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::. Как и чем накормить растения, важно знать каждому огороднику | Товары и услуги для садоводов / Удобрения
Как и чем накормить растения, важно знать каждому огороднику
Часто можно слышать от некоторых садоводов, что в природе растения никто не удобряет, и в саду, и в огороде культуры могут давать урожаи без всяких удобрений.
Честно признаюсь, что 20 лет назад, когда я приобрел участок, думал также. И в первый год получил неплохой урожай картофеля и огурцов. На второй год урожай уже радовал меньше, а на третий год …. В прочем, об этом рассказывать не буду.
В чем же дело? Стал изучать садовую литературу. Разобрался быстро: растения в саду и в природе выбирают из почвы элементы питания. В природе в конечном итоге растения отмирают и после их разложения становятся питанием для молодых растений, а вот в саду и в огороде урожай является нашим питанием, да и ботву, чтобы не оставлять источники различных болезней, мы убираем с грядок. И в результате с урожаем выносится большая часть элементов питания, и почва становиться бедной, а растения, выращиваемые в следующим году, испытывают голод.
 
Восполнить почву элементами питания, т. е внести удобрения – единственный способ получения стабильного урожая.
А теперь о способах и правилах внесения удобрений.
И первое правило – это соблюдение норм внесения удобрений. Конечно, если вы внесете избыток, например суперфосфата, то растение возьмет фосфора столько, сколько ему необходимо. Сами растения выбирают элементы питания избирательно, больше поступает в растение из почвы тех элементов, которые более нужны растению, но избыток какого-либо элемента может препятствовать поступлению в растение другого элемента.

В наибольшем количестве растения поглощают макроэлементы: азот, фосфор, калий, кальций, магний, серу.
В меньшей степени микроэлементы: марганец, бор, молибден, медь, цинк, кобальт, йод.
Удобрения, которые содержат эти элементы бывают органические (навоз, компост, перегной, сапропель и др.) и минеральные - неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания в виде различных минеральных солей. Органические удобрения содержат элементы питания в основном в недоступной для растений форме. Они становятся доступными, только после разложения их микроорганизмами, (минерализации).
Минеральные удобрения содержат элементы питания в доступной для растений форме, и способны быстро дать растению необходимые элементы.

Но, а теперь, как и когда вносить удобрения.
Конечно было бы проще, внести все необходимые элементы питания и забыть о подкормках на весь вегетационный период. Но высокая концентрация почвенного раствора вредна растениям. Растениям необходимо питание на протяжении всего периода вегетации, притом потребность в соотношение этих элементов меняется на протяжении всего периода вегетации. В самом начале вегетации в большей степени для роста корневой системы необходим фосфор, далее для нарастания вегетативной масса в большей степени понадобится азот. Калий и фосфор нужны для завязывания и налива плодов. Другие макро и микроэлементы нужны растению на протяжении всей вегетации.  
Создать необходимое количество и их соотношение в почве можно с помощью подкормок, т. е внесения каких-либо элементов питания в нужный момент.

 Внесение удобрений разделяют на основные, припосевные (припосадочные) и подкормки.
Основное внесение удобрений подразумевает внесение удобрений до посева или посадки. Основное внесение производят осенью под перекопку и весной. Осенью вносят всю норму органического удобрения, как мы уже знаем, элементы питания органических удобрений переходят в доступную форму только после их минерализации. А также осенью вносят от 50 до 70 % всей нормы фосфорных и калийных минеральных удобрений. Фосфорные и калийные минеральные удобрения малоподвижны в почве и к весне почти полностью сохраняются. Азотные минеральные удобрения, как правило, быстрорастворимые. Их вносят в почву весной.  
Припосевное (припосадочное) внесение удобрений производят в посадочные ямы, борозды. Это необходимо для быстрого роста всходов или высаженной рассады, пока их корни слабые и не достигли питательных веществ, находящихся в почве.
И подкормки, о которых мы уже говорили, позволяют пополнить почву элементами питания дать их оптимальное соотношение на данный период вегетации. А также с помощью подкормок минеральными удобрениями можно быстро устранить недостаток того или иного элемента.
И несколько слов о микроэлементах. Названия микроэлементы они получили за то, что растениям они нужны в мизерных долях. Но каждый элемент необходим и не может быть заменен никаким другим элементам. Наличие их в почве обязательно. Но если в почву каждый год вносить органику в достаточных количествах, то дополнительного внесений микроэлементов, как правило, не потребуется.
П. Соколов




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::. прочитало: 99 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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