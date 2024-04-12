

::. Как накормить рассаду | --- Как накормить рассаду

В комментариях нам часто задают вопросы: «А надо ли подкармливать рассаду?». Но, прежде чем ответить на этот вопрос, давайте сначала поговорим об особенностях питания рассадного растения. И конечно же ответим на вопрос: «Надо ли подкармливать рассаду? А если надо, то чем?».

На протяжении всего периода вегетации растению для роста и развития необходимы элементы питания. В настоящее время для жизнедеятельности овощных культур доказана степень необходимости около двух десятков химических элементов, хотя в составе тканей растения их обнаружено значительно больше. Потребность в количестве необходимых элементов различна. Те элементы, потребность растений в которых колеблется от сотых долей до нескольких процентов получили названия макроэлементы, это азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо, сера. А другие элементы питания, которые необходимы растениям в крайне незначительных количествах получили названия микроэлементы это — марганец, молибден, бор, медь, кобальт, цинк, йод, селен, др. Все элементы питания равнозначны, не могут заменять друг друга, и все они необходимы растениям на протяжении всего периода вегетации, меняется лишь потребность в их соотношении. А наша задача обеспечить растения всеми необходимыми элементами питания в необходимых количествах и пропорциях на протяжении всего периода вегетации. Каким образом?



Давайте теперь вернемся к нашей рассаде, и начнем с посева.

Для прорастания семечка нужны тепло влага и воздух. Прорастание идет за счет энергии и питания самого семечка. Дополнительного питание на этом этапе не требуется.

В первую очередь из семян появляются корешки, которые углубляются и затем начинают питать само растение. Именно в этот период растения наиболее требовательны к наличию всех питательных веществ в почве, но в большей степени в фосфоре. В этот период в растениях происходят синтетические процессы при еще слабой корневой системе. Растение при недостатке фосфора закладывают меньшее количество плодов, и дальнейшие подкормки фосфорными удобрениями не устранят ущерба. Этот период называется первым критическим периодом.

Сразу, после появления всходов идет активный рост вегетативной массы. И здесь увеличивается потребность растения в азоте. Если растения в этот период будут испытывать азотное голодание, то дальнейшие подкормки устранят проблему лишь частично, а потери урожая от такого перебоя будут ощутимы и могут достигать до 30 и более %.

Нужны ли в данном случае подкормки? Нет не нужны. Почва должна быть подготовлена заранее, и в неё внесены все необходимые элементы питания в нужных количествах и пропорциях. В продаже сейчас имеются готовые почвогрунты, где указан состав элементов питания. Если почвогрунт вы готовите самостоятельно, то о наличии элементов питания в нем должны позаботиться вы. Конечно, если по каким-либо причинам используется бедная почва, то только в этом случае на этом этапе подкормки необходимы.

Рассаду томатов, перцев, баклажанов и других культур часто выращивают с пикировкой. При появлении двух настоящих листочков растения пересаживают в персональные тары. Очень важно, чтобы почва в посадочной таре была плодородной и содержала все необходимые элементы. Если это так, то после пикировки подкормки опять же не потребуются. Корешок восстанавливается и питает растение. Но вскоре корни заполняют объем посадочной тары постепенно выбирая питание из почвы, и чтобы растение и далее правильно развивалось, недели через 3-4 после пикировки нужно сделать подкормку полным удобрением.



А можно ли сразу перед посевом внести удобрения в почву, чтобы питания хватило до высадки рассады на постоянное место? Это зависит от объема посадочной тары, и от периода от посева до высадки рассады. Вполне возможно без подкормок выращивать огурцы, кабачки, тыквы. У этих культур рассадный период длится не более 35 дней. Рассадный период томатов, перцев, баклажанов составляет от двух месяцев и более, за этот период без подкормок почва истощается. А сразу перед посевом вносить высокие дозы удобрений в почву нельзя.

Дело в том, что избыток элементов питания в почве вреден растениям не менее, чем их недостаток. Корни растений хорошо поглощают почвенный раствор слабой концентрации. Оптимальная концентрация почвенного раствора составляет от 0,01 до 0,2%. Питание затормаживается при больших концентрациях почвенного раствора, а растения при этом будут испытывать голод. При концентрации почвенного раствора 1,0% и более коневая система отмирает.

Вывод следующий:

Очень важно, чтобы растение всегда имело в достатке, но не в избытке все нужные элементы питания. Опытные огородники иногда проводят более частые подкормки, но растворами очень слабой концентрации.







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::. прочитало: 491 | автор: sadovod | 12 апреля 2024 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.