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::. Подготовка крыжовника к зиме | Ваш сад / Смородина
Подготовка крыжовника к зиме
Многолетнее растение, образующее куст из разновозрастных ветвей.
Осенью ряды и междурядья крыжовника перекапывают вилами с заделкой калийных и фосфорных удобрений. Крыжовник отзывчив на добавление в почву органических удобрений (перегной, компост), для внесения которых наиболее благоприятна осень. Удаляются все поломанные ветви и ветви с признаками заболеваний. Если осень стоит сухая, то необходимо произвести влагозарядковый полив
В отличии от чёрной смородины, крыжовник более теплолюбивое и менее зимостойкое растение. В холодные и малоснежные зимы в условиях Ленинградской области часто бывают повреждения вегетативных и генеративных органов крыжовника, особенно при посадке на открытых или низких сырых участках. Более подвержены действию холодных зимних ветров растения, растущие на склонах северной и восточной экспозиции. При отсутствии снегового покрова корневая система крыжовника очень чувствительна к промерзанию почвы, что иногда может привести и к гибели растения. Для сохранения корневой системы крыжовника необходимо почву вокруг куста мульчировать торфом, перегноем, навозом и др.
В Пономаренко, доктор биологических наук
Газета «САДОВОД»
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::. прочитало: 50 | автор: sadovod | Сегодня, 12:27 | Комментариев 0 |
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