3 и 4 сентября в Москве пройдёт всероссийская выставка-конференция «Нетипичный садовод»

На мероприятии в «Экспоцентре» соберутся известные производители, блогеры и телеведущие, эксперты и любители сада и огорода



В рамках мероприятия пройдёт большая бесплатная выставка современных удобрений, цветов, мебели, техники и инструментов от крупнейших производителей страны, таких как Агрофирма «Партнёр», дизайнерская фабрика «Оригамебель», «Кора РФ», Zion, OrganicMix, Mr.Skovorodkin, «Южная корона», Expert Garden, «Красивая грядка», «Юлина ферма» и других — это значит, что всё, что нужно фермеру и садоводу для воплощений своих идей на участке, будет можно увидеть в одном месте. Кроме того, на выставке пройдут бесплатные мастер-классы от экспертов: например, узнать всё о плодожорке и чем она опасна, как вырастить местные цветы для флористики и декора или как красиво сфотографировать ваш сад и огород.



На выставке можно будет лично пообщаться с любимыми блогерами — организовано более 70 фан-встреч! «Нетипичный садовод» поддержали Рыжий Фермер @daryasemm, Катя @spottykit, Полина @poli_na_malinaaa, Юля @julia.fir, Анастасия @letneeutro, Людмила @l.kudasova.sad и ещё более 70 звездных экспертов выступят на четырёх фан-зонах «Огородники», «Фермеры», «Сад и ландшафт», «Дом и уют» — уникальное событие в нашей сфере.



Но и это ещё не всё — выставка-конференция будет наполнена пользой. Своим опытом поделятся такие знаменитые эксперты, как кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина, биолог, эксперт по комнатным растениям Екатерина Кузнецова, ландшафтный дизайнер Оксана Пискарёва, блогер Эмиль Зиганша, психолог звёзд с кандидатской степенью Оксана Суркова.



Организатор выставки — Анна Акинина, первый блогер-фермер с суммарной аудиторией более 2,6 миллионов человек, основатель магазина и школы «Нетипичный фермер», телеведущая. На встрече Анна будет одним из спикеров и ответит на все вопросы аудитории о «нетипичном фермерстве».



Участие в выставке для посетителей абсолютно бесплатное! Для участия нужно просто зарегистрироваться на сайте sadovod-expo.ru и ждать встречи 3 и 4 сентября с 10:00 до 19:00 в «Экспоцентре» в Москве.

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