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::. Дырки на капустных листьях: кто виноват и что делать? Спасаем урожай без паники | Овощеводство / капуста
 Дырки на капустных листьях: кто виноват и что делать? Спасаем урожай без паники
С этой картиной знаком каждый огородник. Вы с гордостью осматриваете свои ровные грядки, подходите к капустной плантации, а там... вместо гладких и цельных листьев — настоящее решето! Кто-то усердно потрудился над дизайном вашего урожая, оставив после себя множество дырок разного калибра.
Не спешите расстраиваться. Эта проблема очень распространена, но вполне решаема. Главное — быстро определить «преступника» и выбрать правильную тактику защиты. Давайте разберёмся по порядку.
Главные подозреваемые: кто делает дырки?
На вашу капусту обычно покушаются несколько основных вредителей. Умение их различать — половина успеха.
  1. Крестоцветная блошка. Это крошечные (2–3 мм) чёрные жучки, настоящие чемпионы по прыжкам. Они особенно активны в сухую и жаркую погоду весной и в начале лета. Их работа — это множество мелких, аккуратных отверстий, из-за которых лист со временем становится похож на дуршлаг. Особенно они любят молодую рассаду.
  2. Капустная белянка (и её друг капустная совка). Этого вредителя знают все — белая бабочка с чёрными пятнами на крыльях, которая так безобидно порхает над участком. Опасность представляют не взрослые бабочки, а их гусеницы. Гусеницы белянки зелёные, с жёлтыми полосками, и выгрызают большие дыры неправильной формы, часто оставляя только толстые прожилки листа. Гусеница совки ведёт ночной образ жизни, она более тёмного, серо-коричневого цвета и может прятаться у основания стебля днём.
  3. Слизни и улитки. Эти ребята работают под покровом ночи или в сырую пасмурную погоду. В отличие от насекомых, они не делают чётких дырок, а выедают на листьях целые борозды и участки мякоти, оставляя после себя характерный скользкий след.
План контрнаступления: как спасти капусту
Борьбу нужно вести комплексно, сочетая разные методы.
Метод 1: Ручной сбор (бесплатно и экологично)
Самый простой способ против гусениц и слизней. Наденьте перчатки, возьмите ведёрко с солёной водой и просто собирайте всех видимых вредителей. Да, это требует времени, но для небольшого участка метод очень эффективен. Обязательно заглядывайте под нижние листья и ближе к центру кочана — именно там они прячутся.
Метод 2: Народные средства (безопасно и доступно)
Эти рецепты проверены годами нашими мамами и бабушками.

 - От крестоцветной блошки: опудривание. Смешайте древесную золу с табачной пылью (1:1) и просейте через сито прямо на влажные от росы или дождя листья. Блошка этого не любит. Можно также использовать смесь золы и гашёной извести. Повторяйте процедуру каждые 4–5 дней.
 - От гусениц и слизней:
 - Нашатырный спирт: Разведите 1–2 столовые ложки нашатыря в 10 литрах воды и опрыскайте растения вечером. Резкий запах отпугнёт вредителей.

 - Горчица: 1 столовая ложка сухой горчицы на литр горячей воды, настоять пару часов, разбавить в 5 л воды и добавить немного жидкого мыла для прилипания.
 - Мульчирование: Рассыпьте вокруг капусты измельчённую яичную скорлупу, хвойный опад или крупный песок. Слизням будет крайне некомфортно ползти по такой поверхности.

Метод 3: Биологические препараты («тяжёлая артиллерия», но безопасная)
Если народные средства не справляются, подключайте биопрепараты. Они безопасны для человека, пчёл и будущего урожая. Плоды можно есть уже через 3–5 дней после обработки.
Самые популярные:

 - Лепидоцид — действует избирательно на гусениц чешуекрылых (то самое, чем питаются белянки и совки).
 - Фитоверм или Актофит — эффективны против широкого спектра вредителей, включая блошек и гусениц.
Разводите строго по инструкции и обрабатывайте растения в сухую безветренную погоду, лучше всего вечером.

Метод 4: Профилактика — лучшее лечение
Чтобы в следующем году не повторять битву за урожай, примите меры заранее:

 - Укрывайте молодые посадки самым тонким спанбондом (агроволокном). Он пропустит свет и воду, но станет непреодолимой преградой для бабочек и блошек.
 - Соблюдайте севооборот. Не сажайте капусту и другие крестоцветные (редис, редьку) на одном месте два года подряд.
 - Осенью глубоко перекапывайте почву. Так вы уничтожите зимующих куколок вредителей.
 - Высаживайте рядом с капустой сильно пахнущие травы: укроп, бархатцы, календулу, кориандр. Их аромат дезориентирует многих насекомых. Главное в борьбе за капусту — регулярность. Обнаружили проблему — действуйте сразу, не давая врагу размножиться. И тогда ваши кочаны вырастут крепкими, здоровыми и целыми
В. Сазонов






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