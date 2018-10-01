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::. Переския или Пейрескии (Pereskia) - из семейства Кактусовые | ---
Переския или Пейрескии (Pereskia) - из семейства Кактусовые
И, наконец, самое малочисленное подсемейство - пейрескиевые. К ним относится несколько родов, объединяющих чуть более тридцати видов растений. Эти растения имеют настоящие листья, опадающие с наступлением зимы.
Цветок пейрескии отличается примитивностью своего строения. Все говорит о том, что эти растения ближе всего стоят к древним формам кактусов, которые избежали общего пути эволюции растений этого семейства. Пейрескии, как правило, имеют вид кустарников с развитыми листьями. Листья достигают длины до 10 сантиметров и бывают ланцетовидные или овальные. На стволах имеются шипы. Цветки напоминают цветы шиповника, поэтому растения часто называют лесной розой. В комнатных растениях они обычно не цветут. Растения хорошо использовать в качестве подвоев.
В. Будилов, О. Волкова
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 72 | автор: sadovod | Вчера, 12:20 | Комментариев 0 |
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