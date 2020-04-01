







::. Душица обыкновенная | --- Душица обыкновенная

(майоран многолетний). В диком виде растет на всех континентах. Когда появился спрос на душицу как на пряность, а в особенности в связи с ее лекарственными свойствами, она была введена в культуру, но сортов пока нет. Это типичная специя итальянской кухни, и ни одна настоящая неополитанская пища не обходится без душицы.

Душица - хороший медонос, декоративна. Ее мелкие бледно-пурпурные цветки образуют ветвистое щитовидное соцветие. Их используют для окраски шерсти в оранжево-красный цвет.

В качестве пряности используется при приготовлении вин, кваса, настоек, консервировании овощей, к сырам, мясу и рыбе.

В медицине используют в виде компрессов при лечении кожных заболеваний, усиливает секрецию пищеварительных и бронхиальных желез, успокаивает центральную нервную систему. Душица обладает противовоспалительным, антимикробным, болеутоляющим, желчегонным, мочегонным и отхаркивающим действием.

Схема посадки рассады 30x30 см. На огороде достаточно иметь 1-2 куста. В первый год вегетации растения не доводят до цветения, цветоносы по мере появления обламывают (и используют). Это способствует обильному кущению, что будет основой урожая в последующие годы. На одном месте растет 6-7 лет.









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::. прочитало: 107 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.