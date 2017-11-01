Садовая земляника на подоконнике

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Увлеченные садоводы всегда с сожалением закрывают очередной дачный сезон и с нетерпением ожидают начала нового. Но чтобы долгие зимние месяцы пролетели незаметно, можно продолжить заниматься любимым делом на подоконнике своей городской квартиры - например, выращиванием земляники садовой. При должном уходе она прекрасно будет себя чувствовать в домашних условиях и подарит массу положительных эмоций, одарив своих хозяев сладкими ароматными ягодами в зимнее время.

Для таких целей подходят ремонтантные сорта, способные при оптимальной температуре плодоносить на протяжении всего года. Однако некоторые разрекламированные сорта, предназначенные для выращивания в комнатных условиях, не всегда оправдывают ожиданий, поскольку требует именно тепличных условий, чего сложно добиться на подоконнике, особенно когда зимой под ним «пыхтит» батарея центрального отопления. Более надежным вариантом станут уже проверенные районированные сорта. В этом деле отлично зарекомендовали себя «Королева Елизавета» и «Женева», а также «Домашний деликатес F 1», который будет эффектно смотреться в подвесном кашпо.

Землянику можно вырастить из семян, но процесс этот довольно кропотливый и длительный. Поэтому проще всего воспользоваться уже готовыми саженцами, которые можно взять с собственной дачи, купить в местном плодопитомнике или попросить у знакомых.

Если речь идет о землянике, растущей на дачной грядке, то процедурой ее пересадки лучше заняться осенью. Для этого выбирают либо взрослые полноценные розетки без признаков заболеваний и повреждений вредителями, либо предварительно укореняют «деток», образовавшихся на усах на месте 2й или 4й почки – такие кустики в дальнейшем порадуют большим количеством цветочных почек.

Хорошо развитые укорененные розетки выкапывают с грядки вместе с комом земли, помещают в какую-либо емкость, предварительно обрез с них все листья, кроме 1-2 самых молоды, а затем обеспечивают саженцам двухнедельный период покоя, отправляя в прохладное темное место, например, в погреб.

После этого каждый куст земляники необходимо пересадить в отдельный горшок объемом не менее 3 л, заполненный новым плодородным субстратом. Для этого можно воспользоваться покупной почвосмесью, либо приготовить ее самостоятельно, смешав землю из хвойного леса, песок и хорошо вызревший перегной в соотношении 1:1:1. Но прежде чем наполнить горшок таким грунтом, на его дно необходимо выложить слой дренажа из мелкого щебня, гальки, керамзита или битого кирпича, чтобы в последующем не допустить застоя лишней влаги в емкости, чего земляника совершенно не выносит.

Саженцы высаживают в горшок таким образом, что не заглубить сердечко. К тому при посадке нельзя допустить, чтобы корни земляники оказались скрученными в плошке, поэтому их при необходимости укорачивают и равномерно распределяют по всей окружности емкости. После посадки слегка уплотняют почву в горшке и поливают растения. Для этой цели можно воспользоваться раствором какого-либо стимулятора роста, но «бывалые» садоводы утверждают, что эта культура прекрасно приживается и без таких препаратов.

Для того чтобы домашняя земляника порадовала хорошим развитием и последующим обильным плодоношением, температура в помещении не должна опускаться ниже +20°С. Кроме этого ей потребуется достаточное количество света. Для этого горшки с растениями переставляют на самый светлый подоконник и в зимний период обеспечивают дополнительной подсветкой, продлевая световой день до 12 ч.

Поливают растения отстоянной водой комнатной температуры по мере необходимости – нельзя допускать ни пересыхания, ни переувлажнения почвы в горшке. Им также пойдут на пользу регулярные опрыскивания водой из пульверизатора, которые сгладят излишнюю сухость воздуха в помещении.

1-2 раза в месяц имеет смысл проводить опрыскивания не обычной водой, а раствором какого-либо препарата, содержащего железо – такая подкормка положительно скажется на количестве завязи. Также землянику необходимо каждые 2-3 недели подкармливать под корень раствором любого комплексного препарата.

При таком подходе через 2 месяца после посадки можно ожидать созревания первых ягодок. Чтобы в дальнейшем их количество увеличивалось, а не уменьшалось, необходимо регулярно удалять усы, которые так любят давать ремонтантные сорта.

При правильном уходе домашняя земляника обычно не поражается болезнями, но иногда подвергается атакам паутинного клеща. В этом случае лучше отказаться от применения химических препаратов и воспользоваться более экологичными методом, например, настоем чеснока. Для его приготовления в стакане с водой разводят кашицу 4 средних зубков чеснока, пропущенных через пресс, настаивают 2-3 часа, процеживают настой и опрыскивают им растения.

Ремонтантная земляника в квартире плодоносит в течение года непрерывно или волнами – это зависит от особенностей конкретного сорта. Но при таком интенсивном плодоношении старение кустов происходит гораздо быстрее, поэтому их придется заменять на новые каждые 2-3 года.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 223 | автор: sadovod | Вчера, 12:12 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.