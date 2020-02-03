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::. Картофель: здоровый посадочный материал | Овощеводство / картофель
Картофель: здоровый посадочный материал
Многие огородники сажают картошку, но не все, видимо, знают, что количество получаемого урожая непосредственно зависит от состояния растений в период вегетации, в частности от поражения их вирусными и бактериальными болезнями. А это определяется в свою очередь качеством посадочного материала. О последнем и пойдет речь.
ПОЛУЧИТЬ хороший урожай картофеля можно лишь при использовании здорового посадочного материала, свободного от вирусной и бактериальной инфекции. Значит, оздоровление семенного материала - основная мера защиты от вирусных и бактериальных заболеваний, возбудители которых передаются через клубни. С клубней передаются бактерии, вызывающие так называемую "черную ножку": основание стебля загнивает, чернеет и пахнет селедкой, стебли легко выдергиваются, урожай клубней снижается. Клубни от таких растений при хранении в тепле загнивают, а если и сохраняются до посадки, то дают больные растения. Из клубней, зараженных вирусами, вырастают угнетенные растения, дающие совершенно ничтожный урожай. И это несмотря на все старания по уходу.
Из всех патогенов вирусной природы больше всего неприятностей доставляет вирус Y. Причиняемый им ущерб усилился с появлением в 80-х годах прошлого века особо агрессивной его разновидности. Из-за массового поражения именно этим вирусом пришлось отказаться от возделывания сорта Приекульский ранний, пользовавшегося до этого большой популярностью. Нередко в посадках упомянутого сорта насчитывали свыше 50% растений с признаками заражения вирусом Y: морщинистость листьев, пестро-крапчатая их расцветка, черные некротические полосы на листьях и черешках. Такие больные растения в лучшем случае дают лишь половину от того урожая, который могут дать здоровые растения.
В пригородных местностях картофель нередко поражается скручиванием листьев - вирусным заболеванием, также вызывающим сильное угнетение растений. Характерный признак болезни - свернутые, жесткие на ощупь листья. Вредоносность вирусных заболеваний нельзя исправить внесением удобрений. Больные растения с гораздо меньшей отдачей используют хороший уход. Большая часть усвояемых ими элементов питания уходит на прирост в них вируса. В соке хорошо удобренных больных растений возрастает концентрация вируса, а урожай клубней почти не увеличивается. Удобряя больные растения, вы прежде всего кормите вирус, нежели наращиваете урожай. Пораженные вирусами растения не только зря занимают место, потребляя влагу и питательные вещества, которые могли бы использовать здоровые растения с пользой для урожая, - они еще и снабжают вирусной инфекцией здоровые кусты, то есть вызывают их заражение. Естественно, что от таких больных кустов больше вреда, нежели пользы. Они образуют в основном мелкие клубни, содержащие вирус, из которых неизбежно вырастают угнетенные растения, дающие по 2-3 мелких клубня. В клубневых потомствах больных кустов все растения поражены вирусами, и заболевание как бы передается будущим урожаям. Оздоровление от вирусов само по себе не происходит. Клубни больных растений для человека не опасны, их можно употреблять в пищу, но для посадки они совершенно не пригодны и не должны попадать в посадочный материал. Мало того, больные растения, являясь источником вирусов, переносимых тлями (вирусы Y, М, вирус скручивания листьев), заражают ими здоровые растения, растущие на том же участке. В силу этих двух свойств вирусов - сохранение в клубнях больных растений и способность переноса тлями на здоровые кусты - из года в год происходит нарастание количества больных растений. Предотвратить такое вырождение семенного материала, т. е. сохранить его в здоровом состоянии, можно, если отбирать клубни на семена только от здоровых кустов, если удалять из посадки больные растения - источники инфекции. Опыт картофелеводов показал, что посадочный материал, полученный таким покустным отбором, обеспечивает прирост урожая на 10-20%.
Еще больший эффект дает клоновый отбор: прирост урожая достигает 20-40%. При клоновом отборе клубни от каждого здорового растения сажают отдельно, 3-метровыми рядками, что позволяет оценить клубневые потомства каждого отобранного растения, т. е. их клоны. На семена используют лишь полностью здоровые, хорошо развитые клоны. Клоновый отбор более сложен в своем проведении, его используют семеноводческие хозяйства для получения элиты. Но покустный отбор, также достаточно эффективный, вполне под силу любителям огородникам. Он успешно может использоваться для поддержания в здоровом состоянии семенной материал, не слишком сильно зараженный возбудителями вирусных заболеваний.
Такой картофель вполне можно оздоровить покустным отбором и делать это нужно, пока не поздно, пока зараженность не стала массовой. Но если количество больных растений превышает 20%, то, как показал опыт картофелеводства, в таких посадках отбор здоровых кустов малорезультативен: из-за массовости источников инфекции многие внешне здоровые кусты заражены вирусами и дают больное потомство. Такой сильно выродившийся семенной материал лучше заменить целиком. Но если вместо него захотите посадить купленный на рынке картофель, понравившийся, например, разваристостью или вкусом, то вы все-таки не имеете никакой уверенности, что к общей массе такого картофеля не примешались клубни других сортов, причем худшего качества. И тем более нельзя судить об отсутствии зараженности их каким-либо вирусом. Купленный на стороне картофель - это, как говорится, кот в мешке.
В. Колобаев, доктор биолог, наук
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 48 | автор: sadovod | Сегодня, 12:21 | Комментариев 0 |
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