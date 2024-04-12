

::. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА САДОМ | Здоровье дачного участка ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА САДОМ

В 2024 году CAIMAN отмечает 20-летний юбилей. Под этим брендом выпускается качественная садовая техника, созданная для интенсивной работы в сложных условиях, а также оборудование, помогающее владельцам обычных загородных участков ухаживать за приусадебным хозяйством легче и с высокой производительностью. Торговая марка принадлежит российской компании UNISAW GROUP.

Сегодня в ассортименте CAIMAN - более 20 категорий и 300 моделей, среди которых культиваторы, мотоблоки, техника для ухода за газонами, бензопилы, садовые тракторы, роботы, снегоуборщики, измельчители ветвей, опрыскиватели, воздуходувки, генераторы, мотопомпы, ручной инструмент и высококачественные расходные материалы.

Со дня своего основания компания была ориентирована на привлечение ведущих мировых технологий, большая часть из которых пришла с рынка современного автомобилестроения.

На все садовые машины CAIMAN устанавливаются лучшие японские двигатели от ведущих производителей, а также CAIMAN Green Engine – высокопроизводительный экологичный двигатель премиум-класса.

В настоящее время компания предлагает настолько широкий ряд техники для кошения, что, пожалуй, не найдется задачи, которую нельзя выполнить.



Ценителям высокого качества и удобства в работе хорошо известны бензокосы-кусторезы CAIMAN, зарекомендовавшие себя на российском рынке. В свое время модель CAIMAN WX 21 L стала мировым лидером: вес 4,2 кг сделал ее самой легкой косой в мире в своем классе. Профессиональные японские редукторы с 4-мя подшипниками, разработанные в Японии ведущим мировым производителем дифференциалов повышенного трения премиум-класса и используемые при производстве спортивных автомобилей, позволили создать линейку кос, работающих в интенсивном режиме длительное время. Сбалансированная конструкция гарантирует легкость в работе и снимает нагрузку с рук и позвоночника. Как итог – высокая эффективность при минимальной усталости. Бензокосы CAIMAN отличаются низким уровнем шума и вибрации, а также быстрым выходом на высокие обороты. В ассортименте - модели для участков 25-120 соток, работающие как с леской, так и дисками. Профессиональные косы большой мощности помогут при кошении больших площадей с густой растительностью, кустарником и небольшими деревьями.

Коллекция газонокосилок CAIMAN включает технику в прочных металлических корпусах, созданную для разных по качеству газонов и участков со сложным рельефом. Это и машины с прижимным роликом для декоративной полосной стрижки, мульчирующие косилки повышенной мощности, косилки для высокой травы, заготовки сена, цеповые машины для высокой травы. Можно подобрать оборудование для решения разных задач на территории практически любого размера – от 5 до 230 соток.

Динамический вариатор привода газонокосилок CAIMAN FERRO специально разработан для профессионального использования. Он позволяет регулировать скорость привода колес в 7 положениях непосредственно с панели управления, что существенно повышает комфорт работы на участках с неровным покрытием. Данный вариатор является революционным решением - его рабочий ресурс в 5-10 раз выше моделей любительского сегмента. Технологии увеличивают срок эксплуатации машины без необходимости сервисного обслуживания.

CAIMAN IXO – профессиональные самоходные газонокосилки. Привод на задние колеса которых осуществляется посредством полноценной 3-х скоростной карданной передачи, имеющей минимальные потери мощности, не требующей чистки от травы и замены ремня, в отличие от традиционных передач. Корпус выполнен из высококачественного алюминия, а внутренние приводные элементы – из закаленной стали. Техника имеет высокий ресурс. Благодаря минимальному времени простоя и повышенной производительности упрощается работа на газоне, склонах и неровных участках. Отсутствие ремней в конструкции позволяет выполнять профессиональную работу без каких-либо ограничений.



Любителям ухоженных газонов CAIMAN предлагает скарификаторы, металлические ножи которых прорезают почву на несколько миллиметров и деликатно вычесывают траву. После этого ускоряется ее рост, к корням растений легче поступают вода и воздух. Техника оснащена системой регулировки прорезания грунта, износостойкими ножами, штампованным стальным корпусом повышенной прочности, она удобна и легко управляема. В коллекции - бензиновые компактные скарификаторы для малых, средних и больших площадей, сложных газонов, а также электрические легкие маневренные модели для участков с частыми посадками.

Аэратор Aero 55H создан для стержневого типа аэрации, полые зубья проникают в почву на 70 мм и извлекают небольшие цилиндры с дерном. Максимальная производительность машины – 2700 м?/час. Подрезчик дерна Sodo 270H помогает в уходе за краями газона, его сильная сторона – обработка почвы с сохранением плодородного слоя. Машину можно также использовать при прокладывании подъездных путей, садовых дорожек и траншей под коммуникации.

Любителям наблюдать за работой со стороны компания предлагает роботы для участков от 7 до 200 соток с разными формами и типами газонов. Умные машины ухаживают за газоном в любое время суток без шума и выхлопов. Они оснащены системой Bluetooth для обновления программного обеспечения и дистанционного управления, а также датчиками распознавания травы и дождя. Коллекция включает технику, способную работать на неподготовленных участках со множеством препятствий, в том числе, на крутых склонах. Часть газонокосилок-роботов не нуждается в прокладке кабеля периметра.

В юбилейный год CAIMAN представляет набор профессиональной аккумуляторной техники ENO, которая может быть использована с ранцевой батареей. Триммеры, работающие с леской и дисками, ножницы для живых изгородей, воздуходувки, цепные пилы, самоходные газонокосилки питаются от единой платформы 60В, аккумуляторы взаимозаменяемы. Особенность профессиональных бесщеточных двигателей – в соотношении параметров энергии и выходной мощности. По сравнению с щеточной конструкцией, они имеют более долгий срок службы, малый вес, компактный размер и низкий уровень шума.

Техника CAIMAN защищена 5-летней гарантией, включая 3 года на профессиональное использование, а также комплексом услуг, часть из которых выведена на рынок впервые. В 2024 году программа CAIMAN ASSISTANCE предложила частным лицам сервисную поддержку, доступ к которой имели ранее только корпоративные клиенты.

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::. прочитало: 1 572 | автор: sadovod | 23 апреля 2024 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.