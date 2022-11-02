

::. Черная смородина: вкусная, полезная и неприхотливая | Ваш сад / Смородина Черная смородина: вкусная, полезная и неприхотливая

Всем привет! Я Михаил, и хочу от вас, дорогие садоводы и огородники получить рекомендации, какие сорта и гибриды огурцов вы порекомендуете. Сезон закончился, пора идти в магазин за новыми семенами. Но как выбрать? Ведь сорт решает всё. Конечно, производители рекламируют свои семена, скрывая их недостатки, а часто преувеличивая их достоинства. И только самая верная информация может исходить от нас с вами, от тех, кто каждый год видит результаты не только своего труда, но и потенциальных возможностей семян того или иного сорта или гибрида.

А я расскажу о своем опыте.

В этом году посеял несколько разных сортов и гибридов огурца. Все гибриды партенокарпические. Читал, что в одной теплице можно выращивать или все пчелоопыляемые, или только партенокарпические. Все семена сеял в теплицу 30 мая. Моя дача находится в Ленинградской области.



Дружная семейка F1 изумила своим ранним, богатым урожаем. Огурчики ровные, вкусные, пригодны для засолки и для салатов. Но дружная семейка дружно отдала свой урожай, в августе урожайность снизилась, а в сентябре огурцов вообще не было. По пятибалльной системе поставлю 4. Достоинства – ранний хороший урожай, превосходный вкус. Недостатки – недолгое плодоношение.



В этом году в первый раз посеял семена огурца Фен Шуй F1

Это среднеспелый гибрид. Первые огурцы сняли в двадцатых числах июля. Правда сняли немного рановато, не дождались, когда он достигнет своих размеров 30 см. Первое впечатление «не очень». (суховат, пресный вкус). Решили больше не выращивать, но, когда сняли огурцы, которые уже достигли своих размеров, впечатление изменилось: крепкие, хрустящие, вкусные. Кстати, очень хороши как в засолке, так и в маринаде. Но окончательные сомнения развеялись в конце сентября: все другие гибриды закончили плодоношения, а Фен Шуй F1 плодоносил до начала октября. Отметку ставлю 5.



Посеял несколько кустов круглых, маленьких огурчиков Смайлик F1. Первые огурчики сняли дней через 40. Из достоинств можно отметить только их необычный привлекательный вид, к сожалению, больше ничего. Вкус водянистый, пресный. Плодоношение закончили первыми. Больше их не покупаю и выращивать не буду.



И постоянно выращиваю в своей теплице Зозуля F1.

Как-то он закрепился в моей теплице. Вкусный, неприхотливый, подходит для салатов и для засолки. Но среднеурожайный и не скажу, что долго плодоносит. Дальнейшее выращивание этого гибрида в моей теплице под вопросом.

Не плохо зарекомендовал себя огурец Маша F1. Ранний корнишон. Первые огурчики появляются уже дней через 40.

Вкус приятный, мы их и насолили, и поели в свежем виде. В течение сезона урожай был стабильный. Моя оценка 4+.

Но это только мой опыт и моё мнение. Ведь урожайность зависит от многих факторов, и возможно у меня в теплице созданы для них не самые лучшие условия.

Прошу вас, дорогие огородники, поделиться своим опытом. От вас самая правдивая и надежная информация, она поможет многим начинающим, да и опытным огородникам выбрать нужный сорт или гибрид, и получить достойный урожай. Спасибо!!!







Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Выращиваю только эти сорта томатов. А какие выращиваете вы?

Как и где приобретать семена томатов?

Рассадный и безрассадный способов выращивания огурцов: достоинства и недостатки

Сорта ранней капусты

Какие семена высевать?

::. прочитало: 257 | автор: sadovod | Вчера, 18:16 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.