Что можно, и что нельзя вносить в компостную кучу

Из перегнивших садовых и кухонных отходов получается не просто земля, а ценный гумус. Гумус, собственно, и делает почву плодородной. Чем его больше в пахотном слое, тем лучше растениям. Нет культур, которые не любили бы компост.

Площадку для будущей компостной кучи следует выбирать подальше от колодцев, с подветренной стороны жилых построек — не в тени и не в сырости. Далее из подходящего материала делают загородку, укладывают на почву слой торфа или веток, а затем слоеным пирогом — прошлогоднюю траву и листву, перекладывая слоями почвы, а еще лучше — навоза. По завершении загрузки место следует увлажнить водой, а в дальнейшем добавлять новые слои. К осени все перелопатить.

В компост можно добавлять сгнившую, расщепленную древесину, листву, траву, картофельные очистки, капустные кочерыжки, осеннюю падалицу, яичную скорлупу, кофейную гущу и спитой чай (заварку), малосъедобные остатки пищи, хорошо размоченную бумагу или картон. Конечно, то, что не подвержено гниению, добавлять в компост не следует. Скорейшему перегниванию остатков в компосте способствуют крапива, ромашка, мята, бархатцы и более редкие растения — валериана, герань, листовая горчица. Свежевырванную траву (после прополки) перед внесением в компост лучше выдержать одну-две недели в бочке с водой, чтобы уничтожить энергию прорастания семян сорняков.

Теперь о том, чего нельзя вносить в компост. Нельзя вносить хвою сосны, можжевельника, ветки акации, поскольку при этом происходит замедление процессов гниения, а также листья и ветки ядовитых растений — волчьего лыка, крушины, белены, мака и наперстянки, т. к. их выделения подавляют жизнедеятельность полезных микроорганизмов. По этой же причине нельзя забрасывать в компост шкурки цитрусовых (лимона, апельсина и др.) и заплесневевший хлеб. Не стоит вносить и фекалии из уборных—по гигиеническим и санитарным правилам. В настоящее время для их полезной переработки в магазинах можно найти специальные биодобавки. Весьма полезно периодически добавлять печную древесную золу, суперфосфат, аммоний сернокислый, опилки, солому. Необходимо также время от времени пересыпать компостные слои известняковой (или доломитовой) мукой. Однако не на навоз или азотные удобрения, иначе компост потеряет необходимый нам азот!

Процесс компостирования длится один-два года. Летние дожди полезны для процессов гниения в компосте. Если же их нет продолжительное время, надо своевременно полить кучу, не допуская ее пересыхания.

Особенно желательно применение компостов на бедных органикой (гумусом) песчаных и глинистых почвах. Органика является питанием для растений, а кроме того, она нужна для естественного самоочищения почвы от внесенных человеком чужеродных веществ. Обилие органики в почве создает условия для активизации жизнедеятельности различных микроорганизмов. Некоторые из них способны разлагать даже ядохимикаты— хлорофос, нитрафен и диоксин.

А. Экошин

Газета «САДОВОД»

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