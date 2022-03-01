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::. Бактериальные удобрения - препараты, в которых содержатся полезные для сельскохозяйственных растений почвенные микроорганизмы | Товары и услуги для садоводов / Удобрения
Бактериальные удобрения - препараты, в которых содержатся полезные для сельскохозяйственных растений почвенные микроорганизмы
Но все мы знаем, чтобы вырастить хорошую, крепкую рассаду, необходимо произвести своевременный посев семян и создать благоприятные условия растениям, в том числе: температурный, влажностной, световой режимы и обеспечить растению правильное питание всеми необходимыми макро и микроэлементами. Всё!
Но какую роль могут играть в развитии растений бактерии?
Ведь сами бактерии не являются питанием для растений и не влияют не на один из вышеперечисленных факторов, необходимых для жизнедеятельности растений. Препараты ЭКБИ от компании БИО-комплекс – это симбиотические ризосферные и филлосферные бактерии. Сразу поясню: симбиоз — это типы взаимовыгодных отношений между организмами, в данном случае бактерий и растения. Ризосферные бактерии поселяются на корнях растения, а филлосферные на надземной его части.
ЭКБИ находятся в тесном сотрудничестве с растением –хозяином. Питаются выделениями растения и живут пока живо растение. Бактерии серии ЭКБИ сопровождают растения на всех жизненных циклах роста растения: садово-огородные – от посадки семян до сбора урожая, комнатные - круглый год. Ризосферные бактерии выделяют природные антибиотики, уничтожая патогенную микрофлору, сокращая вероятность многих заболеваний, в том числе таких, как корневая гниль. При этом ЭКБИ спокойно соседствует с полезной микрофлорой. Ризосферные бактерии ЭКБИ способны преобразовывать азот из подпочвенного воздуха в доступную для растений форму. А фосфор, калий и другие макро, и микроэлементы из труднодоступной в доступную для растений форму. Благодаря ризосферным бактериям корневая система опушается, и активнее извлекает из почвы влагу и питание.
Филлосферные бактерии ЭКБИ поселяются на надземной части растения на листьях, ветках, стволах.
вырабатывают природные антибиотики и тем самым
защищают листья, стебли, ствол растений от грибных и бактериальных заболеваний,
стимулируют рост крепких здоровых веток, листьев, плодов, увеличивают тургор листьев,
обеспечивают рост крепких здоровых побегов, качественное цветение, здоровую листву.
Преимущества симбиоза бактерий ЭКБИ и растения очевидны. Задачей остается поселить бактерии на корнях и надземной части растения. 
Начнем с посева семян на рассаду.
Как мы знаем, в процесс подготовки семян к посеву входят: обеззараживание семян, обработка в растворах микроэлементов и по желанию - проращивание семян. Обеззараживание семян проводят различными способами: прогреванием или обработкой специальными препаратами.
Способ обеззараживания семян прогреванием — это обработка семян горячей водой 50оС. Для этого их в марлевом мешочке на 20 мин погружают в термос с горячей водой, температура воды должна быт 50оС.
Чтобы поселить бактерии на корневой системе нового растения, можно начать с семян. После термообработки семена перед посевом смачивают в растворе ЭКБИ 1 для семян и корней рассады.  Раствор приготавливают непосредственно перед посевом семян (0,5мл =10 капель препарата на 1 ч. ложку воды); семена смачивают и сразу производят посев. Если обеззараживание семян проводилось специальными препаратами, то после такой обработки семена должны хорошо просохнуть и только после этого их смачивают в растворе, и производят посев.
Если семена не смачивались ЭКБИ 1 при посеве, то не поздно произвести полив на стадии первых всходов и позднее. Раствор приготавливают из расчета (20 капель=1мл на 100 мл воды). Обработку корней рассады можно произвести и при пикировке. Корешок смачивают или опрыскивают раствором ЭКБИ 1 Для семян и корней рассады. Одному растению достаточна ОДНА обработка. Бактерии, попадая в почву активно размножаются на корешках растения. Однако, для профилактики и точности подселения бактерий на растение, желательно процедуру повторить.
Поселить на надземную часть растения Филлосферные бактерии ЭКБИ можно простым опрыскмванием рассады при появлении настоящих листочков. Для этого ЭКБИ 3 для садовых, огородных и домашних растений разводят в воде 5мл =1ч.л. препарата на 1л воды и производят опрыскивание. Но необходимо помнить, что ЭКБИ – живые организмы. Необходимо избегать в дальнейшем обработку растений химическими препаратами: ядами и пестицидами, искусственными антибиотиками.
После обработки растений препаратами ЭКБИ не следует торопиться с подкормками рассады, если конечно почва правильно подготовлена. Ведь в правильно подготовленной почве имеются все необходимые элементы питания, а подкормки могут понадобиться, когда корневая система заполнит весь объем посадочной тары и элементов питания растениям может не доставать. В этом случае для подкормок можно рекомендовать биококтейль для рассады ВитаминУС от компании БИО-комплекс.
В составе биококтейля биодоступные макроэлементы азот, фосфор, калий, магний, а также микроэлементы, гуминовые и фульвовые вещества и другие полезные элементы. Биококтейль для рассады ВитаминУС питает растение и одновременно усиливает его иммунитет. Для приготовления подкормочного раствора 15 мл (3 ч. ложки) разводят в 1 л воды и производят полив. Для внекорневой подкормки
5 мл (1 ч. ложка) разводят в 1 л воды, и опрыскивают растение по листу. При необходимости подкормку можно повторить.


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::. прочитало: 169 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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