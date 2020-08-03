|Питание столовой свеклы
Свекла столовая. На плодородных почвах а под культуру достаточно одних минеральных удобрений; на малоплодородных вносят 2-3 кг/м2 перегноя и 3-4 кг/м2 компоста, 0,5 кг/м2 извести. На торфяниках вносят 35 г/м2 аммиачной селитры, 15 г/м2 суперфосфата, 12 г/м2 сульфата калия; на дерново-подзолистых дают соответственно 35, 15 и 30 г/ м2. Полезно внесение сульфата магния в дозе 20 г/м2. На супесях и суглинках рекомендуется в основную заправку 17-26 г/м2 аммиачной селитры, 15-23 г/м2 суперфосфата, 21-32
г/м2 сульфата калия. Семена при посеве полезно смешивать с суперфосфатом - 7,5 г/м2.
Свекла способна выносить повышенную концентрацию солей в почве, но не переносит низкого содержания азота и калия. Она накапливает молибден, отзывчива на медь и требовательна к марганцу.
В целом питание свеклы очень похоже на питание моркови, но последней с момента всходов требуется больше азота. На 1 кг продукции свекла может выносить 2,7 г азота, 1,5 г фосфора, 4,3 г калия.
Свеклу подкармливают дважды: после прореживания и к моменту смыкания ботвы в рядках. Первый раз дают по 10 г/м2 трех удобрений, второй- 10г/м2 азотных и по 15 г/м2 фосфорных и калийных.
При нарушении питания некоторые корнеплоды (морковь, редька, свекла) способны поглощать вредные элементы. Это необходимо учитывать в экологически неблагоприятных зонах. Более мелкие корнеплоды свеклы и средних размеров моркови накапливают меньше нитратов при разных режимах питания,
Э. Феофилов, засл.
агроном России
Газета "САДОВОД"
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