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::. Королевская стрижка: как и когда обрезать гортензию, чтобы она утопала в цветах | Цветоводство
 Королевская стрижка: как и когда обрезать гортензию, чтобы она утопала в цветах
Гортензия — настоящая королева сада. Её пышные шапки соцветий способны превратить любой, даже самый скромный участок, в уголок сказочного пейзажа. Но чтобы этот «королевский» статус подтверждался из года в год обильным цветением, ей нужна грамотная стрижка. Многие садоводы боятся подходить к кусту с секатором, опасаясь срезать что-то лишнее и остаться без цветов. Давайте разберёмся, когда и как проводить эту процедуру, чтобы не навредить, а помочь растению.
Главный секрет кроется в том, что разные виды гортензий цветут на побегах разного возраста. Именно от этого зависит стратегия обрезки.
Шаг 1: Определяем «кто есть кто» в вашем саду
Прежде чем браться за инструмент, нужно понять, какая именно гортензия растёт у вас.
  1. Цветут на побегах текущего года (нового прироста). К этой группе относятся самые популярные метельчатая (Hydrangea paniculata) и древовидная (Hydrangea arborescens, например, знаменитый сорт 'Annabelle'). Они очень выносливы и прощают даже сильную обрезку. Цветочные почки у них закладываются весной на молодых ветках, которые вырастут в новом сезоне.
  2. Цветут на побегах прошлого года. Это в первую очередь крупнолистная (Hydrangea macrophylla) и пильчатая гортензии. Цветочные почки у них формируются на верхушках прошлогодних побегов. Если их обрезать по весне, вы просто срежете все будущие цветы.
Шаг 2: Выбираем правильное время

 - Для метельчатой и древовидной гортензии: Идеальное время — ранняя весна, как только сойдёт снег и набухнут почки (обычно конец марта - апрель). Обрезать их осенью не стоит: сухие соцветия, оставленные на зиму, создают естественный щит для цветочных почек у основания от мороза и тяжестью снега. К тому же, сухие метёлки очень красиво смотрятся в зимнем саду.
 - Для крупнолистной гортензии: Здесь нужна ювелирная работа. Основная, санитарная обрезка проводится весной, но она должна быть очень лёгкой. Ваша задача — удалить только сухие, подмерзшие и сломанные веточки, не задевая верхушки с живыми почками. Основную формирующую обрезку для этой группы делают сразу после цветения, укорачивая отцветшие ветки.

Шаг 3: Берём в руки секатор — техника обрезки
Метельчатая и древовидная (самый простой вариант)
  1. Санитарная чистка. Сначала вырезаем у самого основания все мёртвые, сломанные, больные и тонкие, слабые веточки (тоньше карандаша). Они только загущают куст и отнимают силы.
  2. Прореживание. Удаляем ветки, растущие внутрь куста, чтобы улучшить проветриваемость и доступ света.
  3. Основная обрезка. Укорачиваем сильные прошлогодние побеги, оставляя на каждом по 2-4 пары здоровых почек. Чем сильнее вы обрежете (например, оставив 2-3 пары почек от земли), тем длиннее будут новые побеги и крупнее соцветия. Куст будет более компактным. Если обрезать выше (оставить 4-5 пар почек), соцветий будет больше, но они будут немного мельче.
Крупнолистная (деликатный подход)
Здесь мы не трогаем прошлогодние ветки с крупными, здоровыми почками на концах.
  1. Удаляем только то, что точно не перезимовало: сухие, почерневшие кончики веток до первой здоровой почки.
  2. Вырезаем у основания старые (старше 4-5 лет) и слабые ветки, чтобы омолодить куст.
  3. Если куст слишком густой, можно вырезать несколько самых старых веток у земли для прореживания.
Главные правила, которые нельзя нарушать

 - Дезинфекция. Всегда используйте острый и чистый секатор. Протирайте лезвия спиртом, чтобы не переносить возможные болезни с ветки на ветку.
 - Правильный срез. Срез делайте косой (под углом 45°), на 0,5-1 см выше здоровой почки, и направляйте его в противоположную от почки сторону, чтобы вода не стекала на неё.
 - Не торопитесь. Если вы не уверены, подмерзла ветка или нет, сделайте пробный срез. Живая ткань внутри будет зеленой, а мёртвая — коричневой и сухой.
Обрезка — это не страшно, а наоборот, творческий процесс. Представьте, что вы парикмахер для вашего сада. Немного практики, и ваши гортензии отблагодарят вас таким пышным и долгим цветением, что соседи будут выстраиваться в очередь за советом.
В. Самойлова













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