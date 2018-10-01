Подготовка крыжовника к зиме

Многолетнее растение, образующее куст из разновозрастных ветвей.

Осенью ряды и междурядья крыжовника перекапывают вилами с заделкой калийных и фосфорных удобрений. Крыжовник отзывчив на добавление в почву органических удобрений (перегной, компост), для внесения которых наиболее благоприятна осень. Удаляются все поломанные ветви и ветви с признаками заболеваний. Если осень стоит сухая, то необходимо произвести влагозарядковый полив

В отличии от чёрной смородины, крыжовник более теплолюбивое и менее зимостойкое растение. В холодные и малоснежные зимы в условиях Ленинградской области часто бывают повреждения вегетативных и генеративных органов крыжовника, особенно при посадке на открытых или низких сырых участках. Более подвержены действию холодных зимних ветров растения, растущие на склонах северной и восточной экспозиции. При отсутствии снегового покрова корневая система крыжовника очень чувствительна к промерзанию почвы, что иногда может привести и к гибели растения. Для сохранения корневой системы крыжовника необходимо почву вокруг куста мульчировать торфом, перегноем, навозом и др.

В Пономаренко, доктор биологических наук

Газета «САДОВОД»

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