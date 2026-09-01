

::. Хрустящий урожай в апреле? Легко! Почему я теперь всегда сею редис под зиму | Овощеводство / редис Хрустящий урожай в апреле? Легко! Почему я теперь всегда сею редис под зиму

Привет, друзья-садоводы и все, кто мечтает о свежей зелени со своего огорода!

Скажите честно, с чего для вас начинается весна на даче? Для меня — с первого похода на грядки. И самое обидное весной — это ждать. Ждать, пока земля прогреется, пока можно будет наконец-то что-то посадить… А потом ещё ждать всходов.

Но несколько лет назад я открыла для себя агротехнический приём, который полностью изменил мой весенний календарь. Речь идёт о подзимнем посеве, а если быть точнее — о подзимнем посеве редиски.

Многие крутят пальцем у виска: «Семена же помёрзнут!» или «Это пустая трата времени». Я тоже так думала, пока не попробовала. Теперь каждый год в конце октября — начале ноября мои соседи видят одну и ту же картину: я усердно колдую над пустой, холодной грядкой. И вот почему вам стоит делать то же самое.



5 причин посеять редис осенью

1. Урожай на месяц раньше

Это главный козырь. Пока ваши соседи только готовят семена к посеву и ждут подходящей погоды, вы уже собираете пучки сочного, хрустящего редиса. Моя первая редиска созревает к концу апреля или к началу мая, когда у других огородников только-только появляются первые семядольные листочки. Весной, когда организм требует витаминов, свой собственный свежий салат бесценен.

2. Крепкие и дружные всходы

Природа всё придумала за нас. Зимой происходит естественная стратификация семян. Они набухают от талого снега, промораживаются и закаляются. В итоге выживают самые сильные. Весной, как только устанавливается плюсовая температура, они трогаются в рост без всяких напоминаний. Всходы получаются очень дружными и мощными — никакие майские холода им уже не страшны.

3. Никаких стрелок

Редис – растение длинного светового дня. Это означает, что при длинном световом дне, растение попадает в благоприятные условия, и переходит к основной своей задаче – к формированию репродуктивных органов (семян). Если говорить проще, то растение зацветает, конечно в ущерб формирования корнеплода. Посеянные семена редиса под зиму всходят сразу, как сходит снег, а световой день в это время еще не настолько велик. И до наступления длинного светового дня растение успевает сформировать урожай.

4. Меньше забот с поливом

Редис любит влагу. При весеннем посеве часто приходится бегать с лейкой, чтобы почва не пересыхала, а если на дачу удаётся приезжать только по выходным, то проблему с поливом решить порой не удаётся. Подзимние посадки решают эту проблему гениально. Семена используют влагу от тающего снега. Талая вода — самая лучшая, структурированная и полезная для растений. Грядка сама поливает вашу будущую редиску.

5. Освободившееся время весной

Весна — самый авральный сезон. Нужно обрезать деревья, подготовить теплицу, посеять основные культуры. А одна грядка уже готова! Вы экономите драгоценное время и силы, перекладывая часть работы на осень, когда дел на участке обычно меньше.

Как сделать всё правильно?

Тут есть один важный нюанс: нужно сеять поздно. Слишком ранний посев приведёт к тому, что редис взойдёт, выпадет снег, и всходы погибнут. Наша задача — посеять семена, но не дать им проснуться до весны.



- Срок: Когда земля уже схватилась первой корочкой от мороза. Обычно это конец октября или ноябрь (смотрите по своему региону).

- Грядка: Готовьте её заранее, пока тепло. Перекопайте, внесите компост и золу. Сделайте бороздки.

- Посев: Сеем сухие обычные семена примерно в два раза гуще, чем весной (учитываем, что небольшой процент всё-таки может не перезимовать). Глубина — около 2–3 см.

- Укрытие: Засыпаем бороздки сухой землёй или торфом, заготовленной в непромерзающем месте (например, в мешке в доме). Сверху можно набросать лапник для снегозадержания.

Всё! Забываем до весны. Ранней весной, как только сойдёт снег, убираем лапник, можно накрыть грядку дугами с плёнкой или спанбондом — тогда урожай ускорится ещё на неделю.

Попробуйте в этом году выделить небольшую грядочку для такого эксперимента. Уверена, результат вас приятно удивит, и следующей осенью вы будете сеять редис под зиму уже без всякого страха, а с радостным предвкушением.

А вы практикуете подзимние посевы? Делитесь своим опытом в комментариях!

В. Садова





































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::. прочитало: 70 | автор: sadovod | Вчера, 22:37 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.