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::. Урожай спасаем вместе | Здоровье дачного участка
Урожай спасаем вместе
Садоводы и огородники, особенно опытные, прекрасно осведомлены о том, какой губительный ущерб наносят овощным культурам многоядные вредители и многоликие болезни. И как дорого, особенно в нынешнее время, проводить различные мероприятия по защите дачно-огородных растений от вредителей и болезней. А все то, что дорого стоит, можно делать сообща, коллективно, объединившись со своими дачными соседями. Совместные действия должны быть еще и потому, что в одиночку справиться с вредителями и болезнями практически невозможно. Пусть у вас будет самая, что ни на есть тщательная борьба с ними, но эффективных результатов на своем участке она вам, повторяем, не принесет. Потому что возбудители болезней и большинство вредителей переносятся ветром, дождевой водой, а бабочки, жуки и гусеницы перелетают и переползают с участка на участок. Это-то и надо иметь в виду.
Значит, соседям-дачникам необходимо объединиться и в нужные сроки проводить борьбу. Кстати сказать, объединившись, проще и дешевле приобретать аппаратуру, средства защиты растений, организовать помещение для хранения ядохимикатов (если вы решились работать с ними). Более того, объединившись, можно из нескольких человек (соседей) создать мобильную бригаду для одновременного (в течение одного дня) проведения необходимых мер на всех садовых участках. Так что уже сегодня договаривайтесь с соседями, объединяйтесь, чтоб не пропасть поодиночке.
Может быть, не стоит каждому из нас покупать опрыскиватель или опылитель. Этот нужный на дачном участке садовый инвентарь можно купить сообща, в складчину - будет дешевле.
Будем считать, что несколько соседей уже договорились о совместных мерах по борьбе с вредителями и болезнями. Теперь напомним, что обращаться с ядохимикатами нужно правильно и осторожно: надевать специальную одежду, защитные очки, резиновые перчатки. Если респиратора не окажется, его можно заменить обыкновенной марлей, сделав повязку в несколько слоев, с проложенной между слоями ватой. Опрыскивание или опыление проводят только в безветренную погоду, желательно вечером или рано утром. А все низкорослые овощные культуры можно опыливать очень даже простым способом - из марлевого (в два слоя) мешочка, заполненного нужным препаратом.
Есть еще один аргумент в пользу объединения соседей-дачников. Для приготовления растворов необходимо иметь специальную посуду. У кого такой посуды нет, могут, объединившись, приобрести ее; остатки растворов следует выливать в отведенное место и засыпать его землей - такое место тоже можно выбрать сообща. У кого-то одного из объединившихся должен висеть календарь со сроками проведения основных мероприятий по защите растений. За день-два до их выполнения нужно известить соседей-дачников.
В. Дорожный - садовод
Газета «САДОВОД»




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::. прочитало: 108 | автор: sadovod | Сегодня, 12:33 | Комментариев 0 |
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