Кипяток использую и при посадке семян на грядку в открытом грунте. Причем такой метод применяю не только для пряно-ароматических растений, но также для культур семейства тыквенных – огурцов, кабачков, тыквы и т.д., семена которых имеют довольно плотную оболочку. Грядку под посадку готовлю как обычно: перекапываю с удобрениями, разравниваю, делаю борозды или лунки. После этого борозды (лунки) проливаю крутым кипятком и сразу же в них высаживаю сухие семена той или иной культуры. Семена присыпаю слоем почвы и накрываю грядку плотной пленкой, которую убираю через пару дней. Результат от такого прогревания всегда отличный – семена прорастают быстро и дают дружные и крепкие всходы.
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::. прочитало: 341 | автор: sadovod | 30 апреля 2018 | Комментариев 0 |
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