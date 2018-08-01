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III Всероссийский Объединённый Форум

Профсоюза садоводов России, Региональных Союзов, Советов, Ассоциаций садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений России.

г. Санкт-Петербург, 28 сентября 2018 года Земля – это основа жизнедеятельности человека, частная собственность - приоритет.

«Сочетание интересов общества и законных интересов граждан, согласно которому регулирование использования и охраны земель осуществляется в интересах всего общества при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным участком» - основные принципы земельного законодательства

(Земельный кодекс РФ, ст.1)



Форум – это последовательная инициатива садоводческого сообщества регионов России, направленная на сохранение и развитие профессиональной среды садоводческого движения, на упорядочение взаимодействия с органами государственной власти, на защиту прав садоводов, огородников и дачников, на поддержание экономических и культурных связей некоммерческих объединений граждан, так как затрагивает интересы граждан России около 70 000 000 человек.

Профсоюз Садоводов России, Региональное отделение Профсоюза Садоводов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Межрегиональная Общественная Организация «Союз Садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области», Союзы, Ассоциации садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений из регионов России неоднократно обращались к Правительству РФ, в Совет Федерации, к депутатам об отмене 217-ФЗ, объективно обосновывая позиции, а также о формированиирабочей группы из представителей и членов Общественных региональных отделений, Общественных организаций и Союзов садоводческого сообщества. Ведь общественность является прямым носителем колоссального опыта в управлении садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан. Представители садоводческого сообщества – это практики, а не теоретики, обладающие юридическим образованием, экономическим образованием, техническим образованием, и смогут не только объяснить, почему принимаемые законодательные акты не будут работать, но и смогут оказать существенную правовую поддержку в сохранении, стабилизации и развитии такой уникальной формы самоуправления как садовые товарищества.

Садоводства, дачи являются уникальной формой самоорганизации и эффективного самоуправления, способствующая стабильному развитию общества, семьи, национальной идеи. Для обеспечения быта для ведения хозяйства внутри садоводств, объединениям граждан зачастую приходится самостоятельно строить линии электропередач, газопроводов, решать корпоративные вопросы, обеспечивать членов объединений всеми необходимыми коммунальными условиями, без должной поддержки государства.

В 2017 году произошли большие изменения в законодательстве для садоводов, дачников и огородников. После долгих дискуссий, длившихся на протяжении нескольких лет, законодателями был принят новый закон Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 № 217-ФЗ. С 1 января 2017 года вступил в силу изменения в законы о государственной кадастровой оценке и о государственной регистрации недвижимости, о некоммерческих организациях.

При этом новый закон вызывает у участников и представителей садоводческих, дачных и огороднических некоммерческих организаций очень много вопросов, некоторые статьи нового закона подпадают под двоякие трактовки, часть статей нарушают конституционные права граждан Российской Федерации, что вносит огромный дисбаланс в российское садоводческое сообщество. Государство на данном этапе, к сожалению, трусливо отвернулось от проблем садоводов и садоводческих, огороднических и дачных товариществ. Даже новый закон у Правительства РФ вышел несколько облезлый и не доработанный. Новый закон о садоводах – это не более чем ретушь, он не решает проблем комплексно, а наоборот - значительно усугубляет проживание граждан на своих земельных участках.

Форум объединяет небезразличных людей, представителей садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений России и их членов более чем половины субъектов Российской Федерации.

В работе Форума примут участие аналитики, эксперты, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, юристы, общественные деятели, руководители Ассоциаций, Союзов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений из более чем 50 регионов России.

Форум объединяет представителей более 23 млн. садоводческих хозяйств, выражающих интересы около 70 млн. граждан России - жителей крупных городов и муниципальных образований, на которых легла вся тяжесть проводимых в стране реформ в сферах ЖКХ, энергетики, транспорта, пенсионного обеспечения, земельных отношений, отношений прав собственности.

Задача Форума - обеспечить диалог и защиту прав и законных интересов российских садоводов, огородников и дачников и их объединений, которые в свою очередь обеспечивают продовольственную безопасность и стабильность страны, в противовес квази-союзам, преследующим исключительно личные, политические цели и допустившие принятие Федерального закона № 217-ФЗ, который обрекает российское коллективное садоводство на вымирание.

Ключевая миссия Форума — быть практическим инструментом для садоводческого, огороднического и дачного движения, позволяющим быть услышанными правительством РФ, преодолевать барьеры, разделяющие некоммерческие объединения граждан и федеральные и региональные органы власти, как географически, так и информационно.

Садоводы – это граждане Российской Федерации, которые хотят получить грамотный и сбалансированный закон, обеспечивающий и сохраняющий конституционные права граждан, и требуют чиновников не допустить аппаратного «междусобойчика».

Участникам предстоит разработать стратегию эффективности и оптимизации взаимодействия с органами федеральной и региональной власти в целях защиты, сохранения, развития и укрепления некоммерческих объединений граждан, как части стабильного общества, как уникальной формы самоорганизации и эффективного самоуправления, способствующей стабильному развитию общества, семьи, национальной идеи. Для участия в Форуме приглашены представители Правительства РФ, Минприроды РФ, Минсельхоза РФ, Минстроя РФ, Минфина РФ, Минэкономразвития РФ, Минэнерго РФ, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Общественной палаты посредством публикации открытого пригласительного письма в средствах массовой информации.

Форум включает пленарное заседание, публичные обсуждения, встречи с экспертами.

Уже выразили заинтересованность и согласие приехать для участия в Форуме делегаты из Москвы, Московской области,

Калининграда, Омска, Липецка, Пскова, Сахалина, Крыма, Оренбурга, Красноярска, Ростовской области, Саратовской области, Ярославской области, Ленинградской области, Иркутской области, республики Татарстан и др. Список участников будет расширяться.

По итогам Форума резолюция будет направлена Президенту Российской Федерации и профильным ведомствам.



Организаторы Форума:

*Общественная Организация «Профсоюз садоводов России»,

*Региональное отделение Профсоюза садоводов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В партнерстве с

*Межрегиональной Общественной Организацией «Союз Садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

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::. прочитало: 46 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.