



::. Продукция ООО «Био-комплекс» - залог здорового урожая | --- Продукция ООО «Био-комплекс» - залог здорового урожая

Человек - неотъемлемая часть природы, поэтому единение с ней так умиротворяет нас и заряжает положительной энергией. На выходные дни тянутся вереницы автомобилей из мегаполисов, небольших городков, унося жителей с шумных и пыльных улиц, подальше от смога промышленных предприятий, суеты и напряжения рабочих будней. Люди с удовольствием проводят время на берегу рек, гуляют в лесу, дышат чистым воздухом. Некоторые счастливчики обзавелись дачами или загородными домами и с наслаждением разводят цветы и выращивают овощи и фрукты, вкус которых не сравним с их аналогами из супермаркетов.

Старое выражение, что мы - то, что мы едим, не теряет своей актуальности. В Европе, Азии, Японии люди стараются вести здоровый образ жизни: отказались от вредных привычек, заботятся об экологии, занимаются фитнесом, едят продукты органического земледелия. Эти полезные и здравые тенденции докатились и до нас. Вряд ли есть человек, который не знает о вреде нитратов в овощах и фруктах или негативном действии ГМО. На практике использовать в пищу только здоровые продукты сложнее, специализированных магазинов мало, цены в них высоки. Самый простой способ гарантированно получить полезные овощи и фрукты – вырастить их своими руками.

Для того, чтобы получить хороший урожай, не обойтись без удобрений, стимуляторов роста растений, средств защиты от вредителей. Использование неорганических удобрений снижает полезность полученной продукции, ведь химические вещества имеют особенность накапливаться и вредить здоровью. Использование органических удобрений собственного производства дело хлопотное и далеко не всем по плечу. Опять же, чтобы получить сбалансированное средство подкормки, нужно соблюсти технологию, определить концентрацию применяемых удобрений, следить, чтобы с органикой не занести на огород семена сорняков, личинки вредителей или яйца паразитов.

Природа и тут пришла на помощь человеку, она сама производит удивительно эффективные и безвредные органические удобрения, которые образовались в процессе многовековых отложений остатков отмерших растений. Прекрасное действие оказывают суспензии и концентраты некоторых растений:

• Хлорелла. Прародительница всех зеленых растений на планете, источник белка, уникального комплекса минеральных элементов и биологически активных веществ.

• Сапропель. Многолетние донные отложения пресных водоемов, источник необходимых природных органических соединений.

• Диатомит. Кремнистая горная порода, наполовину состоит из панцирей диатомовых водорослей.

• Экстракт хвои. Натуральная вытяжка из хвойных растений, кладезь фитогормонов и антиоксидантов, природный антисептик и иммуномодулятор.

Все эти органические продукты, а так же сбалансированные грунты и другие безвредные средства защиты растений, стимуляторы роста и урожайности используются во всем мире. Эти натуральные продукты применяются и в качестве безвредных органических удобрений, добавок в корм животных и пищу человека, как косметические и лечебные средства.

На сегодняшний день в России полностью налажено производство эффективных органических удобрений, добавок, стимуляторов роста и биогрунтов с улучшенными характеристиками. Качество наших продуктов не уступает зарубежным аналогам, эффективность подтверждена лабораторными испытаниями, доставка осуществляется быстро, а цена приятно удивит садоводов. Их многочисленные положительные отзывы позволили получить нашей компании в 2017 году приз «Народное признание» на ежегодной московской специализированной выставке. Ознакомиться с продукцией «Био-комплекс», отзывами покупателей, почитать характеристики, уточнить цену и не пропустить появление инновационных продуктов можно на нашем сайте БИО-КОМПЛЕКС.РФ. Мы идем в ногу с последними мировыми разработками в этой области, позволим вам без труда получить высокий урожай экологически чистых продуктов, позаботимся о вашем здоровье.

ООО «Био-комплекс»











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::. прочитало: 186 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.