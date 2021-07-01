



::. В каких случаях недорогая проводная косилка — оптимальный выбор? | --- В каких случаях недорогая проводная косилка — оптимальный выбор?

В крупных ритейлерах товаров для дома и дачи с каждым годом увеличивается выбор газонокосилок. Со ставшими уже традиционными бензиновыми и электрическими сетевыми газонокосилками в последнее время успешно конкурируют аккумуляторные модели и газонокосилки-роботы. Однако сетевые косилки не исчезают из ассортимента, сохраняя уникальные преимущества. Марина Алтухова, руководитель проектов по развитию компетенций категории «Сад» «Леруа Мерлен», рассказывает, какими критериями необходимо пользоваться, выбирая косилку, и в каких условиях сетевая косилка будет самым подходящим вариантом.



Какие критерии стоит учитывать при выборе

Чтобы сделать обоснованный выбор, необходимо понять, чем ваш газон и участок отличаются от других. Тут и индивидуальные особенности рельефа и растений, и площадь участка, и доступность точек подключения к электричеству. Это позволит отбросить те виды газонокосилок, которые точно не подходят. Чтобы принять финальное решение, стоит также учесть ценовой сегмент, отношение к экологии, допустимый уровень шума. После этого в списке лидеров останется один, максимум два вида подходящих косилок.



Оцениваем условия рельефа

Особенности рельефа оказывают большое влияние на выбор. Для участка, расположенного на склоне, стоит выбрать самоходную модель. Вам не придется толкать газонокосилку, двигаясь вверх по склону. Однако такой опцией оснащают только газонокосилки с бензиновым двигателем. Хорошим решением для обработки такого участка будет робот-газонокосилка. Большинство автономных устройств способно работать на площадках с уклоном до 35 градусов.

Для обработки участков с развитым искусственным ландшафтом — большим количеством клумб, живых изгородей, садовых фигур — проводная косилка не лучший вариант. Оптимальным выбором для маленького участка с большим количеством посадок на самом газоне будет аккумуляторная модель.

Обратите внимание на компактную, маневренную трехколесную аккумуляторную косилку с небольшой шириной скашивания. Этот тип конструкции обеспечивает максимальную маневренность, так как расположенное на передней части колесо поворачивается на 360 градусов. Это облегчает обработку сложных мест, таких как пространство возле бордюров, между деревьями и другими препятствиями.



Оцениваем площадь участка

Выбор газонокосилки зависит и от площади участка. Это напрямую влияет на мобильность. Удлинителя с 30-метровым проводом будет вполне достаточно для работы на участке до 8 соток. Однако большая площадь участка затруднит работу. Придется организовывать точки подключения к сети в разных частях участка. Наиболее разумным выбором в этом случае будет модель с двигателем внутреннего сгорания, обеспечивающая автономность и мобильность в любой точке.

Оцениваем стоимость владения

Одно из самых важных преимуществ электрических косилок — минимальные затраты на техническое обслуживание. Бензиновые требуют периодической замены масла, воздушного и масляного фильтров, свечи зажигания. С электрическими косилками дело обстоит иначе: обслуживание сводится к замене аэроножа. Так называется лезвие, установленное на вал двигателя электрической роторной косилки. Другого облуживания не требуется. С учетом самой низкой стоимости во всем ассортименте косилок и простой, а значит, надежной конструкции, эксплуатация сетевой модели будет минимальной в сравнении с любыми другими вариантами.



Оцениваем экологический фактор

Газонокосилки с бензиновым двигателем выделяют достаточно много загрязняющих веществ в атмосферу. Сложность с улучшением экологических характеристик компактных бензиновых двигателей, которыми оснащают газонокосилки, заключается в том, что мотор должен быть маленьким и легким. Производители, которые следят за международными требованиями к качеству, закладывают расходы на производство таких двигателй в их стоимость. Поэтому бензиновые газонокосилки с минимальными выхлопами в атмосферу стоят на порядок дороже других моделей.

Если для вас экология имеет важное значение, электрическая косилка — единственный возможный выбор.



Оцениваем особенности травы на газоне

Борьба с луговой травой на только что приобретенном участке, никогда не подвергавшемся обработке, требует более мощного инструмента, чем на участке с качественным газоном. В первом случае стоит выбрать мощный триммер, во втором — достаточно небольшого устройства со средними характеристиками. Бензиновые косилки в большинстве случаев обладают более высокой мощностью. Однако для регулярного ухода за мягкой однородной травой эта мощность будет избыточной.

Оценив перечисленные факторы, вы сможете сделать обоснованный выбор. И в том случае, если у вас небольшой плоский участок площадью до 8 соток, с мягкой однородной травой и удобным доступом к бытовой сети 220 В, лучшим выбором будет простая и надежная традиционная сетевая косилка.









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::. прочитало: 51 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.