Отношение к навозу овощных культур

Культурные растения по-разному относятся к внесению в почву навоза. Наиболее хорошо "отзываются" на внесение органических удобрений огурец, картофель, шпинат, сельдерей, капуста, спаржа. Вырастить высокий урожай этих культур без внесения навоза довольно сложно. В то же время редис, редька, кольраби практически не увеличивают урожай при его внесении. При выращивании корнеплодов (морковь, свекла, петрушка) следует помнить, что внесение навоза приведет к раздвоению корнеплодов и существенному снижению урожая. Поэтому выращивать эти культуры, а также томаты, лук, цветную капусту следует через год после внесения навоза, чередуя их с культурами, требующими внесения органических удобрений, или вносить вместо навоза перегной.

И. МАТВЕЕВ

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