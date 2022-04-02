Дорогие друзья, Интернет-издание «Газета садовод» поздравляет всех православных христиан со светлым праздником Воскресения Христова. Пусть Святая Пасха принесет мир на планету и в каждую семью, вселит надежду и уверенность в будущее, а сердца наполнит светом, теплом и радостью. Пусть Божья милость освещает вам путь.

Божьей помощи вам во всех ваших делах, и конечно, цветущего сада и богатого урожая.

Христос Воскресе!

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