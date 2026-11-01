

::. Королевская стрижка: как и когда обрезать гортензию, чтобы она утопала в цветах | Цветоводство Королевская стрижка: как и когда обрезать гортензию, чтобы она утопала в цветах

Гортензия — настоящая королева сада. Её пышные шапки соцветий способны превратить любой, даже самый скромный участок, в уголок сказочного пейзажа. Но чтобы этот «королевский» статус подтверждался из года в год обильным цветением, ей нужна грамотная стрижка. Многие садоводы боятся подходить к кусту с секатором, опасаясь срезать что-то лишнее и остаться без цветов. Давайте разберёмся, когда и как проводить эту процедуру, чтобы не навредить, а помочь растению.

Главный секрет кроется в том, что разные виды гортензий цветут на побегах разного возраста. Именно от этого зависит стратегия обрезки.

Шаг 1: Определяем «кто есть кто» в вашем саду

Прежде чем браться за инструмент, нужно понять, какая именно гортензия растёт у вас.

Цветут на побегах текущего года (нового прироста). К этой группе относятся самые популярные метельчатая (Hydrangea paniculata) и древовидная (Hydrangea arborescens, например, знаменитый сорт 'Annabelle'). Они очень выносливы и прощают даже сильную обрезку. Цветочные почки у них закладываются весной на молодых ветках, которые вырастут в новом сезоне. Цветут на побегах прошлого года. Это в первую очередь крупнолистная (Hydrangea macrophylla) и пильчатая гортензии. Цветочные почки у них формируются на верхушках прошлогодних побегов. Если их обрезать по весне, вы просто срежете все будущие цветы. Шаг 2: Выбираем правильное время



- Для метельчатой и древовидной гортензии: Идеальное время — ранняя весна, как только сойдёт снег и набухнут почки (обычно конец марта - апрель). Обрезать их осенью не стоит: сухие соцветия, оставленные на зиму, создают естественный щит для цветочных почек у основания от мороза и тяжестью снега. К тому же, сухие метёлки очень красиво смотрятся в зимнем саду.

- Для крупнолистной гортензии: Здесь нужна ювелирная работа. Основная, санитарная обрезка проводится весной, но она должна быть очень лёгкой. Ваша задача — удалить только сухие, подмерзшие и сломанные веточки, не задевая верхушки с живыми почками. Основную формирующую обрезку для этой группы делают сразу после цветения, укорачивая отцветшие ветки.



Шаг 3: Берём в руки секатор — техника обрезки

Метельчатая и древовидная (самый простой вариант)

Санитарная чистка. Сначала вырезаем у самого основания все мёртвые, сломанные, больные и тонкие, слабые веточки (тоньше карандаша). Они только загущают куст и отнимают силы. Прореживание. Удаляем ветки, растущие внутрь куста, чтобы улучшить проветриваемость и доступ света. Основная обрезка. Укорачиваем сильные прошлогодние побеги, оставляя на каждом по 2-4 пары здоровых почек. Чем сильнее вы обрежете (например, оставив 2-3 пары почек от земли), тем длиннее будут новые побеги и крупнее соцветия. Куст будет более компактным. Если обрезать выше (оставить 4-5 пар почек), соцветий будет больше, но они будут немного мельче. Крупнолистная (деликатный подход)

Здесь мы не трогаем прошлогодние ветки с крупными, здоровыми почками на концах.

Удаляем только то, что точно не перезимовало: сухие, почерневшие кончики веток до первой здоровой почки. Вырезаем у основания старые (старше 4-5 лет) и слабые ветки, чтобы омолодить куст. Если куст слишком густой, можно вырезать несколько самых старых веток у земли для прореживания. Главные правила, которые нельзя нарушать



- Дезинфекция. Всегда используйте острый и чистый секатор. Протирайте лезвия спиртом, чтобы не переносить возможные болезни с ветки на ветку.

- Правильный срез. Срез делайте косой (под углом 45°), на 0,5-1 см выше здоровой почки, и направляйте его в противоположную от почки сторону, чтобы вода не стекала на неё.

- Не торопитесь. Если вы не уверены, подмерзла ветка или нет, сделайте пробный срез. Живая ткань внутри будет зеленой, а мёртвая — коричневой и сухой.

Обрезка — это не страшно, а наоборот, творческий процесс. Представьте, что вы парикмахер для вашего сада. Немного практики, и ваши гортензии отблагодарят вас таким пышным и долгим цветением, что соседи будут выстраиваться в очередь за советом.

В. Самойлова



























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::. прочитало: 130 | автор: sadovod | Вчера, 20:17 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.