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::. Зелёный парадокс: почему помидоры не краснеют и как им помочь | Овощеводство / томаты
 Зелёный парадокс: почему помидоры не краснеют и как им помочь
Знакомая картина для многих дачников: вторая половина августа, а на кустах висят целые гирлянды крупных, сочных, но совершенно зелёных помидоров. Смотришь на них и думаешь: «Ну когда же уже?». Особенно обидно, если соседи хвастаются алыми плодами, а у вас — сплошной «светофор».
Давайте разберёмся, почему так происходит и можно ли ускорить процесс созревания без вреда для урожая.
Почему они решили остаться зелёными?
Причин может быть несколько, и чаще всего они действуют в комплексе.
  1. Непогода. Это главный фактор последних лет. Помидоры очень любят тепло. Если лето выдалось прохладным, дождливым или ночи стали слишком холодными (ниже +15°C), растение замедляет все процессы. Для выработки пигмента ликопина, который и отвечает за красный цвет, нужна температура от +20°C до +28°C. В холоде его синтез просто останавливается.
  2. Перегрузка куста. Растение — умный организм. Когда на нём одновременно висит слишком много плодов, все силы уходят на рост новых томатов, а созревание старых откладывается на потом.
  3. Избыток азота. Если вы увлекались азотными подкормками (навоз, настой травы, мочевина) во второй половине лета, то получили пышные кусты с тёмно-зелёной ботвой. Азот стимулирует рост зелени, а вот для созревания плодов нужны калий и фосфор.
  4. Сорт. Не забывайте проверять, что именно вы посадили. Некоторые сорта по своей природе поздние. А другие могут иметь жёлтую, оранжевую, чёрную или даже полосатую окраску в спелом виде.
  5. Недостаток света. Если кусты слишком густые, затеняют друг друга, или растут в тени, плоды недополучают солнечного света, что также тормозит их созревание.
Что делать прямо сейчас? Спасаем урожай!
Не паникуем, а берём ситуацию под контроль. Вот проверенные методы:

 - Вершкование (прищипка). В конце июля – начале августа нужно решительно оборвать макушку у каждого томатного стебля. Это остановит рост растения вверх и образование новых цветочных кистей. Теперь вся энергия пойдёт не на ботву, а на налив и созревание уже существующих плодов.
 - Удаление лишнего. Безжалостно удаляйте все новые пасынки и нижние листья, которые уже выполнили свою функцию. Они только оттягивают на себя питательные вещества. Также стоит убрать самые мелкие и уродливые плоды в кисти, чтобы крупным досталось больше питания.
 - Стресс-терапия. Легкий стресс заставляет растение торопиться оставить потомство. Можно сделать небольшой продольный надрез на стебле на высоте 10–15 см от земли и вставить в него медную проволочку. Другой способ — аккуратно потянуть куст у основания, слегка надорвав корни. После этого растение направит все соки к плодам.
 - Правильные подкормки. В начале августа ещё можно было дать томатам калий и фосфор. Калий напрямую влияет на скорость созревания. А во второй половине августа все подкормки прекращают.
 - Дозаривание дома. Если прогноз погоды неутешительный и обещают холодные ночи с росой (которая вызывает фитофтору), лучше собрать все крупные бурые и даже совсем зелёные помидоры. Рассортируйте их: бурые положите в коробку в тёмное место, они дойдут за 2-3 дня. Совсем зелёные можно положить в ящик, переложив бумагой или газетой, и добавить туда несколько спелых плодов томата. Они будет выделять этилен — газ, который является мощным стимулятором созревания.Так что зелёные помидоры — это не приговор, а лишь сигнал о том, что растению нужна ваша помощь и смена стратегии. Уделите томатам час времени, примените эти советы, и через неделю-другую ваш стол украсят долгожданные красные, сладкие помидорчики со своего огорода
В. Сазонов













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::. прочитало: 193 | автор: sadovod | 18 августа 2026 | Комментариев 0 |
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