Компост – удобрение, доступное каждому садоводу

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Весна — время забот и больших надежд на будущий урожай для каждого садовода и огородника. Надежды эти реальны лишь при наличии в необходимом количестве недорогого, но во всех отношениях эффективного органического удобрения. Между тем традиционные разновидности таких удобрений (навоз, торф и др.) к настоящему времени настолько поднялись в цене, что для большинства садоводов и огородников стали практически недоступны.

В этих условиях почти повсеместно возрос интерес к удобрениям вроде компостов, основу которых составляют многокомпонентные смеси, состоящие из различных древесных отходов (измельченные кусковые отходы деревообработки, отходы от древесины, опилки, стружка и др.) и огородных растительных остатков (измельченные ветки кустарников, стебли травянистых растений, опавшие листья, ботва и др.). Причем решение задачи упростилось благодаря тому, что многие предприятия лесного комплекса готовы отпускать населению указанные древесные отходы бесплатно, сокращая таким образом затраты на их вывоз на свалки или сжигание.

Для ускорения разложения компонентов смеси и сокращения времени компостирования, как показал опыт, наиболее важны два основных фактора — величина частиц, входящих в компост, и доля минеральных добавок, вносимых в смесь при ее формировании. Максимальная величина частиц из древесных отходов не должна превышать 12 мм, а из растительных остатков — 20 мм, причем весьма желательно, чтобы доля наиболее полезных частиц с величиной, равной соответственно 6±3 мм и 12±5 мм, составляла в смеси не менее 75—80%. Выполнение этих требований к частицам в условиях садоводств успешно обеспечивается с помощью ручных инструментов (секаторов, резаков и т п.). Добавки, обеспечивающие интенсификацию разложения смеси и ее обогащения питательными веществами, вносятся при этом в таком количестве: мочевина — до 4,5 кг, двойной суперфосфат — до 3 кг и известь — до 2 кг на 1 м 3 компоста. В зависимости от состава компонентов, входящих в смесь, компостирование длится не более 3—4 месяцев летом и 6—7 месяцев зимой.

Не меньшее значение для достижения высокого качества компоста имеет устройство самого компостника на участке, а также и технология формирования в нем компоста. Мой личный опыт, а также опыт других садоводов и огородников показал, что, вопреки некоторым рекомендациям в печати, не следует создавать компостник в виде открытой сверху герметичной емкости, бетонированной траншеи или заглубленной полностью в грунт ямы, а также в виде кучи на открытой площадке участка. В первых трех случаях, как установлено, резко ослабляется приток кислорода в смесь и микроорганизмы, участвующие в разложен и и компонентов, частично погибают, а компост закисает, так и не дойдя до готовности. В последнем же, четвертом случае компост под воздействием внешней среды либо пересыхает, либо переувлажняется и интенсивно теряет азот, причем очень трудно исключить загрязнение площадки вокруг кучи.

Опыт показал также, что во всех отношениях предпочтительнее иметь на участке компостник в виде полузаглубленной ямы с такой же по объему верхней частью, достроенной из дерна и грунта, взятых на месте ямы. Такой компостник, имеющий высоту 1—1,2 м и вместимость не менее 2м 3 ,представляет собой в плане прямоугольник, разделенный разборной перегородкой на две равные части, в одной из которых содержится готовый компост, необходимый на сезон для текущих нужд, а во второй части накапливаются и смешиваются компоненты, необходимые для компоста следующего года.

Формирование смеси компонентов в компостнике осуществляется послойно, причем вниз на утрамбованное дно сначала укладываются наиболее трудноразлагаемые компоненты (древесная дробленка, стружка, рубленые ветки и стебли и т. п.), а выше поочередно все остальное так, что наверху к концу сезона окажутся в основном наиболее легкие для разложения компоненты (рубленая ботва, газонная трава, выполотые сорняки и т. п.). Каждый уложенный в компостник слой (а в сухую погоду вся масса компонентов) поливается водными растворами навозной жижи, сапропеля (ила), картофельного отвара или полного минерального удобрения. Между слоями, а также поверх сформированной кучи компоста рассыпается огородная земля из расчета не менее, соответственно 3—6 см и 30 см. Перелопачивание компонентов в компостнике производится не менее двух раз — поздней осенью и ранней весной.

Применение такого компоста для огородов и теплиц повышает урожайность основных культур в 1,2— 1,6 раза.

Веселов А.А. садовод-любитель

Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 132 | автор: sadovod | Вчера, 10:42 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.