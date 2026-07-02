

::. Дырки на капустных листьях: кто виноват и что делать? Спасаем урожай без паники | Овощеводство / капуста Дырки на капустных листьях: кто виноват и что делать? Спасаем урожай без паники

С этой картиной знаком каждый огородник. Вы с гордостью осматриваете свои ровные грядки, подходите к капустной плантации, а там... вместо гладких и цельных листьев — настоящее решето! Кто-то усердно потрудился над дизайном вашего урожая, оставив после себя множество дырок разного калибра.

Не спешите расстраиваться. Эта проблема очень распространена, но вполне решаема. Главное — быстро определить «преступника» и выбрать правильную тактику защиты. Давайте разберёмся по порядку.

Главные подозреваемые: кто делает дырки?

На вашу капусту обычно покушаются несколько основных вредителей. Умение их различать — половина успеха.

Крестоцветная блошка. Это крошечные (2–3 мм) чёрные жучки, настоящие чемпионы по прыжкам. Они особенно активны в сухую и жаркую погоду весной и в начале лета. Их работа — это множество мелких, аккуратных отверстий, из-за которых лист со временем становится похож на дуршлаг. Особенно они любят молодую рассаду. Капустная белянка (и её друг капустная совка). Этого вредителя знают все — белая бабочка с чёрными пятнами на крыльях, которая так безобидно порхает над участком. Опасность представляют не взрослые бабочки, а их гусеницы. Гусеницы белянки зелёные, с жёлтыми полосками, и выгрызают большие дыры неправильной формы, часто оставляя только толстые прожилки листа. Гусеница совки ведёт ночной образ жизни, она более тёмного, серо-коричневого цвета и может прятаться у основания стебля днём. Слизни и улитки. Эти ребята работают под покровом ночи или в сырую пасмурную погоду. В отличие от насекомых, они не делают чётких дырок, а выедают на листьях целые борозды и участки мякоти, оставляя после себя характерный скользкий след. План контрнаступления: как спасти капусту

Борьбу нужно вести комплексно, сочетая разные методы.

Метод 1: Ручной сбор (бесплатно и экологично)

Самый простой способ против гусениц и слизней. Наденьте перчатки, возьмите ведёрко с солёной водой и просто собирайте всех видимых вредителей. Да, это требует времени, но для небольшого участка метод очень эффективен. Обязательно заглядывайте под нижние листья и ближе к центру кочана — именно там они прячутся.

Метод 2: Народные средства (безопасно и доступно)

Эти рецепты проверены годами нашими мамами и бабушками.



- От крестоцветной блошки: опудривание. Смешайте древесную золу с табачной пылью (1:1) и просейте через сито прямо на влажные от росы или дождя листья. Блошка этого не любит. Можно также использовать смесь золы и гашёной извести. Повторяйте процедуру каждые 4–5 дней.

- От гусениц и слизней:

- Нашатырный спирт: Разведите 1–2 столовые ложки нашатыря в 10 литрах воды и опрыскайте растения вечером. Резкий запах отпугнёт вредителей.



- Горчица: 1 столовая ложка сухой горчицы на литр горячей воды, настоять пару часов, разбавить в 5 л воды и добавить немного жидкого мыла для прилипания.

- Мульчирование: Рассыпьте вокруг капусты измельчённую яичную скорлупу, хвойный опад или крупный песок. Слизням будет крайне некомфортно ползти по такой поверхности.



Метод 3: Биологические препараты («тяжёлая артиллерия», но безопасная)

Если народные средства не справляются, подключайте биопрепараты. Они безопасны для человека, пчёл и будущего урожая. Плоды можно есть уже через 3–5 дней после обработки.

Самые популярные:



- Лепидоцид — действует избирательно на гусениц чешуекрылых (то самое, чем питаются белянки и совки).

- Фитоверм или Актофит — эффективны против широкого спектра вредителей, включая блошек и гусениц.

Разводите строго по инструкции и обрабатывайте растения в сухую безветренную погоду, лучше всего вечером.



Метод 4: Профилактика — лучшее лечение

Чтобы в следующем году не повторять битву за урожай, примите меры заранее:



- Укрывайте молодые посадки самым тонким спанбондом (агроволокном). Он пропустит свет и воду, но станет непреодолимой преградой для бабочек и блошек.

- Соблюдайте севооборот. Не сажайте капусту и другие крестоцветные (редис, редьку) на одном месте два года подряд.

- Осенью глубоко перекапывайте почву. Так вы уничтожите зимующих куколок вредителей.

- Высаживайте рядом с капустой сильно пахнущие травы: укроп, бархатцы, календулу, кориандр. Их аромат дезориентирует многих насекомых. Главное в борьбе за капусту — регулярность. Обнаружили проблему — действуйте сразу, не давая врагу размножиться. И тогда ваши кочаны вырастут крепкими, здоровыми и целыми

В. Сазонов













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::. прочитало: 68 | автор: sadovod | Вчера, 21:58 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.